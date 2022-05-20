Công Phượng hiếm hoi để lộ rõ mặt con trai 9 tháng tuổi, diện mạo ra sao mà nhận được 'bão lời khen'?

Sau mối tình ồn ào với Hòa Minzy, Công Phượng trở nên vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư tình cảm. Đến cuối năm 2020, người hâm mộ bất ngờ nhận tin chàng cầu thủ lên xe hoa sau 4 năm hẹn hò mặc dù trước đó, chưa một ai biết đến chuyện tình này.

Công Phượng thông báo lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng của nhiều người - Ảnh: Internet

Cuộc sống hôn nhân của Công Phượng và bà xã Viên Minh cũng được giữ kín và cả 2 ít khi chia sẻ về nhau. Gần 1 năm về chung một nhà, fan lại vỡ òa một lần nữa khi Công Phượng chính thức thông báo được lên chức bố vào ngày 18/8/2021. Trước đó, trong suốt thời gian thai kỳ của Viên Minh, mặc cho nhiều tin đồn đoán râm ran về việc này nhưng cặp đôi vẫn quyết không tiết lộ bất kỳ điều gì.