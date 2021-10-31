Cú ‘đạp’ nhanh nhất lịch sử ‘Rap Việt’: Sol7 vừa xuất hiện Wowy đã ‘đặt cọc’, tuy nhiên vẫn giành không lại Binz – Rhymastic

Cuốn đến từng phút, Tập 3 “ Rap Việt – Mùa 2 ”ngập tràn những điều bất ngờ và khó đoán khiến người xem không thể rời mắt. Chưa vội bàn đến ai đi tiếp, ai dừng lại tại Vòng Chinh Phục, chỉ với dàn thí sinh chất lượng góp mặt tại Tập 3 cũng đủ khiến người xem bị thu hút vì có đại diện của cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Nếu như miền Bắc có Shanhao, Pretty XIX, T.C, Flex đầy năng lượng rực cháy, miền Trung gây rung chuyển sân khấu với đại diện là Sol7, thì với miền Nam - Pjpo cũng trở thành nhân tố gây ấn tượng lớn.

Vừa xuất hiện trên sân khấu, Sol7 đã khiến HLV Wowy đạp cần “đặt cọc” và khẳng định với MC Trấn Thành rằng:“Dạ em bấm trước, em khỏi cần kiểm tra chất lượng luôn anh” trước sự ngỡ ngàng của người xem. Không chờ đợi lâu hơn được nữa, ngay sau khi câu hát “Long time no see…” của Sol7 vừa cất lên, HLV Binz lập tức “chốt đơn” và rồi sau đó Karik, Rhymastic cũng lần lượt bị chinh phục. “Anh bỏ chạy bàn, anh nghỉ bán hàng, anh đi làm nhạc/ Anh muốn Ba Má anh nhàn, em nói em muốn cái nhẫn có nạm hạt/ Anh rời Bồng Sơn, anh lên Sài Gòn mong cho mình thành đạt/ Thoát ra cạm bẫy rồi trở về nhà ăn cơm đạm bạc…”- Chính lối đi lyric như lời tự sự, giọng rap rõ từng lời, từng chữ và đong đầy cảm xúc như đang rót trọn tâm tư vào tai người nghe khiến người dù chưa từng biết đến rap cũng bị cuốn vào thứ giai điệu mà Sol7 tạo ra.

Ngay khi phần thi của Sol7 kết thúc, MC Trấn Thành lập tức phải thốt lên: “Cho đến giờ phút này, tôi đã hiểu tại vì sao Wowy đặt cọc”. Với kinh nghiệm hoạt động rap hơn 10 năm, Sol7 được biết đến không chỉ là một trong những người đầu tiên du nhập autotune về Việt Nam, mà anh còn là người đã hướng dẫn rất nhiều rapper thành danh. Ngay tại sân khấu Rap Việt – Mùa 2, bộ 6 đã dành đến Sol7 sự kính trọng to lớn. Giám khảo JustaTee bồi hồi nhận xét: “JustaTee thật sự nể bạn. Từ những ngày JustaTee bắt đầu hoạt động, khi lên các forum lâu đời của hip-hop đã nhìn thấy tên bạn trên đấy. Bất cứ con đường nghệ thuật nào của những người hoạt động chân chính và có tính cách nền nã nghiêm túc, JustaTee luôn trân trọng”. Tiếp lời ngay sau đó, HLV Binz chia sẻ: “…Để đến đây, đứng ở vị trí thí sinh hát cho mọi người nghe, Binz nghĩ rằng bạn phải bỏ qua cái tôi của mình rất nhiều. Thật sự rất tôn trọng Sol7”.

Giây phút vô cùng xúc động khi được hỏi về việc vì sao đã có thành công nhất định vẫn chọn đến với chương trình, nam rapper Sol7 bất ngờ đáp rằng:“Tại vì em thấy mình chưa thành công”. Ngay khi câu trả lời của Sol7 được đưa ra đã tạo nên khoảng lặng trên sân khấu, JustaTee lập tức nói lên quan điểm của mình:“Tại sao lại chưa thành công? Bản thân anh thấy sự thành công của em khi đào tạo ra quá nhiều các bạn trẻ thành công. Em là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người”. Còn HLV Wowy thì trải lòng: “Cái đạp này của Wowy không phải để kéo bạn về team. Thật sự ở vị thế của bạn, Sol7 có quyền lựa chọn về với bất cứ team nào ở đây. Wowy vẫn đạp để cho khán giả bên ngoài, họ biết rằng đây là nhân vật xứng đáng với những gì họ được hưởng”.

