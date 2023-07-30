4 cô nàng nhà YG không khiến người hâm mộ tại mảnh đất hình chữ S phải thất vọng khi mở màn bùng nổ trong biển hồng lấp kín sân vận động Mỹ Đình. Giọng hát, vũ đạo, phong thái trình diễn ở hàng loạt bài hit như: How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire... khiến dân tình hú hét không ngừng nghỉ, tất cả đã tạo nên một đêm vô cùng tuyệt vời.

Đêm concert BORN PINK của BLACKPINK được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình đang nóng hơn bao giờ hết với những màn trình diễn đỉnh cao, thu hút sức quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Khoảnh khắc BLACKPINK nhảy điêu luyện trên nền nhạc See Tình đã ngay lập tức "gây sốt" trên mạng xã hội, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên nền tảng FaceBook và TikTok. Tác giả của ca khúc See Tình - DTAP cũng đã nhanh chóng đăng tải đoạn clip nhảy của BLACKPINK lên trang cá nhân kèm chia sẻ: "Hạnh phúc quá mọi người ơi, Jennie (BLACKPINK) vừa nhảy See Tình. DTAP ôm nhau khóc đây ạ".

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ chính là khoảnh khắc ca khúc See Tình vang lên, cả 4 cô nàng đã đồng loạt thể hiện vũ đạo trên nền nhạc. Phần biểu diễn này đã khiến khán giả có mặt tại khán đài như "bùng nổ" vì quá phấn khích.

Tác giả của ca khúc See Tình - DTAP cũng đã nhanh chóng đăng tải đoạn clip nhảy của BLACKPINK lên trang cá nhân

Ngoài ra, giọng ca của bài hát See Tình - Hoàng Thùy Linh cũng vô cùng thích thú trước phần trình diễn bất ngờ này. Ngay trong đêm, Hoàng Thùy Linh đã đăng tải đoạn clip BLACKPINK biểu diễn vũ đạo bài hit của mình trên Instagram kèm dòng trạng thái: "Các bạn thật tuyệt vời! Yêu các bạn rất nhiều". Đồng thời, Hoàng Thùy Linh còn gắn thẻ Instagram của các ca sĩ trong nhóm nhạc BLACKPINK vào bài viết để gửi lời cảm ơn.

Ngay trong đêm, Hoàng Thùy Linh đã đăng tải đoạn clip BLACKPINK biểu diễn vũ đạo bài hit của mình trên Instagram.

Trước đó, thông tin ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh xuất hiện trên Melon - Kênh nghe nhạc hàng đầu Hàn Quốc đã khiến mạng xã hội được phen xôn xao. Cụ thể, See Tình đã đứng vị trí thứ 4 trong mục tìm kiếm của Melon, cho thấy khán giả tại đất nước củ sâm cũng rất yêu thích ca khúc từ Hoàng Thùy Linh.

Trước đó, thông tin ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh xuất hiện trên Melon - Kênh nghe nhạc hàng đầu Hàn Quốc đã khiến mạng xã hội được phen xôn xao.

Ngoài BLACKPINK cũng có nhiều nghệ nghệ sĩ đình đám quốc tế đã từng nhún nhảy trên nền nhạc ca khúc này như: Thái Y Lâm, Chúc Tự Đan, Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior) PSY,...

Ngoài BLACKPINK cũng có nhiều nghệ nghệ sĩ đình đám quốc tế đã từng nhún nhảy trên nền nhạc ca khúc này.

Ngoài BLACKPINK cũng có nhiều nghệ nghệ sĩ đình đám quốc tế đã từng nhún nhảy trên nền nhạc ca khúc này.

Sau nhiều ngày mong chờ, cuối cùng các BLINK Việt cũng đã đã đợi được đến khoảnh khắc vỡ oà, BLACKPINK chính thức đến Việt Nam cùng show diễn đẳng cấp quốc tế - Born Pink Hà Nội. Concert ngày 1 của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu thành công tốt đẹp với vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ, để lại dư vị khó phai cho mỗi khán giả tham gia. Trong lần đầu tiên đặt chân đến đất nước hình chữ S, 4 cô gái cháy hết mình cùng âm nhạc.



Sau nhiều ngày mong chờ, cuối cùng các BLINK Việt cũng đã đã đợi được đến khoảnh khắc vỡ oà, BLACKPINK chính thức đến Việt Nam cùng show diễn đẳng cấp quốc tế - Born Pink Hà Nội.

Concert ngày 1 của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu thành công tốt đẹp với vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ, để lại dư vị khó phai cho mỗi khán giả tham gia.

BLACKPINK là một nhóm nhạc nổi tiếng gồm 4 thành viên: Jennie, Rosé, Lisa, Jisoo. Sau khi ra mắt năm 2016, nhóm đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Hàn Quốc và thế giới với nhiều MV đạt cả tỷ view. 'Born Pink' là tour diễn bắt đầu từ tháng 10/2022, vòng quanh thế giới, điểm khởi đầu tại Seoul (Hàn Quốc). Trước khi đến Việt Nam, nhóm nhạc này đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc...

BLACKPINK là một nhóm nhạc nổi tiếng gồm 4 thành viên: Jennie, Rosé, Lisa, Jisoo. Sau khi ra mắt năm 2016