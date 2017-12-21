Xót xa tang lễ ảm đạm và lặng lẽ của hai ca sĩ Việt qua đời vì tai nạn giao thông

Tin tức giải trí 21/12/2017 11:14

Sự ra đi đột ngột do tai nạn giao thông của hai ca sĩ trẻ Lâm Gia Khang và Chí Ngôn khiến khán giả vô cùng đau lòng và thương tiếc. Tham dự lễ tang, nhiều người không cầm được nước mắt.

Tối 16/12, hai thành viên thuộc nhóm nhạc ATA là Lâm Gia Khang (26 tuổi) và Nguyễn Chí Ngôn (32 tuổi) đột ngột qua đời sau tai nạn giao thông.

Theo chia sẻ của người nhà Lâm Gia Khang, thời điểm tai nạn xảy ra, anh cùng Chí Ngôn đang trên đường trở lại TP HCM sau khi về thăm gia đình tại Bình Phước. Sự việc đau lòng khiến cộng đồng mạng cùng nhiều nghệ sĩ Việt bàng hoàng, đau xót.

Xót xa tang lễ ảm đạm và lặng lẽ của hai ca sĩ Việt qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 1
Sự ra đi đột ngột của hai ca sĩ trẻ khiến khán giả vô cùng tiếc nuối - Ảnh: Zing

Lễ tang của Lâm Gia Khang được tổ chức lặng lẽ vào ngày 18/12 với sự có mặt của người thân và bạn bè tại quê nhà (Bình Phước).

Xót xa tang lễ ảm đạm và lặng lẽ của hai ca sĩ Việt qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 2
Tang lễ của ca sĩ Lâm Gia Khang được gia đình tổ chức tại quê nhà. Đến thời điểm hiện tại, bạn bè và người thân vẫn chưa thể tin rằng anh đã ra đi vĩnh viễn - Ảnh: Internet 

Trong khi đó, thi thể của Nguyễn Chí Ngôn được gia đình đưa về TP.HCM để làm lễ an táng. Lễ tang của nam ca sĩ đã được tổ chức tại một nhà thờ ở Gò Vấp vào sáng 19/12 và hỏa táng cùng ngày.

Xót xa tang lễ ảm đạm và lặng lẽ của hai ca sĩ Việt qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 3
Sáng 19/12 gia đình đã tổ chức tang lễ cho Chí Ngôn tại một nhà thờ ở Gò Vấp - Ảnh: Zing
Húc mạnh vào đuôi xe tải đang đậu bên đường, hai ca sĩ Việt tử vong tại chỗ

Húc mạnh vào đuôi xe tải đang đậu bên đường, hai ca sĩ Việt tử vong tại chỗ

Khi đang điều khiển xe máy chạy hướng từ Bình Phước đi TP.HCM, hai nam ca sĩ bất ngờ tông trúng một chiếc xe tải đang đậu bên đường và thiệt mạng.

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