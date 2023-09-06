Xuân Trường hiếm hoi cho bà xã lộ diện trên mạng xã hội, nhan sắc mẹ bỉm hiện tại ra sao?

Sau khi kết hôn, Xuân Trường và Nhuệ Giang vẫn duy trì sự kín đáo, ít chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Sau thời gian hẹn hò kín đáo, tháng 4/2021, Xuân Trường và Nhuệ Giang chính thức về chung một nhà. Những hình ảnh tại đám cưới được thắt chặt, có dàn vệ sĩ che ô, rọi đèn nhằm bảo mật tối đa thông tin. Sau thời gian hẹn hò kín đáo, tháng 4/2021, Xuân Trường và Nhuệ Giang chính thức về chung một nhà Sau khi kết hôn, Xuân Trường và Nhuệ Giang vẫn duy trì sự kín đáo, ít chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tháng 2/2022, Xuân Trường tiết lộ bà xã đang mang thai con đầu lòng là một tiểu công chúa. Đến tháng 6/2022, Nhuệ Giang đăng tải bức ảnh cô đang bế con gái vừa chào đời trên tay. Em bé được bố mẹ đặt nickname là Little Daisy. Diện mạo của nhóc tì đầu lòng hiện cũng được giấu kín. Thỉnh thoảng, vợ chồng Xuân Trường mới đăng ảnh con gái song đều che mặt em bé hoặc chụp nhóc tỳ từ phía sau lưng.

Tháng 6/2022, Nhuệ Giang đăng tải bức ảnh cô đang bế con gái vừa chào đời trên tay. Em bé được bố mẹ đặt nickname là Little Daisy. Diện mạo của nhóc tì đầu lòng hiện cũng được giấu kín Từ lúc đó đến mới đây nhất, trên trang cá nhân, cầu thủ Lương Xuân Trường mới hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc đi chơi cùng bà xã và bạn bè, tận hưởng bầu không khí mùa thu lãng mạn của Hà Nội. Dù thường xuyên cập nhật những hoạt động liên quan đến công việc của mình, nhưng Xuân Trường ít khi nhắc tới vợ con. Nhuệ Giang cũng sống khá kín tiếng, không sử dụng mạng xã hội nhiều. Hình ảnh sau khi đăng tải nhận về nhiều lượt tương tác từ người hâm mộ. Bà xã của Xuân Trường được ngợi khen nhan sắc trẻ trung và gu thời trang năng động. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, cầu thủ Lương Xuân Trường mới hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc đi chơi cùng bà xã và bạn bè, tận hưởng bầu không khí mùa thu lãng mạn của Hà Nội Vợ Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cô từng là sinh viên Đại học RMIT - một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu. Tốt nghiệp trường danh giá, hiện 9X đang công tác tại British University Vietnam - trường đại học 100% vốn nước ngoài, có mức học phí khoảng 100 triệu/ kỳ.

Vợ Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cô từng là sinh viên Đại học RMIT - một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu Trước đó, khoảng năm 2018, Nhuệ Giang từng gây tranh cãi khi đăng ảnh chụp những món quà chồng nhận được cùng dòng chú thích: "Các em gửi bao nhiêu đồ chỉ báu chị thôi". Hành động này của cô khiến nhiều người hâm mộ bức xúc. Đồng thời, Xuân Trường cũng công khai bênh vực bạn gái khiến câu chuyện càng đẩy đi xa và cuối cùng cả hai phải nói lời xin lỗi người hâm mộ. Sau sự việc này, cặp đôi càng trở nên kín tiếng hơn trên mạng xã hội.

Bà xã Lương Xuân Trường lộ dấu hiệu 'phát tướng' thấy rõ, nghi vấn sắp có tin vui? Sau lễ ăn hỏi giản dị, thân mật bên người thân và bạn bè, cặp đôi Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang vẫn giữ kín thông tin về hôn lễ chính thức. Mới đây, khi đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, bà xã của chân sút người Tuyên Quang lộ diện với thân hình đầy đặn và vòng hai lùm xùm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuan-truong-hiem-hoi-cho-ba-xa-lo-dien-tren-mang-xa-hoi-nhan-sac-me-bim-hien-tai-ra-sao-614752.html