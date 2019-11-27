Hồ Quang Hiếu đến chúc mừng Mario Band chính thức debut

Mario Band vừa chính thức debut bằng ca khúc “Liêm sỉ gì tầm này em ơi” với ca từ vui nhộn và dễ dàng bắt trend của nhạc sĩ DK Lâm.

Buổi ra mắt MV tại TP.HCM có sự tham dự của: Ca sĩ Hồ Quang Hiếu, DV Emmy Nguyễn, DV Hoàng Mập, DV Quỳnh Lý, Rapper Mạnh Cường, các diễn viên trong MV... cùng các bạn bè đồng nghiệp và fan hâm mộ.

Mario Band chụp hình cùng fan

Ca khúc “Liêm sỉ gì tầm này em ơi” nhận được nhiều lời khen và quan tâm từ truyền thông khi dành nhiều lời khen có cánh cho Mario Band.

Hiệp Dương - thành viên Mario Band chia sẻ: "Bài hát 'Liêm sỉ gì tầm này em ơi' đã được chính nhóm đặt hàng với nhạc sĩ cùng với giai điệu thật trẻ trung vì tiêu chí làm nghề của nhóm là tuổi trẻ phải thử thách. Con đường sau khi debut sẽ còn nhiều khó khăn nhưng đã đến lúc Mario Band phải chứng minh nhóm làm được và đi với nhau thật lâu để thành công, cả 2 thành viên như một gia đình nên Mario Band mãi là như thế".

Hồ Quang Hiếu đến chúc mừng Mario Band

Hồ Quang Hiếu nhận định đây là một nhóm nhạc nam có nội lực, vũ đạo và đầy tiềm năng sau vài lần đứng chung sân khấu với nhóm khi chưa debut.

Mario Band trả lời báo chí

“Liêm sỉ gì tầm này em ơi” được tiết lộ với mức đầu tư “khủng” bằng chính sự góp nhặt và đập ống heo của Mario Band. Nhóm sẽ tiếp tục cho ra mắt những ca khúc và MV trong thời gian tới để đáp lại sự yêu thương và ủng hộ của mọi người.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-quang-hieu-den-chuc-mung-mario-band-chinh-thuc-debut-345187.html