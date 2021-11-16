Đạo diễn Em Chưa 18 Lê Thanh Sơn bất ngờ xác nhận "cầm trịch" chương trình The Champion -  Nhà Vô Địch

Tin tức giải trí 16/11/2021 06:10

Đạo diễn Lê Thanh Sơn xác nhận “cầm trịch” show truyền hình The Champion - Nhà Vô Địch 2021, mùa đầu tiên 2021 đã tạo nên không ít sự tò mò.

The Champion - Nhà Vô Địch 2021 là chương trình truyền hình thực tế về thể thao và giải trí nhằm tôn vinh tinh hoa võ thuật, qua đó thúc đẩy và cổ vũ phong trào tập luyện võ thuật nói riêng và Võ tổng hợp nói chung ở Việt Nam.

dao dien le thanh son
"Đạo diễn trăm tỉ" Lê Thanh Sơn - Ảnh: The Champion - Nhà Vô Địch

Mới đây, nhà sản xuất đã công bố người "cầm trịch" chương trình mới này chính là đạo diễn "trăm tỉ" Lê Thanh Sơn. Đạo diễn Lê Thanh Sơn được khán giả trong và ngoài nước biết đến qua những phim điện ảnh ấn tượng, nổi bật như: Em chưa 18, Bẫy rồng,... Anh còn làm Giám Khảo các cuộc thi chuyên môn và góp mặt trong thành công của những bộ phim khác như: Áo lụa Hà Đông, Để mai tính, Âm mưu giày gót nhọn, Saigon Yo!, Long Ruồi,... với vị trí script-doctor (chỉnh sửa kịch bản) hoặc talent-coach (huấn luyện diễn viên).

Với kinh nghiệm dày dặn về action (hành động) và diễn xuất, từng đứng trên bục danh giá nhận những giải thưởng cao nhất trong bộ môn nghệ thuật thứ 7, Lê Thanh Sơn là cái tên bảo chứng chất lượng cho các dự án anh tham gia. Việc đạo diễn Lê Thanh Sơn xác nhận “cầm trịch” show truyền hình The Champion - Nhà Vô Địch mùa đầu tiên 2021 đã gây nên không ít sự tò mò, quan tâm của giới showbiz lẫn khán giả ngoài nghề.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, một show truyền hình thực tế sẽ được đạo diễn Lê Thanh Sơn “phù phép” yếu đậm chất điện ảnh vào TV show, giúp cho khán giả được trải nghiệm không chỉ về chuyên môn thể thao kịch tính mà còn mang lại nhiều thước phim nghệ thuật không thể rời mắt.

dao dien le thanh son
 Đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ cơ duyên nhận lời tham gia The Champion - Nhà Vô Địch 2021 - Ảnh: The Champion - Nhà Vô Địch

Chia sẻ về cơ duyên khi nhận lời tham gia The Champion - Nhà Vô Địch 2021, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ: "Ban đầu khi nghe lời mời làm đạo diễn chương trình về boxing tôi cũng ngờ ngợ lắm, nhưng sau đó được giới thiệu cách làm chương trình như thế nào, thì tôi mới bắt đầu "nở hoa", phát họa được ý tưởng. Cảm giác chương trình này rất nam tính, vì đa phần TVC, phim chiếu rạp hay trên truyền hình là 70% phục vụ cho phụ nữ. Tôi có cảm giác thiếu một sản phẩm cho phái mạnh nên nó càng thôi thúc tôi."

Ngoài ra, nam đạo diễn cũng tâm huyết cho biết: "Khi bắt đầu tiếp xúc với bộ môn boxing thì tôi mới thấy được vẻ đẹp của nó. Boxing nó dành cho mọi người, đề cao tinh thần thượng võ, nhất là khi chúng ta vừa mới bước sang một trận đại dịch thì cần 1 ý chí cần thiết, cần phải lan tỏa sức mạnh của nó.

Từ khi nhận chương trình này, tôi gặp được rất nhiều người. Ai cũng tin chương trình sẽ tạo 1 hiệu ứng rất tốt. Với vai trò là linh hồn của chương trình, tôi đã nói với team là không được sản xuất cho 1 mùa, đây chỉ là viên đá đầu tiên và sẽ còn nhiều mùa nữa. Và The Champion đánh thức tôi sau 1 giấc ngủ dài. 

Bất cứ giây phút nào của The Champion, tôi cũng mong sẽ gây nghiện cho khán giả mà khi xem xong họ có một cảm giác lâng lâng”.

The Champion - Nhà Vô Địch 2021 hứa hẹn sẽ là luồng gió mới trên thị trường TV show Việt Nam, một chương trình không chỉ mang tính giải trí cao mà mang đến những giá trị nhân văn về tinh thần luyện tập võ thuật, rèn luyện sức khoẻ, tôn vinh vẻ đẹp võ thuật của Việt Nam và phần nào thấu cảm những khó khăn mà các võ sĩ phải chịu đựng để chạm đến đỉnh vinh quang.

The Champion - Nhà Vô Địch chính thức lên sóng tập đầu tiên vào lúc 21g15, ngày 04/12/2021 trên kênh VTV3.

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