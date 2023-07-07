Lạ lùng cặp đôi cười hớn hở, cùng nhau mở tiệc chúc mừng... ly hôn

Tin tức giải trí 07/07/2023 06:57

Cặp đôi cho biết hiện tại cả hai đều rất hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Ly hôn là điều mà không phải một cặp đôi nào mong muốn xảy ra. Đặc biệt đa phần các cặp đôi ly hôn đều trong trạng thái căng thẳng và đầy mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, mới đây, Trang Mirror đưa tin về cuộc ly hôn trong hoà bình của một cặp đôi ở Brazil đang khiến dư luận xôn xao bàn tán.   

Đáng chú ý, Lury Maia và Barbara Benjamin tỏ ra rất vui mừng và phấn khởi khi không còn bị ràng buộc với nhau trên pháp lý. Họ đã cùng nhau quay một video ăn mừng với giấy chứng nhận ly hôn. Thậm chí cả hai còn lên kế hoạch nâng ly chúc mừng cho sự kiện này tại một nhà hàng sang trọng.  

Lạ lùng cặp đôi cười hớn hở, cùng nhau mở tiệc chúc mừng... ly hôn - Ảnh 1
Họ đã cùng nhau quay một video ăn mừng với giấy chứng nhận ly hôn

Barbara cho biết hiện tại cả hai đều rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. "Tôi và Iury đều sống tốt hơn khi chỉ là bạn bè. Chúng tôi chia tay vì một số lý do và vấn đề không thể giải quyết" - Barbara nói.

Người đàn ông nhấn mạnh rằng cả 2 vẫn cùng nhau đùa giỡn, ăn tối và kỷ niệm sinh nhật như những người bạn. "Vì con trai, mối quan hệ giữa chúng tôi hòa hợp. Tôi đến thăm con mỗi ngày. Chúng tôi chọn kiểu quan hệ như vậy để nuôi dưỡng con trai một cách tốt đẹp và để bản thân yên tâm" - Barbara chia sẻ thêm.  

Lury Maia và Barbara Benjamin kết hôn vào năm 2012. Sau đó 2 năm cặp đôi vui mừng chào đón cậu con trai đầu lòng ra đời. Tuy nhiên đến năm 2018, cả hai quyết định sống ly thân và ký giấy ly hôn vào năm 2021. Do các thủ tục pháp lý nên mãi đến ngày 26/6 vừa qua, Iury Maia và Barbara mới được xác nhận chính thức "không là gì của nhau".  

Lạ lùng cặp đôi cười hớn hở, cùng nhau mở tiệc chúc mừng... ly hôn - Ảnh 2
Barbara cho biết hiện tại cả hai đều rất hạnh phúc với lựa chọn của mình

Không chỉ cặp vợ chồng ở Bazil mà trước đó, khoảng tháng 3/2023, mạng xã hội cũng từng một phen xôn xao về hình ảnh 1 cặp đôi đang đứng khoác tay nhau mỉm cười đầy vui vẻ trước tòa ly hôn. Theo đó, một fanpage đăng tải cho biết đây là hình ảnh của 1 cặp vợ chồng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn kết thúc "cuộc tình" 11 năm.

Nguyên văn bài đăng như sau:

“KHI CHÚNG TA CHIA TAY TRONG HÒA BÌNH

Đây là tấm ảnh mà có thể coi như là cuối cùng sau khi vợ chồng tôi

từ tòa án ra.

Kết thúc cuộc tình 11 năm, từ 2012 tới 2023. Thời gian ở với nhau có thể đếm được từng ngày vì anh đi làm xa, bắt đầu với nhau là tình cờ và nay kết thúc trong vui vẻ.

Chia tay trong hoà bình và vẫn mãi là bạn của nhau vì sau lưng vẫn có con.

Chẳng mong gì chỉ mong cả hai chúng ta sau này đều hạnh phúc!”.

Câu chuyện này ngay khi chia sẻ đã nhận về sự chú ý lớn của cư dân mạng. Bên cạnh 1 số ý kiến cho rằng mối quan hệ vui vẻ sau ly hôn là điều hi hữu thì nhiều người lại ngưỡng mộ sự văn minh của cặp đôi sau khi chia tay.

Lạ lùng cặp đôi cười hớn hở, cùng nhau mở tiệc chúc mừng... ly hôn - Ảnh 3
Không chỉ cặp vợ chồng ở Bazil mà trước đó, khoảng tháng 3/2023, mạng xã hội cũng từng một phen xôn xao về hình ảnh 1 cặp đôi đang đứng khoác tay nhau mỉm cười đầy vui vẻ trước tòa ly hôn

Khoảng năm 2016, một cặp đôi khác thậm chí tổ chức hẳn tiệc mừng ly hôn linh đình cho bạn bè và người thân đến dự. Thông tin về bữa tiệc được loan đi sau khi Emma đăng ảnh bữa tiệc của bố mẹ mình lên mạng Twitter ngày 17 tháng 12.

Lạ lùng cặp đôi cười hớn hở, cùng nhau mở tiệc chúc mừng... ly hôn - Ảnh 4
Khoảng năm 2016, một cặp đôi khác thậm chí tổ chức hẳn tiệc mừng ly hôn linh đình cho bạn bè và người thân đến dự

Emma cho biết vụ ly hôn của bố mẹ chính thức được thông qua vào đúng ngày tổ chức tiệc vậy nên ai ai cũng vui vẻ trong suốt bữa tiệc.

Lạ lùng cặp đôi cười hớn hở, cùng nhau mở tiệc chúc mừng... ly hôn - Ảnh 5
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