Những ngày qua dù im lặng trước ồn ào của bạn gái nhưng mới đây, theo tiết lộ của người chị thân thiết với Chu Thanh Huyền, có thể thấy tình cảm của Quang Hải và bạn gái vẫn đang tốt đẹp.

Tối ngày 6/7, mạng xã hội xôn xao lan truyền hình ảnh được cho là Chu Thanh Huyền - bạn gái Quang Hải nhập viện cấp cứu nghi uống thuốc ngủ quá liều. Tuy nhiên, chiều ngày 7/7, trên kênh TikTok lại xuất hiện một đoạn clip Chu Thanh Huyền đang đi chơi vui vẻ nhưng đến tối trang cá nhân của cô nàng lại livestream cảnh đang nằm viện. Trên sóng trực tiếp, bạn gái Quang Hải lộ diện với gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò cùng với biểu cảm đau đớn. Sự bất nhất này khiến netizen hoang mang, đặt ra nhiều nghi vấn về thực hư câu chuyện bạn gái Quang Hải nằm viện. Tối ngày 6/7, mạng xã hội xôn xao lan truyền hình ảnh được cho là Chu Thanh Huyền - bạn gái Quang Hải nhập viện cấp cứu nghi uống thuốc ngủ quá liều Không để mọi việc gây thêm ồn ào, mới đây, liên hệ với Đ.T.H - một người chị thân thiết của Chu Thanh Huyền cho biết: “Từ lúc vào viện, Huyền không cầm điện thoại. Đó cũng là clip cũ Huyền quay với con mình. Mình và Huyền thường xuyên đi chơi với nhau, Huyền hay sang để chơi với các con mình nên có rất nhiều clip. Em gái của Huyền cầm điện thoại, thấy nhiều thông tin tiêu cực nên sợ ảnh hưởng mới đăng video đó lên. Tuy nhiên, bạn ấy cũng không nghĩ khi đăng tải lại nhận nhiều phản ứng trái chiều nên đã xóa video ngay sau đó”.

Trên trang cá nhân của cô nàng lại livestream cảnh đang nằm viện. Trên sóng trực tiếp, bạn gái Quang Hải lộ diện với gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò cùng với biểu cảm đau đớn Sau đó, em gái của Chu Thanh Huyền cũng xác nhận thông tin này. Đồng thời, em gái Chu Thanh Huyền còn đăng tải loạt hồ sơ khám bệnh để chứng minh bệnh tình. Nội dung bệnh án viết rằng: Bệnh nhân gần đây gặp vấn đề căng thẳng, bất đồng, hiểu nhầm về chuyện tình cảm. Bệnh nhân căng thẳng, lo lắng nhiều, suy nghĩ tiêu cực, ăn uống ít và ngủ kém. Bệnh nhân có hành vi tự uống 80 viên Seduxen (thuốc ngủ) 5mg để tự sát. Em gái Chu Thanh Huyền đăng tải loạt hồ sơ khám bệnh để chứng minh bệnh tình Đáng chú ý, chị Đ.T.H tiết lộ Quang Hải sau khi thi đấu, Quang Hải đã vội vàng đến viện thăm người yêu. Nam cầu thủ cũng chính là người chăm sóc bạn gái từ đêm đến sáng. Về sức khỏe hiện tại của Chu Thanh Huyền, Đ.T.H cho hay cô nàng hiện đã ổn hơn nhưng vẫn còn nằm trong viện.

Thời gian gần đây, bạn gái của cầu thủ Quang Hải liên tiếp vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội. Theo đó, cô bị tố làm "sugar baby", lừa tiền, "nổ" về gia thế,... Mặc dù sau đó, Chu Thanh Huyền có lên tiếng đính chính nhưng dư luận vẫn tranh luận trái chiều. Chị Đ.T.H tiết lộ Quang Hải sau khi thi đấu, Quang Hải đã vội vàng đến viện thăm người yêu Nói về việc này, chị H. cũng cho biết thêm trên báo Công Thương: “Mấy ngày qua, Chu Thanh Huyền có tâm sự với tôi, mấy hôm nay trên mạng xã hội có một tài khoản với gần 1 triệu follow “bóc phốt” Huyền lừa tiền của bạn ấy, làm "sugar baby" với những lời lẽ tiêu cực. Việc này đã làm ảnh hưởng đến danh dự của Huyền”. Cũng theo chị H, từ việc "bóc phốt" của người này sau đó cũng đã có nhiều thông tin đăng tải khiến Chu Thanh Huyền rất mệt mỏi. Đặc biệt, ngay sau khi có những tin đồn này, Chu Thanh Huyền đã đính chính trên trang cá nhân, nhưng chị H cho hay, sau khi Chu Thanh Huyền đăng bài, chỉ 15 phút sau đã bị “bay” mất bài. Những ngày qua dù im lặng trước ồn ào của bạn gái nhưng mới đây, theo tiết lộ của người chị thân thiết với Chu Thanh Huyền, có thể thấy tình cảm của Quang Hải và bạn gái vẫn đang tốt đẹp. Trước đó, Chu Thanh Huyền đã nhắn tin tâm sự với chị H với nội dung: “Mấy ngày qua thực sự là khủng nhất trong cuộc đời em. Em thấy thật đáng sợ chị à. Em bị dồn đến bước đường cùng và không muốn sống nữa. Giờ em mệt mỏi quá chị à, không cố gắng thêm được chút nào nữa”. Chu Thanh Huyền và Quang Hải được phát hiện hẹn hò từ khoảng năm 2021, tuy nhiên rất kín tiếng, hầu như hiếm khi nhắc về đối phương. Chu Thanh Huyền từng có thời gian sang Pháp cổ vũ bạn trai thi đấu ở nước ngoài. Mới đây, cô nàng xuất hiện bên cạnh Quang Hải trong buổi lễ ra mắt CLB Công an Hà Nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-xong-thi-au-quang-hai-tuc-truc-ca-em-ben-ban-gai-trong-benh-vien-ap-tan-tin-on-ran-nut-tinh-cam-600064.html