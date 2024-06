Xoài Non 'bỏ phố về quê' hậu ly hôn, vô tình hé lộ mối quan hệ hiện tại với mẹ chồng cũ

Loạt ảnh khoe sắc của Xoài Non ở quê nhận về lượt tương tác khủng. Nhiều người nhận xét, dù ở phố hay ở quê thì Xoài Non vẫn luôn giữ được phong độ vững bền về nhan sắc. Bên cạnh đó, số khác cho rằng cô nàng tìm về quê để bình tâm lại sau đổ vỡ hôn nhân.

Mới đây, cô nàng 10X gây chú ý với loạt ảnh “bỏ phố về quê”. Tại quê nhà, Xoài Non diện trang phục khá giản dị với đồ bộ ngủ và khoác thêm áo sơ mi dài tay bên ngoài, đội nón lá khi ra vườn nhà. Tuy outfit đơn giản nhưng Xoài Non mang đến cảm giác rất tươi trẻ, ngọt ngào và chân chất.

Xoài Non nhanh chóng quay lại công việc và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp lên trang cá nhân

Đáng chú ý nhất là bình luận của mẹ Xemesis, tức mẹ chồng cũ của Xoài Non. Cụ thể, bà bình luận phía dưới bài đăng của nàng dâu cũ: “Con gái xinh quá”. “Dạ, con cảm ơn mẹ yêu ạ”, Xoài Non đáp lại mẹ chồng cũ. Do đó, từ cách xưng hô giữa Xoài Non và mẹ Xemesis cho thấy, mối quan hệ của cả hai luôn tốt đẹp ngay cả khi không còn là “mẹ chồng – nàng dâu”, dập tan tin đồn cả hai bất hòa.

Trước khi y hôn, Xoài Non từng nói bố mẹ chồng rất thương cô. Cô thấy may mắn khi được làm dâu nhà Xemesis. Sau đám cưới, vợ chồng cô sống riêng ở một căn hộ nhưng giữ quan hệ gắn bó, khăng khít với bố mẹ Xemesis vì hai nhà chỉ cách nhau 20 phút đi xe, cùng ở tại TP HCM. Xoài Non từng tiết lộ cô hay tâm sự với mẹ chồng và trong mắt cô, mẹ chồng "dễ thương, vui vẻ" ngay từ lần đầu trò chuyện.