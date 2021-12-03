MC nóng bỏng nhất Việt Nam Thanh Thanh Huyền: "Tôi thích hợp làm MC hơn là hoa hậu"

Thanh Thanh Huyền từng lọt Top 15 "Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015". Sau khi gia nhập làng giải trí , cô theo đuổi công việc dẫn dắt và đang là MC song ngữ thu hút nhiều sự quan tâm ở khu vực phía Nam.

Cũng ở thời điểm đó, không ít khán giả khuyên MC có đôi chân dài 1,1m, vóc dáng nuột nà cùng gương mặt khả ái tái xuất đấu trường sắc đẹp đình đám. Thanh Thanh Huyền phản hồi lấp lửng rằng cô cũng có ý định tham gia một cuộc thi sắc đẹp ở thời điểm thích hợp.

Nhưng khi các ứng viên "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021" dần lộ diện, cô vẫn im hơi lặng tiếng.

Trong chia sẻ mới nhất, Thanh Thanh Huyền cho biết: "Tôi thấy mình thích hợp làm MC hơn hoa hậu".

Giải thích cụ thể hơn, cô bật mí: "Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi nhận thấy đam mê làm MC của mình quá lớn nên tạm thời muốn tập trung vào sự nghiệp và công việc kinh doanh hơn là đường đua nhan sắc.

Việc sở hữu vóc dáng, đôi chân dài hay lợi thế ứng xử chưa đủ để khiến tôi thấy hài lòng với bản thân mà tôi còn muốn đạt đến những đỉnh cao hơn trong công việc của một người dẫn chương trình.

Hoa hậu là danh hiệu cao quý nhưng cũng có những hạn chế vì khi đó, tôi sẽ phải giữ hình ảnh, không thể hiện được cá tính của mình trong vai trò một MC trên sân khấu. Điều đó khiến tôi quyết định bỏ qua cơ hội này dù cũng có chút tiếc nuối".

Đánh giá dàn thí sinh đã xác nhận tham gia "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" năm nay, Thanh Thanh Huyền nhận xét đây sẽ là một mùa giải đầy kịch tính và nhiều bất ngờ vì các ứng viên đều rất mạnh, đa phần là những nhan sắc nổi trội, dày dặn kinh nghiệm.

Cô nhắn nhủ: "Tôi chúc các bạn may mắn. Tôi cũng rất trông đợi các vòng thi chính thức của cuộc thi. Từng tham gia và rất yêu thích sân chơi này, tôi luôn muốn mang tinh thần và năng lượng "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" đến bất kỳ đâu.

Dù có dự thi hay không, tôi cũng mong khán giả vẫn ủng hộ, yêu mến các bạn thí sinh cũng như đã yêu mến cái tên Thanh Thanh Huyền".