Danh tính cặp đôi trẻ có màn cầu hôn 'cực cháy' ngay tại concert BLACKPINK

Tin tức giải trí 31/07/2023 08:35

Đông đảo khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình đã không ngừng hò reo khi chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn này.

Tối 29/7, đêm diễn đầu tiên của BLACKPINK tại Hà Nội thu hút hơn 30 nghìn khán giả. Nhóm nhạc Hàn Quốc đã hâm nóng không khí của SVĐ Mỹ Đình bằng loạt hit đình đám. Bên cạnh sự chú ý dành cho phần trình diễn bùng nổ của 4 cô nàng "hồng đen", khán giả còn truyền tay nhau nhiều khoảnh khắc thú vị bên lề sự kiện.

Danh tính cặp đôi trẻ có màn cầu hôn 'cực cháy' ngay tại concert BLACKPINK - Ảnh 1
Tối 29/7, đêm diễn đầu tiên của BLACKPINK tại Hà Nội thu hút hơn 30 nghìn khán giả

Đơn cử là khoảnh khắc ghi lại cảnh chàng trai quỳ gối cầu hôn người yêu ngay trên khán đài nhận được lượt tương tác cao trên nền tảng MXH. Cụ thể, trong khi 4 thành viên nhà YG đang trình diễn phía trên sân khấu, ở góc khán đài, một chàng trai quỳ gối và trao nhẫn cầu hôn cho bạn gái. Sau cái gật đầu đồng ý của cô, cả hai đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Đông đảo khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình đã không ngừng hò reo khi chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn này. Bên cạnh những lời chúc mừng, điều dân tình hóng không kém còn là thông tin của hai nhân vật chính có màn cầu hôn cực "cháy" này.

Danh tính cặp đôi trẻ có màn cầu hôn 'cực cháy' ngay tại concert BLACKPINK - Ảnh 2
Khoảnh khắc ghi lại cảnh chàng trai quỳ gối cầu hôn người yêu ngay trên khán đài nhận được lượt tương tác cao trên nền tảng MXH

Nhân vật chính trong clip đang lan truyền trên MXH là Trần Diệp và Đức Huy, cùng sinh năm 1999 và đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Cặp đôi đã quen biết nhau 8 năm và quyết định sẽ "về chung một nhà" vào cuối năm nay sau màn cầu hôn tối hôm qua.

Nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt, Đức Huy chia sẻ với truyền thông: "Ban đầu mình không định cầu hôn tại concert nhưng em mình gợi ý cảnh ở đó đẹp. Với lại, bạn người yêu hâm mộ BLACKPINK nên mình chốt ý tưởng đó luôn. Đến thời điểm hiện tại, mình không nghĩ khoảnh khắc đó lại được mọi người để ý nhiều như vậy. Lúc quỳ xuống mình rất run, còn bạn người yêu thì khóc ngay sau đó".

Danh tính cặp đôi trẻ có màn cầu hôn 'cực cháy' ngay tại concert BLACKPINK - Ảnh 3
Nhân vật chính trong clip đang lan truyền trên MXH là Trần Diệp và Đức Huy, cùng sinh năm 1999 và đến từ tỉnh Vĩnh Phúc

Để có màn cầu hôn đặc biệt này, Đức Huy và Trần Diệp đã mua vé từ những ngày đầu mở bán trên trang web chính thức, mất gần 14 triệu đồng. Trần Diệp là BLINK 7 năm. Tối hôm qua là lần đần tiên cô nàng đi concert đu BLACKPINK, cũng là nơi khoảnh khắc cầu hôn được ra đời. 

"Vì là fan lâu năm, nên được người yêu cầu hôn tại concert khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động. Thời điểm mình được cầu hôn là khi BLACKPINK hát ca khúc Really, mọi người đã chúc mừng bọn mình rất nhiều và mình thấy hạnh phúc ở thời điểm đó. Sau đêm concert, mình mới biết là clip của bản thân viral nên mình nghĩ đã có một kỷ niệm đáng nhớ và khó quên" - Diệp tâm sự.

Danh tính cặp đôi trẻ có màn cầu hôn 'cực cháy' ngay tại concert BLACKPINK - Ảnh 4
Để có màn cầu hôn đặc biệt này, Đức Huy và Trần Diệp đã mua vé từ những ngày đầu mở bán trên trang web chính thức, mất gần 14 triệu đồng

Mặc dù tối qua vẫn còn bất ngờ với màn cầu hôn của bạn trai, song Trần Diệp cũng không quên cháy hết mình trong concert của thần tượng. Cô nàng đánh giá "10 điểm không có nhưng" với màn trình diễn bùng nổ của BLACKPINK.

"Mình thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Chất lượng âm thanh và hình ảnh rất tốt. Quan trọng là trải nghiệm trên sân khi đi concert thật của mình là vô giá" - Diệp hào hứng nói.

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