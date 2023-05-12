Tiền đạo U22 Việt Nam buồn bã khi phải 'chia tay' sớm SEA Games 32 vì chấn thương

Tin tức giải trí 12/05/2023 11:46

Vừa qua, tin Nguyễn Quốc Việt bị chấn thương nặng ở cổ chân và phải chia tay SEA Games 32 sớm khiến ai nấy không khỏi tiếc hùi hụi.

Theo thông tin từ VTC News, Nguyễn Quốc Việt bị chấn thương cổ chân trong quá trình tập thể dục khiến anh không đăng ký tham gia trận 'chạm trán' U22 Thái Lan. Vì sau chấn thương, Quốc Việt đi lại khó khăn và cần thời gian điều trị để hồi phục.

Ngày cuối thi đấu của tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32 là 16/5 nên nhiều khả năng Quốc Việt sẽ không bình phục kịp để tham gia thi đấu cùng đồng đội.

Tiền đạo U22 Việt Nam buồn bã khi phải 'chia tay' sớm SEA Games 32 vì chấn thương - Ảnh 1
'Chân sút' Nguyễn Quốc Việt tại SEA Game 32 - Ảnh: VTC News 

Dù Nguyễn Quốc Việt chỉ là cầu thủ dự bị song anh vẫn là một nhân tố đột phá của tuyển U22, là lựa chọn thứ hai sau Nguyễn Văn Thủ. Nam cầu thủ cũng đã ghi được một cú sút vào lưới của tuyển Lào tại SEA Games 32.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, tại trận thi đấu với tuyển Lào Quốc Việt được thay vào sân giữa hiệp 2, nam cầu thủ đã xuất sắc phá tan hàng thủ của đội bạn và ghi bàn thần tốc khiến lưới của Lào bị 'càn quét'. Quốc Việt đã đem về cho Việt Nam một trận đấu đẹp với tỉ số 2-0 dẫn trước.

Thiếu đi một nhân tố đột phá như Nguyễn Quốc Việt trước trận bán kết gặp Indonesia, nam tiền đạo đã rất buồn bã và tiếc nuối khi không thể góp sức cùng đồng đội đem HCV về cho Việt Nam.

Tiền đạo U22 Việt Nam buồn bã khi phải 'chia tay' sớm SEA Games 32 vì chấn thương - Ảnh 2
 Nam tiền đạo buồn bã khi không thể góp mặt tại trận bán kết - Ảnh: Người lao động

HLV Troussier phải tính toán đến phương án đưa Thanh Nhàn sang cánh trái. Ở phía đối diện là Văn Khang. Nhiệm vụ ghi bàn sẽ đổ dồn lên vai của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Cầu thủ sinh năm 2001 ghi đến 4 bàn thắng ở SEA Games 32 và liên tiếp giúp U22 Việt Nam có được 9 điểm trọn vẹn ở 3 trận đấu đầu tiên.

Thiếu đi Quốc Việt, hàng công của tuyển U22 Việt Nam sẽ mỏng đi rất nhiều khi hiện tại chỉ có Văn Tùng và Văn Trường. Mong rằng HLV sẽ có một chiến thuật phù hợp để Việt Nam thi đấu tốt nhất có thể.

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Từ khóa:   U22 Việt Nam SEA Games 32 Bóng đá nam

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