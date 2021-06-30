Quyết liệt trên chiến trường đúng chất lính nhưng ông Đoàn Ngọc Hải lại e dè trước thế lực 'ở nhà' mang tên 'vợ'

Tin tức giải trí 30/06/2021 17:54

Ông Đoàn Ngọc Hải đăng ảnh thời trẻ phong độ, đúng chất người lính khiến dân mạng vô cùng thích thú. Đặc biệt hơn, ông Hải còn bị trêu ghẹo "thời trẻ đào hoa" chỉ vì một chi tiết nhỏ này.

Mặc dù việc làm từ thiện mang nhiều tai tiếng thế nhưng ông Đoàn Ngọc Hải không quản khó khăn, hiểm trở đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam để giúp đỡ đồng bào nghèo xây nhà tình thương, giúp các hoàn cảnh cần mổ tim, cho các cháu bé học sinh, sinh viên nghèo đi học,... Bên cạnh đó, ông còn lập "Quỹ vì đồng bào" để mọi người cùng chung tay giải cứu những trường hợp khó khăn. Những khoản thu chi trong Quỹ này, ông Hải cũng thường xuyên công khai minh bạch trên trang cá nhân của mình. 

doan ngoc hai 1
Trên trang cá nhân, Đoàn Ngọc Hải thường xuyên cập nhật công khai những khoản thu chi của "Quỹ vì đồng bào" - Ảnh: Chụp màn hình 

Mới đây, ông Hải có bài đăng tải về những tin nhắn công khai số tiền quyên góp của mọi người ủng hộ vào Quỹ. Tuy nhiên, dân mạng lại đặc biệt chú ý đến tấm hình thời trẻ của ông được đăng kèm theo bài viết. Bức ảnh dù được chụp trắng đen nhưng cư dân mạng rất tinh ý phát hiện ra một chi tiết đặc biệt trên tay ông là chiếc nhẫn đeo ở vị trí nhẫn đính hôn/nhẫn cưới.

doan ngoc hai 2
Tấm hình thời trẻ của ông Hải được đăng kèm bài viết trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Phía dưới bài đăng, một tài khoản đã để lại bình luận "trêu ghẹo" rằng: "Ôi! Chú bộ độ trẻ đã có nhẫn." Lập tức sau đó, ông Hải đã nhanh chóng trả lời một câu khiến dân tình bật cười: "Nói khẽ thôi không cô ở nhà làm căng!"

doan ngoc hai 3
Ông Đoàn Ngọc Hải đáp trả hài hước khi bị dân mạng trêu ghẹo - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhiều người còn để lại bình luận khen ngợi thời trẻ ông Hải khá đẹp trai, gương mặt "nai tơ" nhưng vẫn nghiêm nghị ra chất người lính. Được biết, trước đây, ông Đoàn Ngọc Hải từng có thời gian gắn bó trong quân ngũ. Ông đóng quân ở Phú Giáo, Lữ đoàn 477, Quân khu 7. 

Có lẽ vì có chất "lính" trong người nên sau khi về hưu sớm, ông đã không quản gian khổ, quyết liệt một mình lái xe cứu thương đi dọc đất nước làm từ thiện, giúp đỡ đồng bào.

Quyên góp hơn 13,5 tỷ, ông Đoàn Ngọc Hải công khai hành trình từ thiện chi tiết từ A-Z, cộng đồng mạng 'đáp trả'

Quyên góp hơn 13,5 tỷ, ông Đoàn Ngọc Hải công khai hành trình từ thiện chi tiết từ A-Z, cộng đồng mạng 'đáp trả'

Ông Đoàn Ngọc Hải đang có những ngày tháng ý nghĩa nhất trong cuộc hành trình từ thiện của mình. Mới đây ông đã khiến cõi mạng xôn xao khi công bố quyên góp được hơn 13,5 tỷ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đoàn Ngọc Hải đáp trả dí dỏm Đoàn Ngọc Hải quản lý Quỹ vì đồng bào ông Đoàn Ngọc Hải làm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43