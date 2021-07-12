Bình Phước: Hơn 50 người tụ tập ăn nhậu mừng sinh nhật bất chấp dịch bệnh

Tin nóng 12/07/2021 10:16

Một nhóm 53 người đang ăn nhậu mừng tiệc sinh nhật tại Bình Phước vừa bị phát hiện.

Theo Zing News, UBND xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, Bình Phước, đang hoàn tất hồ sơ xử lý 53 thanh niên có hành vi tụ tập ăn nhậu, bất chấp quy định phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 11/7.

Được biết, từ tin báo, cơ quan chức năng kiểm tra quán nhậu Chương BP ở xã Bù Nho và phát hiện 53 người đang tổ chức tiệc sinh nhật, không thực hiện các biện pháp phòng dịch vào khoảng 19 giờ ngày 10/7.

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Khi cơ quan chức năng kiểm tra quán, hàng chục thanh niên ăn nhậu bất chấp dịch Covid-19 bùng phát - Ảnh: Zing News

Sau đó, 53 vị khách và cả chủ quán Chương BP được đưa về trụ sở UBND xã Bù Nho làm việc. Trong số 53 thanh thiếu niên dự tiệc có nhiều trường hợp đến từ các địa phương đang có dịch Covid-19 như TP Đồng Xoài, thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập và huyện Hớn Quản. 

Song song đó, qua kiểm tra nhanh, 53 người tham dự tiệc có kết quả âm tính với nCoV. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, phun khử khuẩn tại quán nhậu Chương BP.

Hôm 10/7, UBND tỉnh Bình Phước quyết định áp dụng giãn cách xã hội huyện Chơn Thành theo Chỉ thị 16; TP Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và 3 huyện Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Hớn Quản giãn cách theo Chỉ thị 15 từ 12h ngày 11/7.

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