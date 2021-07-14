'Yêu râu xanh' 17 tuổi hiếp dâm bé gái 12 tuổi, trước đó làm quen qua mạng và tự nhận người yêu của nhau

Tin nóng 14/07/2021 10:16

Được biết vào ngày 10/7, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Vương về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Người Đưa Tin, vào ngày 1/7, Công an xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm tiếp nhận tin báo về việc 2 công dân là C.H.T và L.T.R (cùng trú tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc) rời khỏi nhà từ ngày 25/6/2021 chưa thấy về.

Theo VOV, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện có 2 người lạ đang ở nhà của Hoàng Văn Vương (SN 2003, trú tại thôn Ngàm Vầy, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

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Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, hai người này khai tên là C.H.T (SN 2009) và L.T.R (SN 2007) cùng trú tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, đến nhà Hoàng Văn Vương từ ngày 25/6. Đáng chú ý, T cho biết trong mấy ngày sống tại nhà Vương, T và Vương đã phát sinh quan hệ tình dục 2 lần.

Tiếp đó, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cơ quan công an đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương.

Theo Lao Động, làm việc với cán bộ điều tra, Vương khai thông qua mạng xã hội, Vương và T thường xuyên nói chuyện, gọi video với nhau và còn nhận nhau là người yêu. Từ ngày 25/6 – 1/7, Vương mời T đến nhà chơi và có 2 lần quan hệ tình dục với T. Hiện tại Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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