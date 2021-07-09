Lê Dương Bảo Lâm review chân thật đôi môi 'khép hờ hững' khi ngủ của con gái út, dân mạng bật cười: 'Môi ba Lâm tuổi gì với con'

Lê Dương Bảo Lâm đăng hình ảnh dìm hàng con gái út không thương tiếc, nhất là đôi môi thương hiệu "không bao giờ khép".

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những sao Việt rất thoải mái khi chia sẻ công khai hình ảnh của con lên mạng xã hội, đặc biệt là luôn "dìm hàng" con gái với những khoảnh khắc khó đỡ hay những video hài hước, vui nhộn. Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm vừa đăng tải hình ảnh "dìm hàng" cô con gái út khi đang ngủ kèm dòng trạng thái khiến dân mạng "cười ra nước mắt". Nam diễn viên hài hước chia sẻ:

"Con gái à... Nghe ba dặn… Sau này lớn lên phải nhớ… luôn nhớ môi ngủ có thể không khép được nhưng cửa nẽo phải khép con nha. Để ăn trộm vô lấy đồ là còn cái nịt nha con... Thương con cô gái vàng trong làng môi không khép.”

Lê Dương Bảo Lâm dìm hàng 'đôi môi không bao giờ khép của con gái út khi đang ngủ - Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh đăng tải kèm dòng trạng thái khiến cư dân mạng thả cảm xúc "haha" liên tục. Người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen Bảo Ngọc vô cùng đáng yêu và còn có đôi môi "thương hiệu" y như ba Bảo Lâm "chẳng trượt phát nào".

Bình luận của dân mạng dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đây, Lê Dương Bảo Lâm cũng từng hài hước trêu ghẹo đôi môi của nàng út trong các video đăng tải: "Càng ngày cái môi càng giống, ngủ không bao giờ khép lại được”. Về phần bà xã của Bảo Lâm, cô cũng ganh tị và thừa nhận rằng mình "đẻ thuê" khi sinh cả hai con đều có gương mặt giống ba y đúc.

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