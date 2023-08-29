Người nhà của 2 bệnh nhân cho biết, trước nhập viện 1 ngày, 2 dì cháu có nhậu cùng 2 người bạn tại nhà của T.M, nhưng 2 người bạn kia uống bia nên không sao. Riêng B.X và T.M uống rượu, sau đó có triệu chứng mệt, nôn ói, nhìn mờ nên người nhà tức tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VOV, ngày 28/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, khoa này vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nữ bị ngộ độc methanol sau khi uống rượu. Theo đó, tối 27/8, bệnh nhân T.B.X (33 tuổi, ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) và Q.T.M (23 tuổi, ở xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau) nhập viện trong tình trạng nôn ói, mệt, mờ mắt...

Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân T.M có tiến triển tích cực nhưng vẫn đang phải thở máy. Còn bệnh nhân B.X rất nặng, bệnh thở máy, huyết áp khó đo.

Cũng theo lời người nhà, rượu mà X.X và T.M uống được mang về từ Tây Ninh. Bệnh viện xác định, cả 2 bệnh nhân đều bị ngộ độc methanol.

1 bệnh nhân ngộ độc rượu - Ảnh: VOV

Liên quan đến tình trạng này, dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, BS. Nguyễn Hồng Tốt - Khoa Hồi sức nội và chống độc, Trung tâm Hồi sức, Bệnh viện TW Quân đội 108, cho biết, ngộ độc methanol rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao đặc biệt là các trường hợp đến viện quá muộn có thể tử vong vì suy đa cơ quan và toan chuyển hóa nặng. Trường hợp ngộ độc methanol nếu may mắn được cứu sống có thể đối mặt với di chứng thần kinh, thị giác.

Methanol (CH3OH), còn được gọi là rượu methyl hoặc rượu gỗ, thường được sử dụng làm dung môi công nghiệp. Ngộ độc methanol có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao trên toàn thế giới, nguyên nhân thường gặp nhất là do tiêu thụ methanol trong đồ uống có cồn bất hợp pháp hoặc uống phải một số chất lỏng có chứa methanol.

Methanol được tìm thấy trong nhiều chất gia dụng và công nghiệp. Các sản phẩm có chứa methanol bao gồm nước rửa kính chắn gió, chất chống đông đường dẫn khí, chất tẩy rửa bộ chế hòa khí, mực in, nước hoa, nhiên liệu hâm nóng thực phẩm và các loại nhiên liệu khác… Việc tiếp xúc với methanol cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Người uống rượu có chứa methanol đi vào cơ thể chuyển hóa nhanh thành các acid gây độc cho tất cả các tế bào, đặc biệt là các tế bào não, gan và thị giác.

Uống phải rượu pha Methanol có nguy cơ tử vong - Ảnh: VTV

PGS.TS Vũ Đức Định, chuyên gia Hồi sức cấp cứu cho hay, dấu hiệu sớm cho thấy ngộ độc methanol sau khi uống rượu là say nhanh, mệt lả, đau đầu, nôn, giảm thị lực, đau quặn bụng, thở nhanh do toan máu, trong trường hợp này cần đưa đi bệnh viện ngay để cấp cứu kịp thời.

PGS. Vũ Đức Định cũng lưu ý để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc rượu methanol, mọi người không nên uống rượu bán ở quán vỉa hè, không uống loại rượu rẻ tiền, không rõ nguồn gốc. Nên thử chút rượu trước khi uống, tốt nhất là trong trường hợp có nhu cầu uống rượu, nên uống ít và quan trọng nhất là lựa chọn sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi uống rượu thấy mệt và cảm giác say nhanh thì nên dừng ngay lập tức.