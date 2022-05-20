Thực hư chiếc áo 'ngắn cũn cỡn' bí ẩn của Tiến Linh mặc trong trận bán kết SEA Games 31: Độ 'thần thánh' thuộc hàng top!

Chiếc áo đặc biệt mà Tiến Linh cùng đồng đội mặc trong trận bán kết SEA Games 31 tối qua khiến cộng đồng mạng tò mò.

Sau khi sút tung lưới tuyển Malaysia ở phút thứ 111 tại trận bán kết bóng đá nam SEA Games 31 (tối 19/5), đồng thời giúp đội tuyển Việt Nam tiến vào trận chung kết, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vừa cởi áo đấu, vừa chạy ra góc sân ăn mừng với đồng đội và ban huấn luyện. Phấn khích sau khi ghi bàn, Tiến Linh đã cởi áo ăn mừng trong cảm xúc vỡ òa của các đồng đội lẫn hàng triệu người hâm mộ. Điều đáng nói là sau khi cởi áo ăn mừng, Tiến Linh đã để lộ "áo ngực" nhỏ màu đen khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò đó là áo gì.

Tiến Linh để lộ "áo ngực" đen sau khi cởi áo ăn mừng - Ảnh: Zing.vn “Áo crop top Tiến Linh”, “áo lót cầu thủ”… trở thành những từ khóa được nhiều người tìm kiếm trên các trang mạng. “Ai giải thích hộ về chiếc áo lót của Tiến Linh”, “Nhìn giống áo tập quá nhưng không biết công dụng” là thắc mắc của các khán giả sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Malaysia. Tuy nhiên, thực tế đây là chiếc áo không quá xa lạ với các cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp ở các giải đấu hàng đầu thế giới, nhiều tuyển thủ Việt Nam được trang bị chiếc áo "thông minh" từ năm 2019.

Đây là áo gắn chip GPS, một sản phẩm cộng nghệ được ứng dụng phổ biến trong thi đấu thể thao. Với thiết bị Electronic Performance and Tracking Systems (EPTS, tạm dịch: Hệ thống theo dõi và hiệu suất điện tử), áo có khả năng thu thập, thống kê các số liệu như tốc độ chạy, quãng đường đã chạy, vị trí của cầu thủ trên sân, gia tốc, sức khỏe hay nhịp tim của cầu thủ. Các dữ liệu này giúp ban huấn luyện tối ưu hiệu suất, chuẩn bị tốt cho trận đấu bằng cách quản lý khối lượng bài tập, theo dõi sự phát triển của cầu thủ. Ngoài ra, thiết bị này còn giúp giảm thiểu các nguy cơ chấn thương nhờ quản lý được cường độ tập luyện của cầu thủ. Cầu thủ không đạt thể trạng tốt sẽ cho ra chỉ số không đạt theo đánh giá của ban huấn luyện. Điều này giúp HLV phụ trách việc phân tích đưa ra tư vấn chính xác cho HLV trưởng. Bóng đá Việt Nam thời gian qua đã đầu tư về công nghệ rất nhiều cho các đội tuyển. Rõ nhất là việc trang bị những chiếc "áo ngực" công nghệ như thế này. Nhờ đó, các cầu thủ đã được cải thiện về thể lực cũng như theo dõi tốt hơn về phong độ. Chính các HLV ở SEA Games 31 khi nói về U23 Việt Nam cũng đều khen các học trò của ông Park có thể lực rất tốt.

Nguyễn Tiến Linh - ngôi sao gánh team hàng công của U23 Việt Nam trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games 31 Từ "kép phụ" thành "sát thủ số 1" trên hàng công của tuyển Việt Nam, Tiến Linh là minh chứng cho ý chí bền bỉ của tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

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