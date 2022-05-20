Thực hư chiếc áo 'ngắn cũn cỡn' bí ẩn của Tiến Linh mặc trong trận bán kết SEA Games 31: Độ 'thần thánh' thuộc hàng top!

Tin tức giải trí 20/05/2022 09:09

Chiếc áo đặc biệt mà Tiến Linh cùng đồng đội mặc trong trận bán kết SEA Games 31 tối qua khiến cộng đồng mạng tò mò.

Sau khi sút tung lưới tuyển Malaysia ở phút thứ 111 tại trận bán kết bóng đá nam SEA Games 31 (tối 19/5), đồng thời giúp đội tuyển Việt Nam tiến vào trận chung kết, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vừa cởi áo đấu, vừa chạy ra góc sân ăn mừng với đồng đội và ban huấn luyện. 

Phấn khích sau khi ghi bàn, Tiến Linh đã cởi áo ăn mừng trong cảm xúc vỡ òa của các đồng đội lẫn hàng triệu người hâm mộ. Điều đáng nói là sau khi cởi áo ăn mừng, Tiến Linh đã để lộ "áo ngực" nhỏ màu đen khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò đó là áo gì.

Thực hư chiếc áo 'ngắn cũn cỡn' bí ẩn của Tiến Linh mặc trong trận bán kết SEA Games 31: Độ 'thần thánh' thuộc hàng top! - Ảnh 1
Tiến Linh để lộ "áo ngực" đen sau khi cởi áo ăn mừng - Ảnh: Zing.vn

“Áo crop top Tiến Linh”, “áo lót cầu thủ”… trở thành những từ khóa được nhiều người tìm kiếm trên các trang mạng. “Ai giải thích hộ về chiếc áo lót của Tiến Linh”, “Nhìn giống áo tập quá nhưng không biết công dụng” là thắc mắc của các khán giả sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Malaysia.

Tuy nhiên, thực tế đây là chiếc áo không quá xa lạ với các cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp ở các giải đấu hàng đầu thế giới, nhiều tuyển thủ Việt Nam được trang bị chiếc áo "thông minh" từ năm 2019.

Đây là áo gắn chip GPS, một sản phẩm cộng nghệ được ứng dụng phổ biến trong thi đấu thể thao.

Với thiết bị Electronic Performance and Tracking Systems (EPTS, tạm dịch: Hệ thống theo dõi và hiệu suất điện tử), áo có khả năng thu thập, thống kê các số liệu như tốc độ chạy, quãng đường đã chạy, vị trí của cầu thủ trên sân, gia tốc, sức khỏe hay nhịp tim của cầu thủ.

Các dữ liệu này giúp ban huấn luyện tối ưu hiệu suất, chuẩn bị tốt cho trận đấu bằng cách quản lý khối lượng bài tập, theo dõi sự phát triển của cầu thủ. Ngoài ra, thiết bị này còn giúp giảm thiểu các nguy cơ chấn thương nhờ quản lý được cường độ tập luyện của cầu thủ.

Cầu thủ không đạt thể trạng tốt sẽ cho ra chỉ số không đạt theo đánh giá của ban huấn luyện. Điều này giúp HLV phụ trách việc phân tích đưa ra tư vấn chính xác cho HLV trưởng.

Bóng đá Việt Nam thời gian qua đã đầu tư về công nghệ rất nhiều cho các đội tuyển. Rõ nhất là việc trang bị những chiếc "áo ngực" công nghệ như thế này. Nhờ đó, các cầu thủ đã được cải thiện về thể lực cũng như theo dõi tốt hơn về phong độ. Chính các HLV ở SEA Games 31 khi nói về U23 Việt Nam cũng đều khen các học trò của ông Park có thể lực rất tốt.

Nguyễn Tiến Linh - ngôi sao gánh team hàng công của U23 Việt Nam trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games 31

Nguyễn Tiến Linh - ngôi sao gánh team hàng công của U23 Việt Nam trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games 31

Từ "kép phụ" thành "sát thủ số 1" trên hàng công của tuyển Việt Nam, Tiến Linh là minh chứng cho ý chí bền bỉ của tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Xem thêm
Từ khóa:   đội tuyển Việt Nam SEA Games 31 Tiến Linh

TIN MỚI NHẤT

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 30 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 32 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 30 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43