Ngỡ ngàng trước gia cảnh đặc biệt của kỷ lục gia môn lặn SEA Games 32

Tin tức giải trí 19/05/2023 11:16

SEA Games 32 là kỳ đại hội thành công của lặn Việt Nam khi giành đến 14 HCV, đứng nhất Đông Nam Á. Trong đó, VĐV Cao Thị Duyên có 3 tấm HCV, 2 HCB và phá 2 kỷ lục SEA Games.

SEA Games 32 đã kết thúc với thành công ngoài mong đợi khi Đoàn thể thao Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn với 136 huy chương vàng (HCV); 105 huy chương bạc (HCB) và 114 huy chương đồng (HCĐ). Riêng đoàn thể thao tỉnh Thanh Hóa giành được 17 huy chương các loại, trong đó có 7 HCV.

Ngỡ ngàng trước gia cảnh đặc biệt của kỷ lục gia môn lặn SEA Games 32 - Ảnh 1
Bảng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam

Nổi bật là Cao Thị Duyên (năm 2001, dân tộc Mường) đã giành được 3 HCV ở các nội dung 4x200m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ, 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ và 4x50m tiếp sức hỗn hợp, đồng thời giành 2 HCB ở các nội dung 100m chân vịt đôi và 50m vòi hơi chân vịt. 2 nội dung VĐV người Thanh Hóa phá kỷ lục là các nội dung tiếp sức 4x100 và tiếp sức 4x200.

Ngỡ ngàng trước gia cảnh đặc biệt của kỷ lục gia môn lặn SEA Games 32 - Ảnh 2
Vận động viên Cao Thị Duyên

Để có được những vinh quang như ngày hôm nay thì Cao Thị Duyên (ở làng Én, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua một cuộc sống khá cơ cực ngay từ kho còn bé. Bố làm phu đá, mẹ cuốc rẫy làm nương sống trong một căn nhà cấp 4 rộng khoảng hơn 30 m2, với những bức tường bằng đá, lẫn gạch, lợp ngói đã ngã màu theo thời gian, tựa lưng vào lưng chừng đồi. Hiện tại, ngôi nhà cũng đã xuống cấp khá nhiều, vách tường đã tróc lở, bạt được căng ra để tránh nóng. 

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Ngôi nhà tuềnh toàng được vợ chồng ông Kỷ lấy đá về xây dựng cách đây 10 năm

Cao Thị Duyên là cô con gái đầu trong gia đình có 2 anh em ở thôn Quý Tân, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Mặc dù cuộc sống vất vả, nhưng suốt 12 năm con theo nghiệp bơi lội, gia đình ông Kỷ không lúc nào để Duyên phải buồn lòng, luôn là điểm tựa để con mình nghị lực vươn lên thi đấu đỉnh cao, mang vinh quang về cho đất nước, gia đình, dòng họ. 

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Mẹ của VĐV Cao Thị Duyên
Ngỡ ngàng trước gia cảnh đặc biệt của kỷ lục gia môn lặn SEA Games 32 - Ảnh 5
Ông Cao Văn Kỷ (SN 1978, bố Duyên) cho biết, gia đình ông rất tự hào khi biết con đạt được thành tích cao trong SEA Games 32

Năm 2011, tài năng của Duyên đã được khai phá, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cô bé. Trong cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa, Duyên xuất sắc giành giải Nhất môn bơi lội. Đến năm 2012, Duyên chính thức trở thành vận động viên bộ môn bơi lội thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa, khi mới tròn 10 tuổi.

Tuy nhiên, đến năm 2015 Duyên phát hiện bị viêm gan B, khó có khả năng phát triển được khuyên dừng sự nghiệp bơi lội của mình. Sau đó, HLV Tuấn Anh đã tin tưởng vào khả năng của Duyên nên giữ lại chuyển em sang bộ môn lặn.

Ngỡ ngàng trước gia cảnh đặc biệt của kỷ lục gia môn lặn SEA Games 32 - Ảnh 6
Vận động viên Cao Thị Duyên cùng huấn luyện viên Phạm Tuấn Anh trên bục vinh quang

Không ngoài mong đợi, năm 2015 giành 2 HCV, phá 2 kỷ lục quốc gia tại giải Vô địch các nhóm tuổi; năm 2016 đoạt HCV giải Vô địch trẻ quốc gia. Năm 2017 đoạt 3 HCV, phá 1 kỷ lục tại giải VĐQG, đồng thời giành 2 HCV giải Vô địch trẻ châu Á. Năm 2018, Duyên giành 1 HCV, 2 HCB, phá 1 kỷ lục đại hội. Các năm 2020 và 2021, Duyên giữ vững thành tích đoạt 2 HCV giải VĐQG. Năm 2022 cô giành 2 HCV SEA Games 31; 3 HCV, 3 HCB tại Đại hội TDTT toàn quốc, phá 2 kỷ lục đại hội.

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Những tâm bằng khen, huy chương các loại được treo trên bức tường đá của gia đình VĐV Cao Thị Duyên

 

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Từ khóa:   VDV lặn Cao Thị Duyên HCV SEA games 32

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