Bà xã kém 16 tuổi của Chi Bảo mang thai: “Giai đoạn đầu da sạm, mụn mọc tùm lum”

Tin tức giải trí 09/07/2021 10:59

Sau 4 tháng kết hôn, bà xã Chi Bảo tiết lộ đã mang thai cùng những thay đổi của bản thân trong giai đoạn bầu bì.

Chi Bảo và bà xã kém 16 tuổi Lý Thùy Chang đã hoàn thành thủ tục kết hôn vào ngày 10/03 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng do tình hình dịch bệnh, cặp đôi đã phải hoãn đám cưới.

Sau khi xác nhận mang thai con đầu lòng, bà xã nam diễn viên Đồng Tiền Xương Máu đã tiết lộ những thay đổi của bản thân trong những tháng đầu mang thái: "Lúc mới bầu bì, do thay đổi nội tiết, melanin của bầu tăng mạnh nên da của Chang sạm đi thấy rõ, chưa kể mụn mọc tùm lum, nói chung là rất rất xấu gái."

Bà xã kém 16 tuổi của Chi Bảo mang thai: “Giai đoạn đầu da sạm, mụn mọc tùm lum” - Ảnh 1

Chi Bảo hạnh phúc bên bà xã Lý Thùy Chang.

Trước đó, Lý Thùy Chàng từng phúc chia sẻ hình ảnh diện bikini gợi cảm cùng dòng trạng thái: "Giã biệt body thời con gái!" Ngay lập tức, nhiều bạn bè, người hâm mộ đã đoán rằng gia đình nhỏ của cô đang sắp đón thêm thành viên mới. Lý Thùy Chang ngay lập tức vui vẻ xác nhận đúng là cô đã có thai sau 4 tháng kết hôn. 

Bà xã kém 16 tuổi của Chi Bảo mang thai: “Giai đoạn đầu da sạm, mụn mọc tùm lum” - Ảnh 2

Bà xã kém 16 tuổi của Chi Bảo mang thai: “Giai đoạn đầu da sạm, mụn mọc tùm lum” - Ảnh 3

Body nóng bỏng, hút mắt của Lý Thùy Chang thời còn con gái.

Bà xã Chi Bảo cũng bày tỏ nỗi lo sau khi mang bầu và sinh con sẽ đánh mất body săn chắc và quyến rũ trước đây. Tuy nhiên, nhiều người đã chia sẻ cho cô những bí quyết để có thể lấy lại vóc dáng sau sinh mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe

Bà xã kém 16 tuổi của Chi Bảo mang thai: “Giai đoạn đầu da sạm, mụn mọc tùm lum” - Ảnh 4

Bà xã kém 16 tuổi của Chi Bảo mang thai: “Giai đoạn đầu da sạm, mụn mọc tùm lum” - Ảnh 5

Được biết, sau khi Lý Thùy Chang mang thai, cô được ông xã Chi Bảo chăm sóc hết sức chu đáo bởi anh là người đã có kinh nghiệm trong việc chăm con. Hiện tại, Lý Thùy Chang là CEO thẩm mỹ viện. Còn Chi Bảo sau khi giải nghệ tập trung vào công việc kinh doanh, từ thiện và chăm sóc gia đình. 

Vợ trẻ kém 16 tuổi của Chi Bảo xác nhận mang thai con đầu lòng sau 4 tháng đăng kí kết hôn

Vợ trẻ kém 16 tuổi của Chi Bảo xác nhận mang thai con đầu lòng sau 4 tháng đăng kí kết hôn

Dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng khi bà xã Chi Bảo xác nhận đang mang thai con đầu lòng sau nhiều năm gắn bó với nhau.

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