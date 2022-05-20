Công Phượng hiếm hoi để lộ rõ mặt con trai 9 tháng tuổi, diện mạo ra sao mà nhận được 'bão lời khen'?

Tin tức giải trí 20/05/2022 09:46

Công Phượng vừa đưa nhóc tì sang thăm nhà đồng hương Quế Ngọc Hải. Gương mặt của cậu bé được lộ rõ nhận nhiều sự chú ý.

Sau mối tình ồn ào với Hòa Minzy, Công Phượng trở nên vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư tình cảm. Đến cuối năm 2020, người hâm mộ bất ngờ nhận tin chàng cầu thủ lên xe hoa sau 4 năm hẹn hò mặc dù trước đó, chưa một ai biết đến chuyện tình này.

Công Phượng hiếm hoi để lộ rõ mặt con trai 9 tháng tuổi, diện mạo ra sao mà nhận được 'bão lời khen'? - Ảnh 1
Công Phượng thông báo lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng của nhiều người - Ảnh: Internet

Cuộc sống hôn nhân của Công Phượng và bà xã Viên Minh cũng được giữ kín và cả 2 ít khi chia sẻ về nhau. Gần 1 năm về chung một nhà, fan lại vỡ òa một lần nữa khi Công Phượng chính thức thông báo được lên chức bố vào ngày 18/8/2021. Trước đó, trong suốt thời gian thai kỳ của Viên Minh, mặc cho nhiều tin đồn đoán râm ran về việc này nhưng cặp đôi vẫn quyết không tiết lộ bất kỳ điều gì.

Công Phượng hiếm hoi để lộ rõ mặt con trai 9 tháng tuổi, diện mạo ra sao mà nhận được 'bão lời khen'? - Ảnh 2
Khi Viên Minh vướng tin đồn bầu bí, cả 2 vẫn không phản hồi bất cứ thông tin gì về việc này - Ảnh: Sport5

Ngoài ra, kể từ bài viết thông báo đón con đầu lòng chào đời, cặp đôi cũng không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin gì liên quan đến em bé. Trong những lần bị chụp lén, gương mặt em bé được cặp đôi che chắn kĩ, rất ít khi lộ diện. Điều này, khiến người hâm mộ không khỏi nóng lòng chờ đợi. 

Công Phượng hiếm hoi để lộ rõ mặt con trai 9 tháng tuổi, diện mạo ra sao mà nhận được 'bão lời khen'? - Ảnh 3
Trong những lần xuất hiện cũng bố mẹ, Công Phượng đều dùng tay che kín gương mặt của nhóc tì - Ảnh: báo Thanh Niên

Mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chụp cận rõ nét nhóc tì nhà Công Phượng Mito khi nam cầu thủ đưa con trai sang thăm nhà Quế Ngọc Hải. Ở lần lên sóng này, cậu nhóc nhận được rất nhiều lời khen bởi nét đáng yêu, bụ bẫm. 

Công Phượng hiếm hoi để lộ rõ mặt con trai 9 tháng tuổi, diện mạo ra sao mà nhận được 'bão lời khen'? - Ảnh 4
Công Phượng hiếm hoi để lộ rõ mặt con trai 9 tháng tuổi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, giữa tháng 4, khi CLB HAGL di chuyển ra TP.HCM để tham dự AFC Champions League 2022, cậu nhóc cũng xuất hiện cùng bố mẹ. Nhưng trong suốt quá trình di chuyển, Công Phượng luôn dùng một tay che mặt con. Hành động của chân sút xứ Nghệ được cho để tránh gây sự chú ý.

 

Con trai Công Phượng lần đầu tiên xuất hiện cùng bố mẹ

Con trai Công Phượng lần đầu tiên xuất hiện cùng bố mẹ

Công Phượng và Viên Minh đưa con trai đi hát cùng cầu thủ HAGL.

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