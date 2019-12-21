Chủ nhân hit 'Là bạn không thể yêu' Quang Hùng MasterD bất ngờ trở lại với MV mới

Tin tức giải trí 21/12/2019 17:17

Quang Hùng MasterD – nhạc sĩ “Là bạn không thể yêu” chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV lãng mạn dành cho những trái tim cô đơn mùa Giáng Sinh mang tên “Đừng vì anh mà khóc”.

Quang Hùng MasterD bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2011. Anh nhanh chóng được công chúng biết đến sau khi tung ra bản Mashup 30 bài hit đình đám của V-Pop 2015 cùng với Rum. Không chỉ vậy, Quang Hùng còn thu hút hàng chục triệu lượt xem cho các bản cover như “Anh ơi ở lại”, “Đau để trưởng thành”, “Đừng yêu nữa, Em mệt rồi”…

Chủ nhân hit 'Là bạn không thể yêu' Quang Hùng MasterD bất ngờ trở lại với MV mới - Ảnh 1
Quang Hùng MasterD

Sau đó, Quang Hùng còn tạo được sự chú ý lớn khi tham gia The Debut với những sáng tác cá nhân. Từ đó, Quang Hùng từng bước xây dựng cho mình hình ảnh đa năng vừa sản xuất âm nhạc, sáng tác và hát. Anh đã ra mắt nhiều ca khúc do chính mình sáng tác và thể hiện như “Thiệp cưới trên bàn”, “Sao ai vẫn chưa về”, “Ký ức”, “Tìm lại nỗi nhớ”, “Xin em đừng về nơi này”... Trong đó, ca khúc “Đừng khóc một mình” của Quang Hùng tạo được cơn sốt không kém trên mạng xã hội và cán mốc hơn 50 triệu lượt nghe trên Zing Mp3.

Một điều ít người biết, Quang Hùng MasterD chính là tác giả của một loạt ca khúc hit như “Vì yêu là nhớ” của Han Sara, “Em lỡ yêu sai anh” của JinJu. Đặc biệt là bản hit đình đám của Lou Hoàng “Là bạn không thể yêu” cũng do chính Quang Hùng sáng tác.

Chủ nhân hit 'Là bạn không thể yêu' Quang Hùng MasterD bất ngờ trở lại với MV mới - Ảnh 2
Một cảnh quay trong MV

Với những tố chất đang có, nhiều khán giả thắc mắc vì sao đến giờ Quang Hùng MasterD mới bắt đầu thực sự chinh chiến V-Pop. Anh chia sẻ: “Trước giờ, Hùng khá khó tính trong âm nhạc của mình. Bản thân mình muốn trau dồi chắc chắn kỹ năng hơn để đi đường dài trong âm nhạc. Suốt vài năm qua, Hùng tham gia làm nhạc ở nhiều vị trí để bản thân tường tận cách làm thế nào hoàn thành một sản phẩm âm nhạc. “Đừng vì anh mà khóc” như một bài tốt nghiệp, mở đầu một chặng đường khẳng định cá tính của Quang Hùng MasterD trong lĩnh vực âm nhạc”.

“Đừng vì anh mà khóc” là sáng tác của nhạc sĩ Tăng Duy Tân dành riêng cho giọng của Quang Hùng MaterD. Được biết, bài hát này Tăng Duy Tân viết vào mùa thu năm 2018. Nội dung bài hát là câu chuyện thật của Tăng Duy Tân với một người con gái cách đây 4 năm.

Hồi đó mình là sinh viên mà, đi làm nhạc công và hát quán cà phê để vừa học vừa duy trì đam mê. Rồi mình và cô ấy quen nhau, cả hai hay trà chanh bờ hồ, lang thang ở mấy quán cà phê acoustic. Rồi 1 thời gian sau cả hai chia tay, mình là người chủ động. Sau này, mình cảm thấy rất hối hận, vì đã vô tình làm cô ấy tổn thương rất nhiều. Cô khóc nhiều lắm, khóc cả tháng trời. Đến tận bây giờ mình vẫn không thể quên được” – nhạc sĩ Tăng Duy Tân trải lòng.

Chủ nhân hit 'Là bạn không thể yêu' Quang Hùng MasterD bất ngờ trở lại với MV mới - Ảnh 3
Một cảnh quay trong MV

Nói về lý do không hát chính sáng tác của mình mà lại lựa chọn bản nhạc của nhạc sĩ khác, Quang Hùng MasterD cho rằng mình bị thuyết phục bởi cảm xúc mà nhạc sĩ Tăng Duy Tân gửi gắm vào bản ballad “lụi tim” này.

Và sau MV này, Quang Hùng MasterD cho biết anh còn ấp ủ một dự án âm nhạc nữa hứa hẹn sẽ khác biệt với “Đừng vì anh mà khóc” sớm được ra mắt trong thời gian tới.

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