Thùy Tiên khoe trọn hình thể nóng bỏng cùng nhan sắc ấn trượng trong bộ ảnh mới chia sẻ trên trang cá nhân.

Thùy Tiên vừa gây bão khi chia sẻ trên trang cá nhân bộ ảnh do BTC thực hiện để ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Chuộng phong cách sexy, hở bạo, Thuỳ Tiên khiến người hâm mộ không khỏi choáng ngợp với đường cong cực gắt. Xuất hiện trong trang phục màu cam sành điệu đã phần nào tôn lên làn da nâu khoẻ khoắn của đại diện Việt Nam.

Thuỳ Tiên xúc động viết: "Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Bộ ảnh này dành tặng đến tất cả những người đã luôn ủng hộ, yêu quý Tiên. Tiên sẽ cố gắng trong chặng nước rút tới, trước mắt là đêm thi trang phục dân tộc". Chỉ còn ít phút nữa thôi, vòng thi trang phục dân tộc sẽ chính thức diễn ra. Với việc lấy cảm hứng từ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, "Blue Angel" hứa hẹn sẽ giúp Thuỳ Tiên tạo được ấn tượng trong đêm thi quan trọng này.

Với những gì thể hiện trong thời gian ở Phuket (Thái Lan), Thùy Tiên đươc đông đảo người hâm mộ tin sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand năm nay. Mới đây, đại diện Việt Nam có chiến thắng ngoạn mục trước các đối thủ "sừng sỏ" như Indonesia, Cambodia trong vòng thi Best In Swimsuit do khán giả bầu chọn. Trang phục dân tộc của Thuỳ Tiên có tên "Blue Angel - Thiên thần áo xanh" được lấy cảm hứng từ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở Việt Nam. Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-sexy-nghet-tho-trong-bo-anh-mung-chien-thang-vuong-mien-khong-vao-tay-chi-hoi-phi-439295.html