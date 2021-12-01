13 năm sau nghi vấn chưa tốt nghiệp THPT khi đăng quang, Hoa hậu Thuỳ Dung sống ra sao?

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, Thùy Dung đã vướng nhiều ồn ào gây tranh cãi. Trong khoảnh khắc đăng quang ý nghĩa, nàng hậu vô tình làm rơi chiếc vương miện danh giá, sự việc đã làm dậy sóng truyền thông thời điểm đó.

Hoa hậu Thùy Dung tên thật là Trần Thị Thùy Dung cô sinh năm 1990 tại Đà Nẵng và là người đẹp miền Trung đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, Thùy Dung mới 18 tuổi, cô được đánh giá cao nhờ nhan sắc khả ái, chiều cao nổi bật 1m78 cùng số đo 3 vòng 86 - 61,5 - 91 cm.

Không những vậy, sau sự cố hy hữu, Thùy Dung bị phát hiện chưa tốt nghiệp THPT. Để rộng đường dư luận, BTC Hoa hậu Việt Nam đã phải tổ chức cuộc họp gấp và tuyên bố Thùy Dung không vi phạm quy chế vì cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh có trình độ học vấn THPT chứ không yêu cầu có trình độ tốt nghiệp THPT.

Đồng thời, người đẹp cho hay cô nghỉ học giữa năm lớp 12 để lên kế hoạch đi du học. Sau ồn ào, Thùy Dung được giữ nguyên danh hiệu nhưng đã phải trở lại trường để hoàn thành chương trình học và thi tốt nghiệp.

Cũng vì nhiều ồn ào thời điểm sau đăng quang, Thùy Dung lỡ dở 2 cơ hội thi nhan sắc quốc tế. Cụ thể, lúc vừa đăng quang, tên và hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2008 xuất hiện trên Globalbeauties với tư cách là đại diện Việt Nam dự thi "Miss World - Hoa hậu Thế giới 2018" được tổ chức tại Nam Phi.

Tuy nhiên, chiếu theo quy chế cử đại diện thi thế giới của Cục nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, Thùy Dung đã không được chọn là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này bởi cô chưa tốt nghiệp PTTH. Suất thi năm đó thuộc về Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Dương Trương Thiên Lý.

Đến năm 2017, Thuỳ Dung lần nữa bỏ lỡ cơ hội thi Miss Supranational vì lí do cá nhân.

Dù nhận được sự đánh giá cao về nhan sắc nhưng vì nhiều ồn ào, Thùy Dung chọn lối sống kín tiếng sau khi đăng quang. Cô không tham gia nhiều sự kiện giải trí mà phát triển công việc kinh doanh của gia đình.

Từ tháng 7/2019, Thùy Dung quyết định sang Mỹ để định cư cùng gia đình, chỉ thi thoảng về nước dự sự kiện của bạn bè thân thiết.

Chia sẻ về thời gian sống kín tiếng, xa rời showbiz, Thùy Dung bày tỏ: "Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi bỏ lỡ không ít cơ hội cho mình. Tuy nhiên, thời gian không thể quay lại, và đối với tôi, thời điểm đó không phù hợp nên không nhận lời. Tính tôi làm gì cũng phải chắc chắn, vững vàng chứ không gật đầu cho có rồi làm hời hợt".

Đồng thời, nàng hậu giải thích, cô sống kín đáo, rụt rè là do những biến cố trong quá khứ khiến cô trở nên thu mình để tự bảo vệ bản thân.

Cuối năm 2020, Thùy Dung quyết định quay trở lại Việt Nam hoạt động. Cô tập trung cho việc kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật để thỏa đam mê chứ không quan trọng chuyện thu nhập.

"Giờ tôi làm nghệ thuật chỉ để thỏa niềm đam mê chứ không mong kiếm tiền từ nó. Tôi nghĩ mình chưa mặn mà vì chưa thực sự tìm thấy hướng đi riêng. Việc diện váy xinh, góp thêm hoa thêm sắc ở các sự kiện đã khiến tôi quá chán ngán rồi. Tôi muốn mỗi lần mình xuất hiện đều có vai trò riêng, ví dụ như gần đây, tôi thích được làm diễn viên, muốn thử thách mình trong vai trò diễn xuất", người đẹp chia sẻ.

Cô cho hay, trong tương lai mong muốn sẽ được thử sức với vai trò diễn viên và diễn những vai phản diện, góc cạnh, nhiều nội tâm.

Về chuyện tình cảm, Thùy Dung cho biết cô đã có bạn trai ở Việt Nam nhưng không công khai bởi họ quan niệm sống hạnh phúc bên nhau là đủ, tương lai không thể nói trước điều gì.

"Anh là người tâm lý, luôn bên cạnh, thấu hiểu và ủng hộ tôi", cô miêu tả về nửa kia.

Thời gian gần đây, Thùy Dung vẫn đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Sau nhiều sóng gió và không còn là cái tên hot trong showbiz, Hoa hậu Việt Nam 2008 vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống kín tiếng ở tuổi 31.

Một số hình ảnh của Hoa hậu Thùy Dung: