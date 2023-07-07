Bạn gái Quang Hải nhập viện nghi muốn kết thúc cuộc đời: Uống 80 viên thuốc ngủ, để lại tin nhắn tiêu cực

Mới đây, tối ngày 6/7, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là Chu Thanh Huyền nhập viện cấp cứu. Thông tin này khiến dư luận hoang mang và lo ngại cho tình trạng sức khỏe của nàng hotgirl.

Thời gian gần đây, bạn gái của cầu thủ Quang Hải liên tiếp vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội. Theo đó, cô bị tố làm "sugar baby", lừa tiền, "nổ" về gia thế,... Mặc dù sau đó, Chu Thanh Huyền có lên tiếng đính chính nhưng dư luận vẫn tranh luận trái chiều.

Không chỉ vậy, chị H. chia sẻ, chiều nay chị có nhận được tin nhắn từ Huyền với nội dung: “Nếu em có chết đi thì chị hãy cứ sống tốt và mạnh mẽ lên. Đừng để người khác lợi dụng. Ngay khi nhận được tin nhắn, tôi đã cảm thấy dự cảm không lành nên có nhắn lại cho Huyền: Em đừng làm gì dại dột, đừng làm chị sợ” - chị H thông tin.

Trao đổi với báo Công Thương, theo thông tin vừa nhận được, Chu Thanh Huyền “bạn gái tin đồn” của Quang Hải đang nhập viện cấp cứu nghi do uống thuốc ngủ. Chị Lê Gia H - một người chị của Chu Thanh Huyền cho biết, khoảng 4h chiều nay (6/7), bạn gái Quang Hải đã uống 80 viên thuốc ngủ, gồm 10 vỉ.

Ngay sau đó chị vội về nhà Huyền xem tình hình nhưng do giờ tan tầm tắc đường nên chị không thể đến sớm như dự tính. Sau đó, chị H. đã phải gọi điện thông tin cho mẹ Huyền tới kiểm tra.

Chị Lê Gia H - một người chị của Chu Thanh Huyền cho biết, khoảng 4h chiều nay (6/7), bạn gái Quang Hải đã uống 80 viên thuốc ngủ, gồm 10 vỉ

Theo chia sẻ của mẹ Chu Thanh Huyền, sau khi nhận được tin báo từ chị H., bà và hai con đã tức tốc chạy tới nhưng con gái khoá cửa "cố thủ" bên trong. Các con bà đã phải nhờ bảo vệ lên phá cửa. Khi vào bên trong, Chu Thanh Huyền chỉ nói được câu "mẹ ơi" rồi xỉu. Gia đình đã phải tức tốc đưa Chu Thanh Huyền đi bệnh viện cấp cứu.

Theo chị H., hiện tại Chu Thanh Huyền đang nằm tại một bệnh viện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bác sĩ cũng cho biết, nếu chậm một lúc nữa sẽ rất nguy hiểm... Hiện Chu Thanh Huyền đang tiếp tục nằm viện và được bác sĩ theo dõi.

Theo thông tin từ chị H. cung cấp, nguyên nhân dẫn đến việc Chu Thanh Huyền uống thuốc ngủ do áp lực từ dư luận.

Thời gian gần đây, bạn gái của cầu thủ Quang Hải liên tiếp vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội

Chị H. cho biết thêm: “Mấy ngày qua, Chu Thanh Huyền có tâm sự với tôi, mấy hôm nay trên mạng xã hội có một tài khoản với gần 1 triệu follow “bóc phốt” Huyền lừa tiền của bạn ấy, làm "sugar baby" với những lời lẽ tiêu cực. Việc này đã làm ảnh hưởng đến danh dự của Huyền”.

Cũng theo chị H, từ việc "bóc phốt" của người này sau đó cũng đã có nhiều thông tin đăng tải khiến Chu Thanh Huyền rất mệt mỏi. Đặc biệt, ngay sau khi có những tin đồn này, Chu Thanh Huyền đã đính chính trên trang cá nhân, nhưng chị H cho hay, sau khi Chu Thanh Huyền đăng bài, chỉ 15 phút sau đã bị “bay” mất bài.

Trước đó, Chu Thanh Huyền đã nhắn tin tâm sự với chị H với nội dung: “Mấy ngày qua thực sự là khủng nhất trong cuộc đời em. Em thấy thật đáng sợ chị à. Em bị dồn đến bước đường cùng và không muốn sống nữa. Giờ em mệt mỏi quá chị à, không cố gắng thêm được chút nào nữa”.

Cũng theo chị H, từ việc "bóc phốt" của người này sau đó cũng đã có nhiều thông tin đăng tải khiến Chu Thanh Huyền rất mệt mỏi

Giữa lúc Chu thanh Huyền vướng nhiều ồn ào, cư dân mạng cũng “đổ dồn” sự quan tâm đến Quang Hải. Tuy nhiên dù liên tục bị nhắc tên, Quang Hải vẫn giữ im lặng, không lên tiếng bất kỳ điều gì. Đáng chú ý nhất, trên trang cá nhân của mình, dân tình phát hiện Quang Hải đã để trạng thái quan hệ hiện tại là độc thân.

Trạng thái lạ này của Quang Hải khiến không ít cư dân mạng bất ngờ. Trước đây khi các tình cũ bị thị phi, không ít lần Quang Hải công khai bảo vệ, nhưng cách xử lý của Quang Hải với ồn ào liên quan đến bạn gái mới khác hẳn. Cư dân mạng vẫn chờ đợi cặp đôi lên tiếng để nói rõ thực hư.

Giữa lúc Chu thanh Huyền vướng nhiều ồn ào, cư dân mạng cũng “đổ dồn” sự quan tâm đến Quang Hải. Tuy nhiên dù liên tục bị nhắc tên, Quang Hải vẫn giữ im lặng

Chu Thanh Huyền và Quang Hải được phát hiện hẹn hò từ khoảng năm 2021, tuy nhiên rất kín tiếng, hầu như hiếm khi nhắc về đối phương. Chu Thanh Huyền từng có thời gian sang Pháp cổ vũ bạn trai thi đấu ở nước ngoài. Mới đây, cô nàng xuất hiện bên cạnh Quang Hải trong buổi lễ ra mắt CLB Công an Hà Nội.