Màn xuống phố khét lẹt mùi tiền của Ngọc Trinh: Khoe body mlem trên siêu xe chục tỷ, đồ hiệu phủ từ đầu đến chân!

Ngọc Trinh có màn sống ảo chất lượng khỏi bàn.
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Ngọc Trinh hôm nay có màn lên đồ ra phố "chanh sả" đến mức khó ai đọ lại được. "Nữ hoàng nội y" diện áo 2 dây gợi cảm khoe khéo vòng 1 căng đầy và eo săn chắc sau chuỗi ngày tập luyện vất vả tại gia.
Mặc dù đã tròn trịa hơn hẳn nhưng Ngọc Trinh vẫn ghi điểm vì nhan sắc không tuổi và phong cách thời trang sành điệu. Ra đường thì phải chất chơi, Ngọc Trinh ngồi check-in uốn éo sương sương trên chiếc xế hộp chục tỷ khiến dân tình phải "bắn tim" ngay và luôn. Phong cách người nhà giàu ra phố là đây chứ đâu.