Cho đến tối ngày 7/7, một người thân đã sử dụng chính tài khoản của Chu Thanh Huyền để livestream, chia sẻ hình ảnh cô nằm trên giường bệnh. Trên sóng trực tiếp, bạn gái Quang Hải lộ diện với gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò cùng với biểu cảm đau đớn. Cô đang được các y bác sĩ chăm sóc tận tình tại phòng riêng.

Tối ngày 6/7, mạng xã hội xôn xao lan truyền hình ảnh được cho là Chu Thanh Huyền - bạn gái Quang Hải nhập viện cấp cứu. Thông tin ngay lập tức khiến dư luận hoang mang và lo ngại cho tình trạng sức khỏe của nàng hotgirl.

Không chỉ vậy, chị H. chia sẻ, chiều nay chị có nhận được tin nhắn từ Huyền với nội dung: “Nếu em có chết đi thì chị hãy cứ sống tốt và mạnh mẽ lên. Đừng để người khác lợi dụng. Ngay khi nhận được tin nhắn, tôi đã cảm thấy dự cảm không lành nên có nhắn lại cho Huyền: Em đừng làm gì dại dột, đừng làm chị sợ” - chị H thông tin.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công Thương, nguyên nhân Chu Thanh Huyền nhập viện cấp cứu nghi do uống thuốc ngủ. Theo chị Lê Gia H. - một người chị của Chu Thanh Huyền cho biết, khoảng 4h chiều nay (6/7), bạn gái Quang Hải đã uống 80 viên thuốc ngủ, gồm 10 vỉ.

Trên sóng trực tiếp, bạn gái Quang Hải lộ diện với gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò cùng với biểu cảm đau đớn

Ngay sau đó chị vội về nhà Huyền xem tình hình nhưng do giờ tan tầm tắc đường nên chị không thể đến sớm như dự tính. Sau đó, chị H. đã phải gọi điện thông tin cho mẹ Huyền tới kiểm tra.

Theo chia sẻ của mẹ Chu Thanh Huyền, sau khi nhận được tin báo từ chị H., bà và hai con đã tức tốc chạy tới nhưng con gái khoá cửa "cố thủ" bên trong. Các con bà đã phải nhờ bảo vệ lên phá cửa. Khi vào bên trong, Chu Thanh Huyền chỉ nói được câu "mẹ ơi" rồi xỉu. Gia đình đã phải tức tốc đưa Chu Thanh Huyền đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại Chu Thanh Huyền từ chối cho biết về tình hình sức khoẻ của mình.

Tối ngày 6/7, mạng xã hội xôn xao lan truyền hình ảnh được cho là Chu Thanh Huyền - bạn gái Quang Hải nhập viện cấp cứu

Thời gian gần đây, bạn gái của cầu thủ Quang Hải liên tiếp vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội. Theo đó, cô bị tố làm "sugar baby", lừa tiền, "nổ" về gia thế,... Mặc dù sau đó, Chu Thanh Huyền có lên tiếng đính chính nhưng dư luận vẫn tranh luận trái chiều.

Nói về việc này, chị H. cũng cho biết thêm trên báo Công Thương: “Mấy ngày qua, Chu Thanh Huyền có tâm sự với tôi, mấy hôm nay trên mạng xã hội có một tài khoản với gần 1 triệu follow “bóc phốt” Huyền lừa tiền của bạn ấy, làm "sugar baby" với những lời lẽ tiêu cực. Việc này đã làm ảnh hưởng đến danh dự của Huyền”.

Thời gian gần đây, bạn gái của cầu thủ Quang Hải liên tiếp vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội. Theo đó, cô bị tố làm "sugar baby", lừa tiền, "nổ" về gia thế,...

Cũng theo chị H, từ việc "bóc phốt" của người này sau đó cũng đã có nhiều thông tin đăng tải khiến Chu Thanh Huyền rất mệt mỏi. Đặc biệt, ngay sau khi có những tin đồn này, Chu Thanh Huyền đã đính chính trên trang cá nhân, nhưng chị H cho hay, sau khi Chu Thanh Huyền đăng bài, chỉ 15 phút sau đã bị “bay” mất bài.

Trước đó, Chu Thanh Huyền đã nhắn tin tâm sự với chị H với nội dung: “Mấy ngày qua thực sự là khủng nhất trong cuộc đời em. Em thấy thật đáng sợ chị à. Em bị dồn đến bước đường cùng và không muốn sống nữa. Giờ em mệt mỏi quá chị à, không cố gắng thêm được chút nào nữa”.

Trước ồn ào của bạn gái, Quang Hải chỉ giữ im lặng, không lên tiếng bất cứ vấn đề gì

Chu Thanh Huyền và Quang Hải được phát hiện hẹn hò từ khoảng năm 2021, tuy nhiên rất kín tiếng, hầu như hiếm khi nhắc về đối phương. Chu Thanh Huyền từng có thời gian sang Pháp cổ vũ bạn trai thi đấu ở nước ngoài. Mới đây, cô nàng xuất hiện bên cạnh Quang Hải trong buổi lễ ra mắt CLB Công an Hà Nội.