Thắng đậm trước Campuchia với tỉ số 4-0, tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiến thẳng vào chung kết

Tối 12/5, Tuyển bóng đã nữ Việt Nam tiếp tục thắng đậm trước đội chủ nhà Campuchia, giành được tấm vé vào vòng chung kết.

Theo thông tin từ VTC News, Campuchia tại SEA Games 32 đã mạnh hơn nhất nhiều vì có cầu thủ nhập tịch nước ngoài và HLV nước ngoài. Tuy nhiên dù bổ sung lực lượng nhưng 'ngựa ô' Campuchia vẫn chưa đủ sức gây khó khăn cho tuyển Việt Nam, chính tỉ số chung cuộc đã chứng minh điều đó. Ở môn bóng đá nữ SEA Games, trong khi đội tuyển Việt Nam được xem là "chị cả" của khu vực thì với chủ nhà Campuchia, đây là lần đầu tiên họ "chen chân" vào tốp 4 để tạo ra cột mốc lịch sử mới. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng Campuchia ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 31 với tỷ số 7-0 và tại SEA Games này là tỉ số 4-0. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự tiến bộ của đội tuyển nữ Campuchia. Đội nữ chủ nhà SEA Games 32 đã thắng 2 trận ở vòng bảng để giành ngôi nhì.

Tuyển nữ Việt Nam khởi động trước giờ G - Ảnh: Thanh niên Trong lần ra sân này, HLV Mai Đức Chung đã không đưa đội hình mạnh nhất xuất trận. Cả huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung và Nguyễn Thị Bích Thùy đều được đưa xuống dự bị. Dù vậy, đội đương kim vô địch bóng đá nữ SEA Games vẫn giành chiến thắng không mấy khó khăn. 'Ngựa ô' Campuchia cũng thể hiện quyết tâm cao nhưng họ chỉ giữ sạch lưới trong khoảng 20 phút đầu trận. Từ quả tạt ở cánh trái của Nguyễn Thị Mỹ Anh, Ngân Thị Vạn Sự đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đã có phong độ rất tốt - Ảnh: VTC News Cũng theo thông tin từ Thanh niên Online, Đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trận đấu trong khi đối thủ tỏ rõ sự bối rối. Pha phá bóng bất cẩn của hậu vệ Campuchia giúp Phạm Hải Yến ghi bàn nhân đôi cách biệt. Bàn thắng thứ hai của đội tuyển Việt Nam khiến các cầu thủ Campuchia xuống tinh thần và vỡ trận. Không lâu sau đó, Trần Thị Thùy Trang thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỉ số lên 3-0. Đoàn Việt Nam đi cổ vũ đông đảo - Ảnh: Thanh niên Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung đã có sự điều chỉnh nhân sự để giữ sức cho toàn đội trong trận chung kết. Tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ phong độ rất tốt và có nhiều đột phá. Cuối trận, Huỳnh Như kiếm về quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ Campuchia dùng tay chơi bóng để ngăn cản đường chuyền của tiền đạo số 9. Chính Huỳnh Như thực hiện quả phạt đền để ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành được vé vào vòng chung kết giáp lá cà với Myammar.

Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành HCV thứ 4 tại kì SEA Games 32 ở nội dung 10,000 mét Bỏ xa Indonesia và dẫn trước Phạm Thị Hồng Lệ ở nội dung 10.000m chỉ 10 giây, 'cô gái vàng' Nguyễn Thị Oanh vươn lên tạo kì tích lịch sử khi giành được HCV thứ 4 tại SEA Games 32.

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