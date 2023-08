Đêm concert BORN PINK của BLACKPINK được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình đang nóng hơn bao giờ hết với những màn trình diễn đỉnh cao, thu hút sức quan tâm đặc biệt từ công chúng.

4 cô nàng nhà YG không khiến người hâm mộ tại mảnh đất hình chữ S phải thất vọng khi mở màn bùng nổ trong biển hồng lấp kín sân vận động Mỹ Đình. Giọng hát, vũ đạo, phong thái trình diễn ở hàng loạt bài hit như: How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire... khiến dân tình hú hét không ngừng nghỉ, tất cả đã tạo nên một đêm vô cùng tuyệt vời.