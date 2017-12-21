Sự ra đi đột ngột do tai nạn giao thông của hai ca sĩ trẻ Lâm Gia Khang và Chí Ngôn khiến khán giả vô cùng đau lòng và thương tiếc. Tham dự lễ tang, nhiều người không cầm được nước mắt.
Tối 16/12, hai thành viên thuộc nhóm nhạc ATA là Lâm Gia Khang (26 tuổi) và Nguyễn Chí Ngôn (32 tuổi) đột ngột qua đời sau tai nạn giao thông.
Theo chia sẻ của người nhà Lâm Gia Khang, thời điểm tai nạn xảy ra, anh cùng Chí Ngôn đang trên đường trở lại TP HCM sau khi về thăm gia đình tại Bình Phước. Sự việc đau lòng khiến cộng đồng mạng cùng nhiều nghệ sĩ Việt bàng hoàng, đau xót.
Lễ tang của Lâm Gia Khang được tổ chức lặng lẽ vào ngày 18/12 với sự có mặt của người thân và bạn bè tại quê nhà (Bình Phước).
Trong khi đó, thi thể của Nguyễn Chí Ngôn được gia đình đưa về TP.HCM để làm lễ an táng. Lễ tang của nam ca sĩ đã được tổ chức tại một nhà thờ ở Gò Vấp vào sáng 19/12 và hỏa táng cùng ngày.