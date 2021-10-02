Màn xuống phố khét lẹt mùi tiền của Ngọc Trinh: Khoe body mlem trên siêu xe chục tỷ, đồ hiệu phủ từ đầu đến chân!

Tin tức giải trí 02/10/2021 06:00

Ngọc Trinh có màn sống ảo chất lượng khỏi bàn.

Ngọc Trinh hôm nay có màn lên đồ ra phố "chanh sả" đến mức khó ai đọ lại được. "Nữ hoàng nội y" diện áo 2 dây gợi cảm khoe khéo vòng 1 căng đầy và eo săn chắc sau chuỗi ngày tập luyện vất vả tại gia.

Mặc dù đã tròn trịa hơn hẳn nhưng Ngọc Trinh vẫn ghi điểm vì nhan sắc không tuổi và phong cách thời trang sành điệu. Ra đường thì phải chất chơi, Ngọc Trinh ngồi check-in uốn éo sương sương trên chiếc xế hộp chục tỷ khiến dân tình phải "bắn tim" ngay và luôn. Phong cách người nhà giàu ra phố là đây chứ đâu.

Màn xuống phố khét lẹt mùi tiền của Ngọc Trinh: Khoe body mlem trên siêu xe chục tỷ, đồ hiệu phủ từ đầu đến chân! - Ảnh 1

Ngọc Trinh ăn diện sexy phô diễn body "mlem" để tung tăng

Màn xuống phố khét lẹt mùi tiền của Ngọc Trinh: Khoe body mlem trên siêu xe chục tỷ, đồ hiệu phủ từ đầu đến chân! - Ảnh 2
Bức ảnh nhìn qua đã thấy toàn mùi tiền của "Nữ hoàng nội y" 
Màn xuống phố khét lẹt mùi tiền của Ngọc Trinh: Khoe body mlem trên siêu xe chục tỷ, đồ hiệu phủ từ đầu đến chân! - Ảnh 3
 Quả không hổ danh là "Nữ hoàng sống ảo", Ngọc Trinh ngồi siêu xe bạc tỷ cũng đủ sức tạo ra bộ ảnh khiến dân tình rần rần bắn tim
Màn xuống phố khét lẹt mùi tiền của Ngọc Trinh: Khoe body mlem trên siêu xe chục tỷ, đồ hiệu phủ từ đầu đến chân! - Ảnh 4
Cứ mỗi khi Ngọc Trinh uốn éo bên siêu xe là gây sốt cõi mạng 
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