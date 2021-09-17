'Vật thể lạ' chắn mất lối khu du lịch Đại Nam nghìn tỷ sau tuyên bố đanh thép đóng cửa sạch sẽ MXH của 'bà tổng' Phương Hằng

Ở thời điểm hiện tại, các thông tin về khu du lịch đình đám Đại Nam luôn nhận được sự quan tâm không hề nhỏ trên mạng xã hội.

Vừa qua, sau thời gian "đấu trí" rầm rộ trên mạng xã hội, bà chủ Đại Nam bất ngờ tuyên bố lui về hậu cung, đóng cửa sạch sẽ toàn bộ Fanpage và kênh YouTube có lượt đăng kí cực khủng của khu du lịch 6000 tỷ Đại Nam. Theo đó, các thông tin về khu du lịch đình đám ở thời điểm hiện tại đang nhận được sự quan tâm không hề nhỏ trên mạng xã hội.

Động thái đầu tiên sau lời tuyên bố đanh thép của nữ đại gia, mới đây, trên Tiktok xuất hiện một đoạn video ghi lại khung cảnh bên ngoài khác lạ của khu du lịch Đại Nam đang thu hút đông đảo sự chú ý. Nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh này.

'Hàng khiêng chắn' che lấp lối vào khu du lịch Đại Nam sừng sững khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, trong đoạn clip, một cư dân mạng đã ghi lại toàn cảnh trước cổng phụ của khu du lịch Đại Nam. Để tránh những người tò mò, phía Ban quản lý khu du lịch 6000 tỷ này đã chắn cửa bằng loạt container cao ngay trước cổng để không ai nhìn vào phía bên trong được.

Kênh Youtube có lượt theo dõi khủng cũng đã đóng cửa - Ảnh: Chụp màn hình

Đây cũng được coi là một trong những động thái dứt khoát của bà chủ Phương Hằng với tuyên bố đanh thép. Trước đó, kênh YouTube của Trường đua Đại Nam cũng đã cán mốc hơn 404 nghìn lượt theo dõi trên YouTube. Nhiều netizen còn khẳng định rằng đây chính là kênh YouTube của một khu du lịch có lượng người theo dõi "khủng nhất" từ trước đến nay. Thế nhưng, đã nói là làm, theo thông báo mới nhất của "bà tổng", toàn bộ Fanpage lẫn kênh YouTube này đã bị đóng cửa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vat-the-la-chan-mat-loi-khu-du-lich-dai-nam-nghin-ty-sau-tuyen-bo-danh-thep-dong-cua-sach-se-mxh-cua-ba-tong-phuong-hang-424858.html