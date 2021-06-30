Ông Đoàn Ngọc Hải đăng ảnh thời trẻ phong độ, đúng chất người lính khiến dân mạng vô cùng thích thú. Đặc biệt hơn, ông Hải còn bị trêu ghẹo "thời trẻ đào hoa" chỉ vì một chi tiết nhỏ này.

Mặc dù việc làm từ thiện mang nhiều tai tiếng thế nhưng ông Đoàn Ngọc Hải không quản khó khăn, hiểm trở đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam để giúp đỡ đồng bào nghèo xây nhà tình thương, giúp các hoàn cảnh cần mổ tim, cho các cháu bé học sinh, sinh viên nghèo đi học,... Bên cạnh đó, ông còn lập "Quỹ vì đồng bào" để mọi người cùng chung tay giải cứu những trường hợp khó khăn. Những khoản thu chi trong Quỹ này, ông Hải cũng thường xuyên công khai minh bạch trên trang cá nhân của mình.

Trên trang cá nhân, Đoàn Ngọc Hải thường xuyên cập nhật công khai những khoản thu chi của "Quỹ vì đồng bào" - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, ông Hải có bài đăng tải về những tin nhắn công khai số tiền quyên góp của mọi người ủng hộ vào Quỹ. Tuy nhiên, dân mạng lại đặc biệt chú ý đến tấm hình thời trẻ của ông được đăng kèm theo bài viết. Bức ảnh dù được chụp trắng đen nhưng cư dân mạng rất tinh ý phát hiện ra một chi tiết đặc biệt trên tay ông là chiếc nhẫn đeo ở vị trí nhẫn đính hôn/nhẫn cưới.

Tấm hình thời trẻ của ông Hải được đăng kèm bài viết trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Phía dưới bài đăng, một tài khoản đã để lại bình luận "trêu ghẹo" rằng: "Ôi! Chú bộ độ trẻ đã có nhẫn." Lập tức sau đó, ông Hải đã nhanh chóng trả lời một câu khiến dân tình bật cười: "Nói khẽ thôi không cô ở nhà làm căng!"

Ông Đoàn Ngọc Hải đáp trả hài hước khi bị dân mạng trêu ghẹo - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhiều người còn để lại bình luận khen ngợi thời trẻ ông Hải khá đẹp trai, gương mặt "nai tơ" nhưng vẫn nghiêm nghị ra chất người lính. Được biết, trước đây, ông Đoàn Ngọc Hải từng có thời gian gắn bó trong quân ngũ. Ông đóng quân ở Phú Giáo, Lữ đoàn 477, Quân khu 7.

Có lẽ vì có chất "lính" trong người nên sau khi về hưu sớm, ông đã không quản gian khổ, quyết liệt một mình lái xe cứu thương đi dọc đất nước làm từ thiện, giúp đỡ đồng bào.

Quyên góp hơn 13,5 tỷ, ông Đoàn Ngọc Hải công khai hành trình từ thiện chi tiết từ A-Z, cộng đồng mạng 'đáp trả' Ông Đoàn Ngọc Hải đang có những ngày tháng ý nghĩa nhất trong cuộc hành trình từ thiện của mình. Mới đây ông đã khiến cõi mạng xôn xao khi công bố quyên góp được hơn 13,5 tỷ đồng.

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