Khi đang điều khiển xe máy chạy hướng từ Bình Phước đi TP.HCM, hai nam ca sĩ bất ngờ tông trúng một chiếc xe tải đang đậu bên đường và thiệt mạng.

Ngày 18/12, công an xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã thông tin về một vụ tai nạn xảy ra trên khu vực hai ngày trước. Sự việc được phát hiện vào khoảng 19h30 ngày 16/12, sau khi hai thanh niên trẻ điều khiển xe máy đụng trúng đuôi một chiếc xe tải đang đậu bên đường. Cú va chạm mạnh đã khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Danh tính hai người tử nạn được xác định là Nguyễn Chí Ngôn (32 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lâm Gia Khang (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước). Đây là hai ca sĩ khá có tiếng và được nhiều người yêu mến.

Theo thông tin từ Thời đại, vụ tai nạn xảy ra khi hai ca sĩ trẻ điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đi TP.HCM.

Khi đến đoạn đường qua khu phố Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, họ đã không làm chủ được tốc độ và đụng trúng đuôi của một chiếc xe tải. Vì va chạm quá mạnh nên chiếc xe máy bị vỡ nát phần đầu và đuôi, chủ nhân chiếc xe và người bạn đi cùng bị mất máu quá nhiều và tử vong tại chỗ.

Qua tìm hiểu, được biết hai ca sĩ đã thiệt mạng là thành viên của nhóm nhạc ATA. Cả 2 đi hát vào khoảng năm 2012 và từng tham gia khá nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ.

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