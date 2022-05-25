Choáng ngợp trước dinh thự 5 tầng Đỗ Hùng Dũng xây cho bố mẹ, khối tài sản của tiền vệ tuyển Việt Nam 'khủng' đến mức nào sau 10 năm đá bóng?

Hùng Dũng là 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi được tin tưởng lựa chọn tham dự SEA Games 31 vừa qua. Anh cũng được bầu chọn là vận động viên được yêu thích nhất kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022. Hùng Dũng đóng vai trò đội trưởng, là “nhạc trưởng” trong lối chơi của U23 Việt Nam. Cả hai bàn thắng mà Hùng Dũng ghi được tại SEA Games 31 đều rất quan trọng với U23 Việt Nam. Anh góp công lớn trong việc giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games và trở thành đội bóng đầu tiên vô địch mà không phải nhận bàn thua.

Vào cuối năm ngoái, dân mạng trầm trồ trước dinh thự rộng lớn của Đỗ Hùng Dũng xây tặng cho hai đấng sinh thành. Được biết, căn biệt thự của tiền vệ tuyển Việt Nam có 5 tầng lầu, nằm trong khu đô thị cao cấp giữa lòng thành phố Hà Nội. Nó là món quà anh dành tặng cho ba mẹ sau 10 năm đi đá bóng và tích cóp được. Ngoài bố mẹ thì vợ con nam tiền vệ cũng đang sống tại đây.

Sự thành công của Đỗ Hùng Dũng ngày hôm nay là thành quả thu được sau những nỗ lực tập luyện, cố gắng không ngừng nghỉ. Trong một thập kỷ theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số", Đỗ Hùng Dũng đã sở hữu khối tài sản khủng, không những vậy, anh còn xây nhà để báo hiếu cha mẹ.

Cách đây không lâu, chàng cầu thủ này đã xây tặng bố mẹ một căn nhà hoành tráng. Ảnh: FBNV

Nội thất bên trong căn biệt thự bề thế được Đỗ Hùng Dũng trau chuốt để cả gia đình có cuộc sống tiện nghi. Ảnh: Internet

Thời các đồng đội vẫn còn chưa lo nghĩ về tương lai thì Hùng Dũng đã tự lái ô tô riêng đến sân tập. Hùng Dũng kể rằng hồi vô địch Giải U19 quốc gia cùng U19 Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC), anh được thưởng một khoản kha khá. Sau đó, tiền vệ sinh năm 1993 hùn tiền với bố mẹ để mua một chiếc xe vừa túi tiền.

Sự tiết kiệm, không tiêu tiền và chốn ăn chơi là điều khiến Hùng Dũng trở nên khác biệt với nhiều cầu thủ cùng lứa, giúp anh có được chỗ đứng như ngày hôm nay.

Được biết, ngoài bóng đá thì Đỗ Hùng Dũng có niềm đam mê đặc biệt với ô tô. Trong đợt Tết Nguyên Đán vừa qua, cầu thủ sinh năm 1993 quyết định dùng một phần tiền thưởng để mua cho mình một chiếc Civic.

19 tuổi đã tự chủ được kinh tế và thỏa niềm đam mê sưu tập ô tô, thế nên từ đó, cứ ba năm Hùng Dũng đổi xe một lần. Năm 2015 anh bán xe cũ được 300 triệu đồng, bỏ thêm tiền đề mua một chiếc City giá 700 triệu đồng. Tất cả các xe của Hùng Dũng đều màu trắng. Cầu thủ của CLB Hà Nội lý giải: "Mệnh tôi hợp màu trắng nên tôi chỉ mua xe màu này".

Đỗ Hùng Dũng có sở thích sưu tập siêu xe. Ảnh: Internet

Thu nhập của Đỗ Hùng Dũng đến từ nhiều nguồn thu khác nhau. Nhờ danh tiếng có được mà anh dễ dàng sở hữu những bản hợp đồng quảng cáo "béo bở". Ngoài tiền lương tại câu lạc bộ và đội tuyển, Đỗ Hùng Dũng còn có nguồn thu cố định và dồi dào nhờ hoạt động kinh doanh. Được biết, hiện chàng tiền vệ này đang sở hữu một thương hiệu giày đá bóng riêng do anh trực tiếp quản lý và điều hành. Theo nhiều người mua, chất lượng giày của Đỗ Hùng Dũng khá tốt, đi khá êm, cảm giác bóng tốt, ôm chân...

Đỗ Hùng Dũng sinh năm 1993, hiện thuộc biên chế Câu lạc bộ Hà Nội. Anh là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019, là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Trong sự nghiệp thi đấu, Hùng Dũng có hai tấm huy chương vàng SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup, 3 chức vô địch V-League, 2 danh hiệu cúp quốc gia và 3 danh hiệu Siêu cúp quốc gia…

Ngoài sân cỏ, Đỗ Hùng Dũng là người chồng tâm lý, người cha gương mẫu. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Đỗ Hùng Dũng cũng nhận được sự ngưỡng mộ khi có mái ấm hạnh phúc bên vợ con. Được biết, bà xã của Đỗ Hùng Dũng tên Triệu Mộc Trinh, cả hai kết hôn vào tháng 4/2019. Họ yêu nhau theo cái cách bình dị nhất và đi đến một đám cưới hạnh phúc. Hiện tại, vợ chồng Dũng - Trinh có một cậu con trai đầu lòng là Gia Bảo (tên thường gọi là Titi).

Vợ nam cầu thủ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng, hiền lành, phúc hậu. Triệu Mộc Trinh có thể coi là một nàng WAGs khiêm tốn, không phô trương và âm thầm đứng đằng sau, làm điểm tựa để Đỗ Hùng Dũng với những thành công trên sân cỏ. Cũng chính nhờ hậu phương vững chắc mà Đỗ Hũng Dũng thi đấu ngày càng thăng hoa và được xem là nhân tố không thể thiếu trong đội tuyển Việt Nam hiện tại.