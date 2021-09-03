Nam MC VTV mắng thẳng thừng trọng tài 'điên à' sau quyết định đưa tấm thẻ đỏ phạt Duy Mạnh

Không chỉ fans Việt, rất nhiều người nổi tiếng cũng bức xúc trước quyết định của trọng tài người Uzbekistan.
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Trận đấu tuyển Việt Nam và Saudi Arabia kết thúc với kết quả chung cuộc nghiêng về đội chủ nhà. Mặc dù tuyển Việt Nam để thua 2 bàn nhưng màn trình diễn của các chiến binh áo đỏ vẫn làm người hâm mộ Việt nức lòng.
Tuy nhiên, đến hiện tại, các fans bóng tròn vẫn còn bàn tán rôm rả về 2 tấm thẻ vàng của trọng tài antashev Ilgiz dành cho Mạnh "Gắt". Thẻ vàng đầu tiên, ông phạt Duy Mạnh vì lỗi phản ứng. Tuy nhiên, tình huống này không lên sóng mà vừa được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) tiết lộ. Sau đó, ở phút 54 của trận đấu, trong một tình huống Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài đã rút thẻ vàng thứ 2 phạt chàng cầu thủ sau khi tham khảo lời tư vấn của tổ trợ lý VAR.
Việc nhận 2 thẻ vàng trong cùng 1 trận, đồng nghĩa Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu và phải rời sân. Trước pha xử lý này, không ít người nổi tiếng cũng như khán giả bày tỏ sự bức xúc của mình trên trang cá nhân. Điển hình trong số đó là MC VTV Trần Ngọc.
Sau trận đấu, mới đây, phía Duy Mạnh cũng có dòng tâm sự trên trang cá nhân. Chân sút gốc Hà Nội viết: "Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến ban huấn luyện cùng toàn thể anh em cầu thủ và toàn thể mọi người hâm mộ. Tôi cũng rất buồn, điều đáng tiếc nhất lại đến với tôi và đội tuyển Việt Nam". Hiện dòng trạng thái của nam cầu thủ nhận được nhiều lời động viên từ đồng đội, bạn bè và rất nhiều người hâm mộ.