HLV Rhymastic cũng bị ấn tượng bởi màn trình diễn của Sol7, anh cho biết: “...Khi lắng nghe sản phẩm của bạn trên sân khấu, mình cảm nhận được chiều sâu được tích lũy qua thời gian. Rồi cả cách sử dụng vần, flow khiến cho Rhymastic rất hưng phấn và thích thú...”. HLV Karik tiếp lời: “Bạn cho mình thấy bạn vẽ ra bức tranh tổng thể rất đẹp. Bạn không cần đao to búa lớn gì nhưng mà mọi thứ rất là trực quan và đi thẳng vào vấn đề”.

Quá tâm đắc với tài năng của thí sinh, 4 vị HLV ra sức “tung chiêu” thuyết phục. Karik thể hiện sự mong mỏi to lớn của mình và theo Karik đó sẽ là vinh dự nếu anh có thể trở thành một trong những người đồng hành tạo nên thành công mà Sol7 mong muốn. Riêng HLV Binz khiến ai cũng phải bị thuyết phục khi gửi gắm tâm tư: “Anh nghĩ mình nên ngồi lại, thay vì những bài hát chất lượng thấp gửi nhau qua mail, thì anh nghĩ nên làm nó một cách chuyên nghiệp nhất. Đây có lẽ là lúc em tỏa sáng rồi, ở đây sẽ là đúng chỗ cho em”. Còn Rhymastic cũng không hề thua kém về khoản chinh phục thí sinh: “Mình tin rằng, Sol7 sẽ thích làm bạn với những người muốn mày mò tất cả khía cạnh trong âm nhạc để làm chủ nó..., Rhymastic sẽ không bao giờ để bạn trễ hẹn với mục tiêu thành công trong âm nhạc của bạn”.

Với mong muốn để Sol7 có thể vùng vẫy với khả năng của mình, giám khảo JustaTee và LK đã quyết định loại Binz và Rhymastic ra khỏi sự lựa chọn để dành cơ hội cho Wowy và Karik bảo toàn lý tưởng từ ngày xưa của Sol7. Và cuối cùng, cả 2 quyết định quyết định trao Sol7 về đội Wowy.

Kịch tính dâng cao khi Rhymastic lẫn Binz không đồng ý với quyết định của BGK nên cả hai đã dùng đến quyền Nón Vàng. Một lần nữa, Binz và Rhymastic rơi vào trận chiến 1 đối 1 với siêu chiến binh mà mình mong muốn. Binz cho biết lý do mình tung nón Vàng đó là: “Xin phép không để cho BGK quyết định Sol7 sẽ về đâu. Cái phần không cần ánh hào quang của Sol7, ai cũng đã biết, vì Sol7 luôn ở trong góc một mình như vậy, cứ để âm nhạc ở đó và ai muốn nghe thì tìm tới. Nhưng tác phẩm nghệ thuật đó xứng đáng có một cái gì đó tập trung vào để mọi người chạy về đó nhiều hơn”. HLV Rhymastic cũng đưa ra phản đối trước quyết định của GK, anh cho rằng: “Rhymastic cũng xuất thân như Sol7, cũng là người đi lên từ số 0. Rhymastic chỉ đứng đây đơn giản với vai trò một người sẵn sàng chia sẻ tất cả những kinh nghiệm để Sol7 có thể đồng hành cùng mình. Và bạn hoàn toàn có khả năng tự lựa chon điều mà bạn muốn làm, chứ chắc chắn Rhymastic không thể thay đổi được con người này…”. Đứng trước sự quyết tâm của Rhymastic và Binz, các vị GK và HLV còn lại cũng đã lần lượt đưa ra lời khuyên cho Sol7. Hoàn toàn bất ngờ, cuối cùng, Sol7 đã quyết định chọn về với team HLV Binz.

Ảnh: BTC