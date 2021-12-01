Thùy Tiên sexy nghẹt thở trong bộ ảnh mừng chiến thắng, vương miện không vào tay chị hơi phí!

Tin tức giải trí 01/12/2021 07:00

Thùy Tiên khoe trọn hình thể nóng bỏng cùng nhan sắc ấn trượng trong bộ ảnh mới chia sẻ trên trang cá nhân.

Thùy Tiên vừa gây bão khi chia sẻ trên trang cá nhân bộ ảnh do BTC thực hiện để ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Chuộng phong cách sexy, hở bạo, Thuỳ Tiên khiến người hâm mộ không khỏi choáng ngợp với đường cong cực gắt. Xuất hiện trong trang phục màu cam sành điệu đã phần nào tôn lên làn da nâu khoẻ khoắn của đại diện Việt Nam.

Thùy Tiên sexy nghẹt thở trong bộ ảnh mừng chiến thắng, vương miện không vào tay chị hơi phí! - Ảnh 1

Thuỳ Tiên xúc động viết: "Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Bộ ảnh này dành tặng đến tất cả những người đã luôn ủng hộ, yêu quý Tiên. Tiên sẽ cố gắng trong chặng nước rút tới, trước mắt là đêm thi trang phục dân tộc". Chỉ còn ít phút nữa thôi, vòng thi trang phục dân tộc sẽ chính thức diễn ra. Với việc lấy cảm hứng từ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, "Blue Angel" hứa hẹn sẽ giúp Thuỳ Tiên tạo được ấn tượng trong đêm thi quan trọng này.

Thùy Tiên sexy nghẹt thở trong bộ ảnh mừng chiến thắng, vương miện không vào tay chị hơi phí! - Ảnh 2

Thùy Tiên sexy nghẹt thở trong bộ ảnh mừng chiến thắng, vương miện không vào tay chị hơi phí! - Ảnh 3

Thùy Tiên sexy nghẹt thở trong bộ ảnh mừng chiến thắng, vương miện không vào tay chị hơi phí! - Ảnh 4

Thùy Tiên sexy nghẹt thở trong bộ ảnh mừng chiến thắng, vương miện không vào tay chị hơi phí! - Ảnh 5

Với những gì thể hiện trong thời gian ở Phuket (Thái Lan), Thùy Tiên đươc đông đảo người hâm mộ tin sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand năm nay. Mới đây, đại diện Việt Nam có chiến thắng ngoạn mục trước các đối thủ "sừng sỏ" như Indonesia, Cambodia trong vòng thi Best In Swimsuit do khán giả bầu chọn.

Thùy Tiên sexy nghẹt thở trong bộ ảnh mừng chiến thắng, vương miện không vào tay chị hơi phí! - Ảnh 6

Thùy Tiên sexy nghẹt thở trong bộ ảnh mừng chiến thắng, vương miện không vào tay chị hơi phí! - Ảnh 7

Trang phục dân tộc của Thuỳ Tiên có tên "Blue Angel - Thiên thần áo xanh" được lấy cảm hứng từ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở Việt Nam.

Ảnh: FBNV

'Giáo viên' cộm cán của Thùy Tiên 'vô ý' lộ hình ảnh học trò với vòng eo kém săn chắc gây thất vọng

'Giáo viên' cộm cán của Thùy Tiên 'vô ý' lộ hình ảnh học trò với vòng eo kém săn chắc gây thất vọng

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