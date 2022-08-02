Đúng 0 giờ ngày 1/8 (theo giờ Hàn Quốc), Blackpink vừa tung một trailer xác nhận lịch trình cho ngày trở lại. Trailer phủ đầy “màu hồng” chỉ nhằm để thông báo cho lịch phát hành cho lần comeback tới nhưng lại gây náo loạn lòng fan hâm mộ khắp thế giới.

Dù chưa tiết lộ nhiều về sản phẩm lần này cũng như giờ giấc cụ thể, nhưng chiếc trailer đơn điệu này đã ngay lập tức “phủ sóng” toàn bộ mạng xã hội, hầu hết fan hâm mộ lẫn cả antifan đều rất háo hức cho sự trở lại cực hoành tráng của 4 minh tinh nhà “Đen hồng”. Đúng là không thể đùa được với truyền thông của Blackpink. Blackpink comeback với trailer ngập sắc hồng Trong trailer hé lộ màn comeback lần này dài 30s chứa một số thông tin như: màn comeback sắp tới sẽ có tên gọi là Born Pink, với lịch trình trải dài 3 tháng, sẽ có 1 ca khúc mở đường trong tháng 8, album chính thức sẽ phát hành vào tháng 9 và tháng 10 sẽ bắt đầu World Tour.

Một số thông tin được tiết lộ trong trailer Sáng 1/8 công ty chủ quản của Blackpink - YG xác nhận nhóm nhạc nữ sẽ ra mắt 2 MV với kinh phí đầu tư cực khủng và nhiều hoạt động hấp dẫn không phụ lòng fan hâm mộ. Blackpink được biết đến là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại. Là một nhóm nhạc nổi tiếng nhưng tần suất phát hành sản phẩm âm nhạc của BLACKPINK lại vô cùng ít ỏi.

Blackpink là nóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc Nhóm nhạc nữ nhà YG đã để fan "đói nhạc" gần 2 năm, do đó, lần trở lại này của các cô gái được ví như cú nổ làm dân tình dậy sóng. Không ngoài dự đoán, trailer được tung ra chưa đầy nửa ngày đã thu về hơn 5,1 triệu lượt xem và còn tăng nhanh chóng mặt. Bên cạnh đó, BLACKPINK cũng phủ sóng hầu hết mọi nền tảng MXH. Sự trở lại của các cô nàng đã trở thành chủ đề “hot search” trên mạng xã hội thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ khoá về nhóm và màn comeback đã nhanh chóng trending #1, 2 Twitter toàn cầu, đủ để chứng minh sức hút "hàng thật, giá thật". Fan cũng đã dựa trên truyền thống phát hành sản phẩm mà tính luôn ngày MV mở đường ra lò sẽ rơi vào tầm 19/8 hoặc 26/8, và thông thường những dự đoán của Blink đều đúng như kiểu “fan đi dép trong bụng idol”

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