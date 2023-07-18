Chu Thanh Huyền xuất hiện rạng rỡ, chia sẻ tình hình sức khỏe sau ồn ào, để lộ chi tiết khẳng định mối quan hệ với Quang Hải!

Tin tức giải trí 18/07/2023 09:29

Sau khi vướng lùm xùm tranh cãi trên mạng xã hội đến mức phải nhập viện vì áp lực, bạn gái Quang Hải đã trở lại với công việc kinh doanh online.

Tối ngày 16/7, Chu Thanh Huyền - bạn gái Quang Hải bị "team qua đường" bắt gặp đến tại sân đấu đón nam cầu thủ. Tại đây, Quang Hải vội di chuyển lên xe riêng, nơi có Chu Thanh Huyền đang đợi sẵn. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cô nàng liên tục né ống kính. 

Chu Thanh Huyền xuất hiện rạng rỡ, chia sẻ tình hình sức khỏe sau ồn ào, để lộ chi tiết khẳng định mối quan hệ với Quang Hải! - Ảnh 1
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Chu Thanh Huyền liên tục né ống kính

Cho đến tối 17/7, nàng WAG Chu Thanh Huyền đã trở lại livestream sau ồn ào vừa qua. Trên livestream, Chu Thanh Huyền xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ. Cô nàng diện áo trắng, tết tóc và trang điểm gọn gàng. 

Cô vui vẻ cho biết sức khỏe của bản thân đã ổn định. Bỏ ngoài tai những tranh cãi và bình luận tiêu cực từ dân mạng, nàng WAG quê Sơn Tây muốn sớm quay lại làm việc vì nhân viên của mình. Phía dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã để lại lời khen ngợi cho nhan sắc của mỹ nhân 9x. Bên cạnh đó, Chu Thanh Huyền cũng nhận được nhiều lời động viên, an ủi hi vọng cô nàng nhanh chóng lấy lại sức khoẻ và tinh thần. 

Chu Thanh Huyền xuất hiện rạng rỡ, chia sẻ tình hình sức khỏe sau ồn ào, để lộ chi tiết khẳng định mối quan hệ với Quang Hải! - Ảnh 2
Cho đến tối 17/7, nàng WAG Chu Thanh Huyền đã trở lại livestream sau ồn ào vừa qua. Trên livestream, Chu Thanh Huyền xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ

Đáng chú ý, trong livestream, Chu Thanh Huyền còn thoải mái để lộ chiếc nhẫn đôi cùng Quang Hải. Chi tiết này đã xua tan lời đồn rạn nứt tình cảm, chứng minh mối quan hệ của cả 2 vẫn gắn bó sau ồn ào. 

Trước đó, ngày 6/7, Chu Thanh Huyền gây lo lắng khi bất ngờ nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều. Chia sẻ với báo Thanh Niên, chị Gia Hân (chị của Thanh Huyền) nói: "Sự việc xảy ra khoảng 2 năm nay. Liên tục, liên tục, Huyền bị đồn thổi bởi rất nhiều điều tiếng ác ý, vô lý, thiếu căn cứ. Vì đặc thù công việc kinh doanh nên Huyền nín nhịn với mục đích mong mọi việc êm xuôi, yên ổn làm ăn. Song không như cô muốn, sự việc không dừng lại, ngày càng có nhiều tin nhắn, hình ảnh, thông tin xấu về Huyền bị tung lên mạng".

Chu Thanh Huyền xuất hiện rạng rỡ, chia sẻ tình hình sức khỏe sau ồn ào, để lộ chi tiết khẳng định mối quan hệ với Quang Hải! - Ảnh 3
Chu Thanh Huyền xuất hiện rạng rỡ, chia sẻ tình hình sức khỏe sau ồn ào, để lộ chi tiết khẳng định mối quan hệ với Quang Hải! - Ảnh 4
Ngày 6/7, thông tin lan truyền việc Chu Thanh Huyền bất ngờ nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều khi liên tục nhận nhiều áp lực từ dư luận

Chu Thanh Huyền hẹn hò với Quang Hải từ năm 2020 đến nay đã được 3 năm. Thời gian qua, nàng WAG liên tục dính những tranh cãi về việc đôi co với anti-fan, bị đồn đại về quá khứ làm "sugar baby" hay mới đây nhất là vụ nhắn tin dọa dẫm chủ cũ với lời lẽ tiêu cực. 

Chu Thanh Huyền lần đầu lộ diện cạnh Quang Hải sau tin đồn uống 80 viên thuốc ngủ

Chu Thanh Huyền lần đầu lộ diện cạnh Quang Hải sau tin đồn uống 80 viên thuốc ngủ

Đây là lần đầu tiên Chu Thanh Huyền xuất hiện bên Quang Hải sau tin đồn uống 80 viên thuốc ngủ, phải cấp cứu trong đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   Chu Thanh Huyền Chu Thanh Huyền - Quang Hải chu thanh huyền nhập viện

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43