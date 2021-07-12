Khi em gái hô hoán thì chị H.M.A đã bị điện giật và không qua khỏi.

Theo Tiền Phong vào chiều ngày 11 tháng 7, chị H.M (ngụ Buôn Tul B, xã EaWer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) trèo lên cây cao để chặt lá cho dê ăn nhưng không may vướng vào đường dây điện, bị điện giật nằm bất động trên cành cây cao.

Ngay sau đó, người em gái phát hiện sự việc nên hô hoán nhưng khi mọi người đưa được chị H.M xuống thì nạn nhân đã tử vong và không thể cứu chữa.

Do vướng vào dây điện nên chị M tử vong thương tâm - Ảnh: Facebook

Được biết, gia đình chị H.M có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Sau vụ tai nạn thương tâm trên, UBND xã Ea Wer đã đến nhà động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng để lo mai táng; báo cáo vụ việc lên cấp trên, đồng thời phối hợp các nhóm thiện nguyện quyên góp hỗ trợ gia đình chị H.M.

Thông qua sự việc trên mọi người khi leo trèo trên những cành cây cao gần đường gây điện nên chú ý cẩn thận để tránh xảy ra tai nạn đáng

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