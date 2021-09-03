Nam MC VTV mắng thẳng thừng trọng tài 'điên à' sau quyết định đưa tấm thẻ đỏ phạt Duy Mạnh

Trận đấu tuyển Việt Nam và Saudi Arabia kết thúc với kết quả chung cuộc nghiêng về đội chủ nhà. Mặc dù tuyển Việt Nam để thua 2 bàn nhưng màn trình diễn của các chiến binh áo đỏ vẫn làm người hâm mộ Việt nức lòng.

Tuy nhiên, đến hiện tại, các fans bóng tròn vẫn còn bàn tán rôm rả về 2 tấm thẻ vàng của trọng tài antashev Ilgiz dành cho Mạnh "Gắt". Thẻ vàng đầu tiên, ông phạt Duy Mạnh vì lỗi phản ứng. Tuy nhiên, tình huống này không lên sóng mà vừa được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) tiết lộ. Sau đó, ở phút 54 của trận đấu, trong một tình huống Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài đã rút thẻ vàng thứ 2 phạt chàng cầu thủ sau khi tham khảo lời tư vấn của tổ trợ lý VAR.