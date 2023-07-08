Bạn gái Quang Hải lộ rõ gương mặt đau đớn, xanh xao trên giường bệnh sau thông tin nhập viện nghi muốn kết thúc cuộc đời

Tin tức giải trí 08/07/2023 06:18

Sau nhiều lùm xùm bủa vây, tối ngày 6/7, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là Chu Thanh Huyền nhập viện cấp cứu.

Tối ngày 6/7, mạng xã hội xôn xao lan truyền hình ảnh được cho là Chu Thanh Huyền - bạn gái Quang Hải nhập viện cấp cứu. Thông tin ngay lập tức khiến dư luận hoang mang và lo ngại cho tình trạng sức khỏe của nàng hotgirl.

Cho đến tối ngày 7/7, một người thân đã sử dụng chính tài khoản của Chu Thanh Huyền để livestream, chia sẻ hình ảnh cô nằm trên giường bệnh. Trên sóng trực tiếp, bạn gái Quang Hải lộ diện với gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò cùng với biểu cảm đau đớn. Cô đang được các y bác sĩ chăm sóc tận tình tại phòng riêng.

Bạn gái Quang Hải lộ rõ gương mặt đau đớn, xanh xao trên giường bệnh sau thông tin nhập viện nghi muốn kết thúc cuộc đời - Ảnh 1
Tối ngày 7/7, một người thân đã sử dụng chính tài khoản của Chu Thanh Huyền để livestream, chia sẻ hình ảnh cô nằm trên giường bệnh

Trước đó, theo thông tin từ báo Công Thương, nguyên nhân Chu Thanh Huyền nhập viện cấp cứu nghi do uống thuốc ngủ. Theo chị Lê Gia H. - một người chị của Chu Thanh Huyền cho biết, khoảng 4h chiều nay (6/7), bạn gái Quang Hải đã uống 80 viên thuốc ngủ, gồm 10 vỉ.

Không chỉ vậy, chị H. chia sẻ, chiều nay chị có nhận được tin nhắn từ Huyền với nội dung: “Nếu em có chết đi thì chị hãy cứ sống tốt và mạnh mẽ lên. Đừng để người khác lợi dụng. Ngay khi nhận được tin nhắn, tôi đã cảm thấy dự cảm không lành nên có nhắn lại cho Huyền: Em đừng làm gì dại dột, đừng làm chị sợ” - chị H thông tin.

Bạn gái Quang Hải lộ rõ gương mặt đau đớn, xanh xao trên giường bệnh sau thông tin nhập viện nghi muốn kết thúc cuộc đời - Ảnh 2
Trên sóng trực tiếp, bạn gái Quang Hải lộ diện với gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò cùng với biểu cảm đau đớn

Ngay sau đó chị vội về nhà Huyền xem tình hình nhưng do giờ tan tầm tắc đường nên chị không thể đến sớm như dự tính. Sau đó, chị H. đã phải gọi điện thông tin cho mẹ Huyền tới kiểm tra.

Theo chia sẻ của mẹ Chu Thanh Huyền, sau khi nhận được tin báo từ chị H., bà và hai con đã tức tốc chạy tới nhưng con gái khoá cửa "cố thủ" bên trong. Các con bà đã phải nhờ bảo vệ lên phá cửa. Khi vào bên trong, Chu Thanh Huyền chỉ nói được câu "mẹ ơi" rồi xỉu. Gia đình đã phải tức tốc đưa Chu Thanh Huyền đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại Chu Thanh Huyền từ chối cho biết về tình hình sức khoẻ của mình.

Bạn gái Quang Hải lộ rõ gương mặt đau đớn, xanh xao trên giường bệnh sau thông tin nhập viện nghi muốn kết thúc cuộc đời - Ảnh 3
Tối ngày 6/7, mạng xã hội xôn xao lan truyền hình ảnh được cho là Chu Thanh Huyền - bạn gái Quang Hải nhập viện cấp cứu

Thời gian gần đây, bạn gái của cầu thủ Quang Hải liên tiếp vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội. Theo đó, cô bị tố làm "sugar baby", lừa tiền, "nổ" về gia thế,... Mặc dù sau đó, Chu Thanh Huyền có lên tiếng đính chính nhưng dư luận vẫn tranh luận trái chiều.

Nói về việc này, chị H. cũng cho biết thêm trên báo Công Thương: “Mấy ngày qua, Chu Thanh Huyền có tâm sự với tôi, mấy hôm nay trên mạng xã hội có một tài khoản với gần 1 triệu follow “bóc phốt” Huyền lừa tiền của bạn ấy, làm "sugar baby" với những lời lẽ tiêu cực. Việc này đã làm ảnh hưởng đến danh dự của Huyền”.

Bạn gái Quang Hải lộ rõ gương mặt đau đớn, xanh xao trên giường bệnh sau thông tin nhập viện nghi muốn kết thúc cuộc đời - Ảnh 4
Thời gian gần đây, bạn gái của cầu thủ Quang Hải liên tiếp vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội. Theo đó, cô bị tố làm "sugar baby", lừa tiền, "nổ" về gia thế,...

Cũng theo chị H, từ việc "bóc phốt" của người này sau đó cũng đã có nhiều thông tin đăng tải khiến Chu Thanh Huyền rất mệt mỏi. Đặc biệt, ngay sau khi có những tin đồn này, Chu Thanh Huyền đã đính chính trên trang cá nhân, nhưng chị H cho hay, sau khi Chu Thanh Huyền đăng bài, chỉ 15 phút sau đã bị “bay” mất bài.

Trước đó, Chu Thanh Huyền đã nhắn tin tâm sự với chị H với nội dung: “Mấy ngày qua thực sự là khủng nhất trong cuộc đời em. Em thấy thật đáng sợ chị à. Em bị dồn đến bước đường cùng và không muốn sống nữa. Giờ em mệt mỏi quá chị à, không cố gắng thêm được chút nào nữa”.

Bạn gái Quang Hải lộ rõ gương mặt đau đớn, xanh xao trên giường bệnh sau thông tin nhập viện nghi muốn kết thúc cuộc đời - Ảnh 5
Trước ồn ào của bạn gái, Quang Hải chỉ giữ im lặng, không lên tiếng bất cứ vấn đề gì

Chu Thanh Huyền và Quang Hải được phát hiện hẹn hò từ khoảng năm 2021, tuy nhiên rất kín tiếng, hầu như hiếm khi nhắc về đối phương. Chu Thanh Huyền từng có thời gian sang Pháp cổ vũ bạn trai thi đấu ở nước ngoài. Mới đây, cô nàng xuất hiện bên cạnh Quang Hải trong buổi lễ ra mắt CLB Công an Hà Nội.

Bạn gái Quang Hải nhập viện nghi muốn kết thúc cuộc đời: Uống 80 viên thuốc ngủ, để lại tin nhắn tiêu cực

Bạn gái Quang Hải nhập viện nghi muốn kết thúc cuộc đời: Uống 80 viên thuốc ngủ, để lại tin nhắn tiêu cực

Sau nhiều lùm xùm bủa vây, tối ngày 6/7, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là Chu Thanh Huyền nhập viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   quang hải bạn gái Quang Hải nhập viện bạn gái quang hải

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 32 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 2 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43