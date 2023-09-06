Xuân Trường hiếm hoi cho bà xã lộ diện trên mạng xã hội, nhan sắc mẹ bỉm hiện tại ra sao?

Tin tức giải trí 06/09/2023 15:28

Sau khi kết hôn, Xuân Trường và Nhuệ Giang vẫn duy trì sự kín đáo, ít chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Sau thời gian hẹn hò kín đáo, tháng 4/2021, Xuân Trường và Nhuệ Giang chính thức về chung một nhà. Những hình ảnh tại đám cưới được thắt chặt, có dàn vệ sĩ che ô, rọi đèn nhằm bảo mật tối đa thông tin. 

Xuân Trường hiếm hoi cho bà xã lộ diện trên mạng xã hội, nhan sắc mẹ bỉm hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Sau thời gian hẹn hò kín đáo, tháng 4/2021, Xuân Trường và Nhuệ Giang chính thức về chung một nhà

Sau khi kết hôn, Xuân Trường và Nhuệ Giang vẫn duy trì sự kín đáo, ít chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tháng 2/2022, Xuân Trường tiết lộ bà xã đang mang thai con đầu lòng là một tiểu công chúa. Đến tháng 6/2022, Nhuệ Giang đăng tải bức ảnh cô đang bế con gái vừa chào đời trên tay. Em bé được bố mẹ đặt nickname là Little Daisy. Diện mạo của nhóc tì đầu lòng hiện cũng được giấu kín. Thỉnh thoảng, vợ chồng Xuân Trường mới đăng ảnh con gái song đều che mặt em bé hoặc chụp nhóc tỳ từ phía sau lưng.

Xuân Trường hiếm hoi cho bà xã lộ diện trên mạng xã hội, nhan sắc mẹ bỉm hiện tại ra sao? - Ảnh 2
Xuân Trường hiếm hoi cho bà xã lộ diện trên mạng xã hội, nhan sắc mẹ bỉm hiện tại ra sao? - Ảnh 3
Tháng 6/2022, Nhuệ Giang đăng tải bức ảnh cô đang bế con gái vừa chào đời trên tay. Em bé được bố mẹ đặt nickname là Little Daisy. Diện mạo của nhóc tì đầu lòng hiện cũng được giấu kín

Từ lúc đó đến mới đây nhất, trên trang cá nhân, cầu thủ Lương Xuân Trường mới hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc đi chơi cùng bà xã và bạn bè, tận hưởng bầu không khí mùa thu lãng mạn của Hà Nội. Dù thường xuyên cập nhật những hoạt động liên quan đến công việc của mình, nhưng Xuân Trường ít khi nhắc tới vợ con. Nhuệ Giang cũng sống khá kín tiếng, không sử dụng mạng xã hội nhiều. Hình ảnh sau khi đăng tải nhận về nhiều lượt tương tác từ người hâm mộ. Bà xã của Xuân Trường được ngợi khen nhan sắc trẻ trung và gu thời trang năng động. 

Xuân Trường hiếm hoi cho bà xã lộ diện trên mạng xã hội, nhan sắc mẹ bỉm hiện tại ra sao? - Ảnh 4
Xuân Trường hiếm hoi cho bà xã lộ diện trên mạng xã hội, nhan sắc mẹ bỉm hiện tại ra sao? - Ảnh 5
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, cầu thủ Lương Xuân Trường mới hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc đi chơi cùng bà xã và bạn bè, tận hưởng bầu không khí mùa thu lãng mạn của Hà Nội

Vợ Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cô từng là sinh viên Đại học RMIT - một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu. Tốt nghiệp trường danh giá, hiện 9X đang công tác tại British University Vietnam - trường đại học 100% vốn nước ngoài, có mức học phí khoảng 100 triệu/ kỳ.

Xuân Trường hiếm hoi cho bà xã lộ diện trên mạng xã hội, nhan sắc mẹ bỉm hiện tại ra sao? - Ảnh 6
Vợ Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cô từng là sinh viên Đại học RMIT - một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu

Trước đó, khoảng năm 2018, Nhuệ Giang từng gây tranh cãi khi đăng ảnh chụp những món quà chồng nhận được cùng dòng chú thích: "Các em gửi bao nhiêu đồ chỉ báu chị thôi". Hành động này của cô khiến nhiều người hâm mộ bức xúc. Đồng thời, Xuân Trường cũng công khai bênh vực bạn gái khiến câu chuyện càng đẩy đi xa và cuối cùng cả hai phải nói lời xin lỗi người hâm mộ. Sau sự việc này, cặp đôi càng trở nên kín tiếng hơn trên mạng xã hội.

Bà xã Lương Xuân Trường lộ dấu hiệu 'phát tướng' thấy rõ, nghi vấn sắp có tin vui?

Bà xã Lương Xuân Trường lộ dấu hiệu 'phát tướng' thấy rõ, nghi vấn sắp có tin vui?

Sau lễ ăn hỏi giản dị, thân mật bên người thân và bạn bè, cặp đôi Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang vẫn giữ kín thông tin về hôn lễ chính thức. Mới đây, khi đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, bà xã của chân sút người Tuyên Quang lộ diện với thân hình đầy đặn và vòng hai lùm xùm.

Xem thêm
Từ khóa:   bà xã xuân trường Xuân Trường Lương Xuân Trường

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 13 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 43 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 43 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 58 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43