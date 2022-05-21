Chính vì vậy, không quá bất ngờ khi dàn bạn gái của anh đều thuộc hàng mỹ nhân. Trong đó, có hai người đẹp dính tin đồn yêu đương với nam cầu thủ đều đang hoạt động trong showbiz.

Nguyễn Tiến Linh đá ở vị trí tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Tối 19/5 vừa qua, anh góp công lớn với bàn thắng bằng đầu đưa U23 Việt Nam tiến vào trận chung kết. Những năm qua, Tiến Linh nhận được sự yêu mến của khán giả nhờ tài năng và ngoại hình sáng sủa.

Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 10/2019, "couple" để lộ nhiều bằng chứng ngầm thông báo chia tay. Cụ thể, ngoài việc không đăng ảnh chụp chung, cả 2 còn xóa loạt hình kỉ niệm về nhau trên Facebook. Thời điểm đó, nàng cựu sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh nói rằng cô là người chủ động muốn bạn trai ẩn ảnh đôi của hai người vì muốn tập trung cho công việc.

Năm 2017, cầu thủ mang áo số 9 của đội tuyển Việt Nam công khai yêu cô giáo dạy múa Ngọc Quyên ở thời điểm chưa được nhiều người chú ý. Thuở còn mặn nồng, cả hai thường xuyên đăng ảnh tình cảm, dành cho nhau những lời nói lãng mạn trên mạng xã hội. Khi ấy, cô giáo xứ Nghệ thường xuyên đến sân bóng cổ vũ cho bạn trai thi đấu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Và chỉ 2 tháng sau chia tay Tiến Linh, Ngọc Quyên đã tìm được tình yêu mới và quyết định lên xe hoa. Được biết, chồng Ngọc Quyên cùng quê với cô tại TP Vinh, Nghệ An. Họ tổ chức đám cưới vào tháng 1/2020.

Thông tin Ngọc Quyên lấy chồng khi ấy khiến mọi người không khỏi bất ngờ và dấy lên tin đồn cô giáo đã lừa dối Tiến Linh. Bởi tháng 9/2019, Ngọc Quyên vẫn còn dùng tài khoản của Tiến Linh để nhắn tin với người bạn và gọi chàng tuyển thủ là "người yêu". Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, chồng mới cưới của cô đã đăng bài viết kỷ niệm 100 ngày bên nhau.

Chia tay Tiến Linh, Ngọc Quyên hạnh phúc bên cuộc hôn nhân đã chọn. Hiện cô cũng đã làm mẹ. Con gái đầu lòng của cô tên Trần Ngọc Hà An (gọi thân mật ở nhà là Cốm). Theo chia sẻ của bà mẹ trẻ, em bé hiện rất ngoan, được nhận xét giống bố nhiều hơn mẹ.

Huỳnh Hồng Loan - Mối dài ngắn ngủi kéo dài trong 3 tháng

Vài tháng sau khi chia tay Ngọc Quyên, Tiến Linh bắt đầu hẹn hò với Huỳnh Hồng Lan - diễn viên quen mặt với khán giả qua nhiều dự án phim. Cặp cầu thủ, diễn viên công khai mối quan hệ vào tháng 3/2020 thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Cả hai quen nhau từ trước qua Facebook và Tiến Linh là người chủ động nhắn tin. Dịp cầu thủ sinh năm 1997 từ Thái Lan về Bình Dương - nơi anh thi đấu, cũng là quê Hồng Loan, cả hai đi lễ chùa, ăn uống và dạo phố rồi tiến tới hẹn hò.

Tiến Linh cho biết anh ấn tượng với ngoại hình của Hồng Loan. Sau khi tiếp xúc, anh yêu mến tính cách chân thành, dễ thương và vui tính của cô. Ảnh: Internet

Hồng Loan tự nhận mình là cô gái hướng nội, luôn mong muốn yêu một chàng trai gần nhà. Vì cùng quê nên cả hai nói chuyện rất hợp, dễ đồng cảm và sẻ chia. Quen cầu thủ nổi tiếng, Hồng Loan biết được những áp lực khó tránh khỏi, từ những buổi hẹn hò đến cách quan tâm nhau trên mạng xã hội đều không tự nhiên. Bản thân cô cũng đang hoạt động nghệ thuật nên những rắc rối trong tình cảm ảnh hưởng không nhỏ đến công việc. thế nhưng đó chưa bao giờ là lý do khiến Hồng Loan "lăn tăn" khi công khai tìm hiểu Tiến Linh.

