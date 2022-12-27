Để Nhàn phi chỉ bạn cách đáp trả lại những câu hỏi "kém duyên" ngày tết!

Tin tức giải trí 27/12/2022 17:25

Những màn thăm hỏi có phần "kém duyên" của nhiều người thân, họ hàng và bạn bè dịp đầu năm là nhiều nỗi ngán ngẩm của nhiều bạn trẻ. Đừng lo lắng, với những thị phạm của Nhàn phi dưới đây, bạn có thể ung dung mà đáp trả thanh lịch nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Năm hết Tết đến, người người nhà nhà hân hoan trong không khí mừng xuân năm mới. Nhưng ở đâu đó trong các buổi trò chuyện đầu năm, luôn tồn tại những “màn hỏi đáp đầu năm” kém duyên vô cùng như: Bao giờ lấy chồng? Lương tháng bao nhiêu? Thưởng Tết nhiều không? Sắp đẻ chưa? Khi nào mua nhà, có xe, vân vân và mây mây. 

Để Nhàn phi chỉ bạn cách đáp trả lại những câu hỏi 'kém duyên' ngày tết! - Ảnh 1
 Những câu hỏi "kém duyên" ngày tết!

Với những câu hỏi vô cùng “duyên dáng” như này, trả lời thì thấy có lỗi với bản thân, mà không trả lời cũng không được. Đành mạnh dạn cầm sách vở sang nhờ Nhàn Phi thị phạm cho vài chiêu đáp trả. Nào ngờ thu hoạch được cả bầu trời xéo xắt thâm sâu để vượt qua chốn vô duyên này.

Mau lấy sách vở hay điện thoại mà ghi nhớ, áp dụng ngay Tết này đi còn gì!

“Bao giờ có người yêu? Bao giờ lấy chồng/vợ?”

Câu hỏi mà team F.A vừa sợ vừa ghét vừa kì thị. Bởi vì đây là câu hỏi mà bất cứ nam thanh nữ tú nào chạm mốc 20 – tức đủ tuổi kết hôn là đều bị hỏi, hỏi từ năm này qua năm khác, hỏi cho đến khi nào chịu lấy chồng lấy vợ thì thôi.

Đừng lo lắng, để Nhàn phi thị phạm cho chị em:

Để Nhàn phi chỉ bạn cách đáp trả lại những câu hỏi 'kém duyên' ngày tết! - Ảnh 2

"Đi làm lương cao không?Thưởng Tết nhiều không?”

Câu hỏi về tiền, về lương, về thu nhập chưa bao giờ thiếu trong những dịp hỏi thăm lễ tết. Đây là một câu hỏi được đánh giá là thiếu tế nhị nhất, bởi vì người được hỏi rất khó để trả lời, nói ít thì người ta chê bai mà nói nhiều thì người ta ganh tị.

Nếu không thích bị đem ra so sánh với người khác, bạn có thể nói khéo để không phải đưa ra con số cụ thể như: "Thưởng Tết cũng như lì xì, dù ít dù nhiều cũng phải trân trọng". 

Hoặc quyết liệt như Nhàn phi thì chị em có thể trả lời:

Để Nhàn phi chỉ bạn cách đáp trả lại những câu hỏi 'kém duyên' ngày tết! - Ảnh 3 

Mà xéo sắc hơn thì chị em có thể tham khảo câu trả lời của “chị Cano” Lê Nhân, đảm bảo không ai dám phản bác:

Để Nhàn phi chỉ bạn cách đáp trả lại những câu hỏi 'kém duyên' ngày tết! - Ảnh 4

"Bao giờ đẻ đứa thứ 2?"

Hết hỏi cưới rồi hỏi đẻ, các chị em phụ nữ đã đúc kết được quá trình hỏi thăm ngày Tết của họ hàng là “chưa yêu giục yêu, chưa cưới giục cưới, chưa đẻ giục đẻ, đẻ rồi bắt đẻ thêm”.

Với câu hỏi dạng này, bạn có thể ứng biến theo nhiều cách, từ xéo sắc như Nhàn phi tới lịch thiệp, nhưng đơn giản nhất thì là: “Cháu muốn đẻ lắm mà không ai nuôi cho, cô/chú/bác/dì nuôi giúp 1 đứa nhé cháu... đẻ liền”.

Để Nhàn phi chỉ bạn cách đáp trả lại những câu hỏi 'kém duyên' ngày tết! - Ảnh 5

"Dạo này béo thế?!"

Một dạng câu hỏi khiến các chị em bạn dì vô cùng phẫn nộ. Nhưng để giữ hòa khí và vui vẻ không quạu ngày Tết, bạn có thể duyên dáng mà trả lời như Nhàn phi hoặc thanh lịch hơn thì chị em có thể trả lời là: “Rảnh mập chơi chút cho vui, chứ thích thì gầy lại mấy hồi”.

Để Nhàn phi chỉ bạn cách đáp trả lại những câu hỏi 'kém duyên' ngày tết! - Ảnh 6 

Và còn vô vàn những câu hỏi ba chấm khác như:

"Bao giờ mua nhà?"

Để Nhàn phi chỉ bạn cách đáp trả lại những câu hỏi 'kém duyên' ngày tết! - Ảnh 7 

"Ngần này tuổi rồi, bao giờ mới ổn định?"

Để Nhàn phi chỉ bạn cách đáp trả lại những câu hỏi 'kém duyên' ngày tết! - Ảnh 8

Trên đây là những “skill” đáp trả đến từ Nhàn Phi được tổng hợp lại, các chị em có thể tham khảo để trót lọt vượt qua những màn chào hỏi đầu năm “thiếu duyên dáng” này nhé. Vẫn biết Tết là dịp để mọi người sum vầy tụ họp, quan tâm hỏi thăm tình hình cả một năm qua, nhưng có những câu hỏi biết là sẽ khiến người khác khó chịu thì đừng nên cố hỏi, kẻo lại mất vui. Hãy cùng nhau đón một cái tết Quý Mão văn minh, thanh lịch và vui vẻ bạn nhé.

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