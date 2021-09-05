Sốc: Nữ streamer Free Fire vừa lên sóng vừa vạch áo cho con ti sữa khiến khán giả cũng 'ngượng' đỏ mặt

Tin tức giải trí 05/09/2021 11:31

Đây không phải là hành vi phản cảm duy nhất mà nữ streamer này đã thực hiện.

Hiện nay, streamer là công việc đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn và thường để thu hút khán giả "nhẫn nại" ở lại xem livestream đó chính là nhiều chiêu trò hở bạo hoặc thực hiện những hành động gây sốc ngay trên sóng.

Mới đây, một nữ streamer với hơn 70.000 lượt follow tại Việt Nam khiến khán giả cảm thấy "nóng mắt" khi vạch áo cho con ti sữa ngay trên sóng livestream. Đây được xem là một trong những hành động gây sốc nhằm "câu views" hoặc tiền donate từ khán giả. 

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Nữ streamer vạch áo cho con ti sữa ngay trên sóng livestream - Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ vô tư vạch áo cho con bú ngay trên sóng, thậm chí cô streamer này còn nghiêng người để trò chuyện cùng với khán giả thay vì tắt cam hoặc xin phép khán giả tạm dừng. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên T.C.T có hành động "kỳ lạ" nhằm gây sự chú ý.

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Nữ streamer vừa nghiêng người trò chuyện với khán giả thay vì tắt cam hoặc tạm dừng - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, nữ streamer thường ăn mặc khá mát mẻ, để lộ gần như hết vòng 1 ngồn ngộn trên sóng. Không những thế, cô nàng còn viết tên của một streamer nổi tiếng khác trong cộng đồng game trên ngực của mình.

Hiện tại, cô đang nhận nhiều chỉ trích từ chính cộng đồng game và nhiều game thủ cho rằng, nữ streamer này đang làm xấu hình ảnh của cộng đồng trong mắt game thủ của các tựa game khác. Nhiều người vào xem cũng bình luận rằng dù là phụ nữ cũng cảm thấy ngượng trước hành động của nữ streamer. Một số người khác còn nhắc nhở cô nên có những hành vi văn minh, lịch sự hơn trên công đồng game.

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