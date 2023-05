Thùy Tiên vừa gây bão khi chia sẻ trên trang cá nhân bộ ảnh do BTC thực hiện để ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Chuộng phong cách sexy, hở bạo, Thuỳ Tiên khiến người hâm mộ không khỏi choáng ngợp với đường cong cực gắt. Xuất hiện trong trang phục màu cam sành điệu đã phần nào tôn lên làn da nâu khoẻ khoắn của đại diện Việt Nam.

Với những gì thể hiện trong thời gian ở Phuket (Thái Lan), Thùy Tiên đươc đông đảo người hâm mộ tin sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand năm nay. Mới đây, đại diện Việt Nam có chiến thắng ngoạn mục trước các đối thủ "sừng sỏ" như Indonesia, Cambodia trong vòng thi Best In Swimsuit do khán giả bầu chọn.

Trang phục dân tộc của Thuỳ Tiên có tên "Blue Angel - Thiên thần áo xanh" được lấy cảm hứng từ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở Việt Nam.

Ảnh: FBNV