Cả hai đã có quãng thời gian ngọt ngào bên nhau nhưng lại quá ngắn ngủi, khi sớm chia tay chỉ sau vài tháng gắn bó. Nói về nguyên nhân kết thúc tình cảm với Hồng Loan, cầu thủ quê Bình Dương cho biết, anh và Hồng Loan có nhiều vấn đề nên không thể tiến xa hơn trong mối quan. Quan trọng nhất là cả hai chưa có tình cảm với nhau đủ nhiều.

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, lớn hơn Tiến Linh 3 tuổi, được biết đến là một diễn viên xinh đẹp, tài năng của làng điện ảnh Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Tiệm ăn dì ghẻ, Cung đường tội lỗi, Sứ mệnh trái tim,… và đặc biệt là sự xuất hiện trong MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP.

Quỳnh Thư - Thích đăng ảnh Tiến Linh nhưng chưa làm rõ mối quan hệ

Sau khi kết thúc mối quan hệ với Hồng Loan, đến tháng 6/2021 Tiến Linh dính tin đồn yêu đương với người mẫu Quỳnh Thư - hơn anh 8 tuổi. TikTok của cầu thủ chỉ theo dõi ba tài khoản, trong đó có hai tài khoản liên quan đến ăn uống, người còn lại là Quỳnh Thư.

Một người bạn thân của Quỳnh Thư thời điểm đó cho biết, mối quan hệ giữa nữ người mẫu và nam cầu thủ tiến triển tốt đẹp. Tiến Linh dù bận rộn thi đấu ở nước ngoài vẫn nhờ người quen gửi quà, đồ ăn từ Bắc vào cho Quỳnh Thư.

Quỳnh Thư và Tiến Linh liên tục "thả thính" trên mạng xã hội nhưng chưa từng lên tiếng thừa nhận. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi được "đẩy thuyền" với Tiến Linh, Quỳnh thư lại né tránh. Chính thái độ của người đẹp càng khiến khán giả tò mò về mối quan hệ thật sự giữa hai người. Không ít người còn cho rằng Quỳnh Thư đang lợi dụng sự nổi tiếng của Tiến Linh để PR, đánh bóng tên tuổi. Chia sẻ với báo chí, Quỳnh Thư từ chối trả lời về tin đồn hẹn hò: "Tôi muốn mọi người tập trung cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thay vì quan tâm chuyện riêng của tôi".

Một thời gian sau, tin đồn hẹn hò giữa Tiến Linh và người chị hơn 8 tuổi cũng dần hạ nhiệt. Cả hai không còn "rắc thính" trên mạng xã hội, điều này khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi cầu thủ, người mẫu đã kết thúc trong im lặng.

Quỳnh Thư sinh năm 1989, là người mẫu, diễn viên tại TP HCM. Trước đây, cô gây chú ý trong một số phim truyền hình như Sắc đẹp và danh vọng, Vũ khí sắc đẹp, Cô nàng bất đắc dĩ, Ghen... Cô cũng từng là người mẫu thuộc công ty Venus, do Vũ Khắc Tiệp quản lý. Hiện tại, cô ít hoạt động ở làng giải trí, tập trung kinh doanh. Thời gian gần đây, mỹ nhân này bị cư dân mạng đồn đoán là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của Diệp Lâm Anh - Đức Phạm. Không ít hình ảnh được cho là những buổi "hẹn hò bí mật" của Quỳnh Thư và chồng cựu mẫu họ Diệp được tung lên MXH, song về phía chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp, cô nàng vẫn giữ im lặng và không có động thái phủ nhận hay xác thực.