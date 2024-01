Đoàn Văn Hậu khoe ảnh hiếm thời thơ ấu cùng Doãn Hải My, dân mạng phát hiện 'tướng phu thê từ bé'!

Kể từ khi về chung một nhà, cặp đôi thoải mái hơn trong việc chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Mới đây, trên trang cá nhân, hậu vệ Đoàn Văn Hậu bất ngờ chia sẻ hình ảnh hiếm của bản thân anh và bà xã Doãn Hải My thời thơ ấu.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My là một trong những cặp đôi đẹp của giới bóng đá. Hơn 1 tháng trước, căp đôi đã chính thức về chung một nhà. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt luôn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến.

Đáng chú ý, khi đặt cạnh nhau, Văn Hậu và Hải My thưở nhỏ được cư dân mạng nhận xét có nhiều nét tương đồng. Cả hai đều có đôi mắt to tròn, chiếc mũi thẳng, đôi môi cong xinh xắn. Những hình ảnh thơ ấu của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nhận về nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người khẳng định cả hai đã có tướng phu thê từ bé, tìm được nhau chính là duyên phận.



Hiện tại, Văn Hậu và Hải My đều đã có màn "dậy thì thành công". Cả hai vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên, nhan sắc đều được đánh giá ưu nhìn. Trong khi Doãn Hải My là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu là chàng tuyển thủ ĐT Việt Nam với diện mạo điển trai, vóc dáng cao lớn.