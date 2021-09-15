Nàng dâu 'hào môn' nhà Phương Hằng từng có cuộc sống ngược hoàn toàn với kim cương, xế xịn khiến netizen ngỡ ngàng

Tin tức giải trí 15/09/2021 14:26

Hóa ra trước khi được chú ý bởi lễ dạm ngõ ngập kim cương, Quế Long cũng có 1 cuộc sống giản dị.

Thời gian qua, nữ đại gia Phương Hằng phủ sóng khắp cõi mạng khi có những buổi livestream tiết lộ nhiều thông tin "chất như nước cất". Mặc dù, chưa rõ sự việc thực hư ra sao nhưng hiện tại bà chủ Đại Nam vẫn nhận được lượng lớn người theo dõi.

Từ đó, những thông tin xoay quanh gia đình nữ đại gia cũng được quan tâm không kém. Đặc biệt, vào đầu tháng 5 vừa qua, những hình ảnh về lễ dạm ngõ ngập kim cương của cậu con trai lớn của Phương Hằng được lên sóng, nàng dâu Quế Long (SN: 1996), được ví có gương mặt như "hai giọt nước" với nữ đại gia cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của dân mạng.

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Nàng dâu 'hào môn xinh đẹp' được ví có gương mặt giống như 'hai giọt nước' với bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Chỉ ít ngày sau khi bước vào cánh cổng hào môn, nàng dâu mới của nữ đại gia đã khoe sương sương tấm ảnh đeo nhẫn hột xoàn to, đồng hồ kim cương cầm vô lăng lái xe sang, thể hiện cuộc sống xa hoa của giới nhà giàu.

Thế nhưng, mới đây, dân mạng bất ngờ đào lại cuộc sống của Quế Long trước khi bước vào làm dâu nhà hào môn khác xa một trời một vực. Cụ thể, khoảng 5 tháng trước lễ dạm ngõ xa hoa, Quế Long đã đăng tải vài bài đăng cần tìm bạn để share tiền một phòng trọ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Được biết, mức chi phí phòng trọ mà cô nàng hé lộ chỉ khoảng 2,5 triệu đồng/ người bao trọn tất tần tật.

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Quế Long từng đăng tìm người ở ghép - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, nếu so với những căn biệt thự tiền tỷ xa hoa của ông bà chủ Đại Nam, căn phòng trọ của Quế Long "lép vế" hơn hẳn. Không ít netizen bênh vực rằng đây là chuyện bình thường, bởi lẽ lúc đó nàng dâu dù đã hẹn hò với thiếu gia nhà giàu hay chưa thì cũng từng là sinh viên một trường đại học, sống trong phòng trọ mức giá phải chăng như thế chẳng có gì là lạ. Hơn nữa, khi ngó qua, căn phòng này cũng ghi điểm bởi sự sạch sẽ, gọn gàng.

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Sau lễ dạm hỏi ít ngày, Quế Long đã lên sóng bức ảnh hé lộ sương sương cuộc sống sau cánh cửa hào môn - Ảnh minh họa: Internet

Sau lễ dạm hỏi, Quế Long từng làm dân tình khó hiểu khi 5 lần 7 lượt khóa mở Facebook cá nhân. Mới đây, sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng chờ sóng gió đi qua, Quế Long đã comeback cõi mạng nhưng trang cá nhân trống trơn, những bài đăng khoe nhan sắc hôm dạm ngõ hay ảnh bình thường cũng đều đã "bay màu".

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