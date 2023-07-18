Chu Thanh Huyền xuất hiện rạng rỡ, chia sẻ tình hình sức khỏe sau ồn ào, để lộ chi tiết khẳng định mối quan hệ với Quang Hải!

Sau khi vướng lùm xùm tranh cãi trên mạng xã hội đến mức phải nhập viện vì áp lực, bạn gái Quang Hải đã trở lại với công việc kinh doanh online.

Tối ngày 16/7, Chu Thanh Huyền - bạn gái Quang Hải bị "team qua đường" bắt gặp đến tại sân đấu đón nam cầu thủ. Tại đây, Quang Hải vội di chuyển lên xe riêng, nơi có Chu Thanh Huyền đang đợi sẵn. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cô nàng liên tục né ống kính. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Chu Thanh Huyền liên tục né ống kính Cho đến tối 17/7, nàng WAG Chu Thanh Huyền đã trở lại livestream sau ồn ào vừa qua. Trên livestream, Chu Thanh Huyền xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ. Cô nàng diện áo trắng, tết tóc và trang điểm gọn gàng.

Cô vui vẻ cho biết sức khỏe của bản thân đã ổn định. Bỏ ngoài tai những tranh cãi và bình luận tiêu cực từ dân mạng, nàng WAG quê Sơn Tây muốn sớm quay lại làm việc vì nhân viên của mình. Phía dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã để lại lời khen ngợi cho nhan sắc của mỹ nhân 9x. Bên cạnh đó, Chu Thanh Huyền cũng nhận được nhiều lời động viên, an ủi hi vọng cô nàng nhanh chóng lấy lại sức khoẻ và tinh thần. Cho đến tối 17/7, nàng WAG Chu Thanh Huyền đã trở lại livestream sau ồn ào vừa qua. Trên livestream, Chu Thanh Huyền xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ Đáng chú ý, trong livestream, Chu Thanh Huyền còn thoải mái để lộ chiếc nhẫn đôi cùng Quang Hải. Chi tiết này đã xua tan lời đồn rạn nứt tình cảm, chứng minh mối quan hệ của cả 2 vẫn gắn bó sau ồn ào.

Trước đó, ngày 6/7, Chu Thanh Huyền gây lo lắng khi bất ngờ nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều. Chia sẻ với báo Thanh Niên, chị Gia Hân (chị của Thanh Huyền) nói: "Sự việc xảy ra khoảng 2 năm nay. Liên tục, liên tục, Huyền bị đồn thổi bởi rất nhiều điều tiếng ác ý, vô lý, thiếu căn cứ. Vì đặc thù công việc kinh doanh nên Huyền nín nhịn với mục đích mong mọi việc êm xuôi, yên ổn làm ăn. Song không như cô muốn, sự việc không dừng lại, ngày càng có nhiều tin nhắn, hình ảnh, thông tin xấu về Huyền bị tung lên mạng". Ngày 6/7, thông tin lan truyền việc Chu Thanh Huyền bất ngờ nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều khi liên tục nhận nhiều áp lực từ dư luận Chu Thanh Huyền hẹn hò với Quang Hải từ năm 2020 đến nay đã được 3 năm. Thời gian qua, nàng WAG liên tục dính những tranh cãi về việc đôi co với anti-fan, bị đồn đại về quá khứ làm "sugar baby" hay mới đây nhất là vụ nhắn tin dọa dẫm chủ cũ với lời lẽ tiêu cực.

Chu Thanh Huyền lần đầu lộ diện cạnh Quang Hải sau tin đồn uống 80 viên thuốc ngủ Đây là lần đầu tiên Chu Thanh Huyền xuất hiện bên Quang Hải sau tin đồn uống 80 viên thuốc ngủ, phải cấp cứu trong đêm.

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