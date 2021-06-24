Con gái nhỏ của diễn viên Hoàng Yến hoảng loạn khi chứng kiến toàn bộ hành động 'vũ phu' của người bố ruột

Tin tức giải trí 24/06/2021 17:09

Dân tình không khỏi phẫn nộ khi thấy cô con gái nhỏ tuổi bất đắc dĩ trở thành "nhân chứng sống" khi mẹ Hoàng Yến bị cha dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai cô Xuyến trong bộ phim Về Nhà Đi Con bị chồng cũ hành hung dã man tại một cửa hàng trước sự chứng kiến của nhiều người. Thậm chí, theo chia sẻ của nữ diễn viên với Vietnamnet, người đàn ông này còn cầm dao rượt đuổi để truy sát cô. Tạm gác qua việc mâu thuẫn giữa người lớn, dân mạng lại phẫn nộ hơn khi cô con gái nhỏ phải nhìn thấy cảnh người cha bạo hành mẹ của mình.

Con gái nhỏ của diễn viên Hoàng Yến hoảng loạn khi chứng kiến toàn bộ hành động 'vũ phu' của người bố ruột - Ảnh 1
Được biết, con gái chung của Hoàng Yến và chồng cũ đã phải đứng ngơ ngác khi chứng kiến cảnh bố đánh mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, nữ diễn viên cũng tỏ ra bức xúc khi nói về hành động vũ phu của chồng cũ trước mặt cô con gái nhỏ: "Điều tôi hận nhất là anh ta chủ tâm đánh tôi ngay trước mặt con gái của tôi và anh ta. Chứng kiến cảnh bố nó hùng hổ đánh đấm, cầm dao truy sát mẹ, con bé sợ tới mức không dám khóc, mặt giữ nguyên biểu cảm đờ đẫn trong suốt một thời gian dài".

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Cô bé đờ đẫn, không biết bám víu lấy ai khi chứng cha cầm rao rượt đuổi mẹ tại cửa hàng - Ảnh: Cắt từ clip

Hành động của chồng cũ Hoàng Yến khiến nhiều người chỉ trích gay gắt, cho rằng "bạo lực gia đình" trước mặt trẻ nhỏ sẽ gây nhiều ảnh hưởng tâm lý và tinh thần cho trẻ. Nữ diễn viên cũng cho biết thêm về toàn bộ sự việc hôm cô bị chồng bạo hành: "Bình thường, nếu anh ta đi 1 mình tôi sẽ không bao giờ tiếp xúc để đảm bảo an toàn cho mình nhưng vì anh ta đi cùng con gái nên tôi không thể không gặp. Ngay khi vừa xuống xe, anh ta dùng nhiều từ ngữ gay gắt đe dọa tôi. Sau khi nói câu: 'Yến chưa bị ai đánh bao giờ nhỉ?' thì anh ta đấm thẳng vào mặt tôi".

Con gái nhỏ của diễn viên Hoàng Yến hoảng loạn khi chứng kiến toàn bộ hành động 'vũ phu' của người bố ruột - Ảnh 3
Hoàng Yến là nữ diễn viên gây chú ý trong phim truyền hình quốc dân 'Về Nhà Đi Con' - Ảnh: Internet
Con gái nhỏ của diễn viên Hoàng Yến hoảng loạn khi chứng kiến toàn bộ hành động 'vũ phu' của người bố ruột - Ảnh 4
Sau khi ly hôn chồng thứ tư, cô thường xuyên khoe ảnh thăng hạng nhan sắc trên trang cá nhân. Cô cũng hay chia sẻ các khoảnh khắc đi chùa, tịnh tâm... - Ảnh: FB 
Diễn viên 'Về nhà đi con' Hoàng Yến tố bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, cầm dao truy đuổi náo loạn quán ăn

Diễn viên 'Về nhà đi con' Hoàng Yến tố bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, cầm dao truy đuổi náo loạn quán ăn

Diễn viên Hoàng Yến nổi đình nổi đám trong phim ‘Về nhà đi con’ bất ngờ chia sẻ bị chồng cũ hành hung và đấm chảy máu mũi tại một quán ăn.

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