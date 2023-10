Chỉ vì bưng mâm cơm cúng trên mộ hàng xóm về ăn mà người đàn ông bị chém chết ngay sau đó.

Theo Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) chia sẻ, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Thị Hà (SN 1967, ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cũng theo cơ quan công an, khoảng 2h ngày 10/7, Công an huyện Văn Yên nhận được thông tin tại thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng có một người bị chết trong tình trạng có vết thương tại vùng đầu và lưng.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đ.N.X. (SN 1982), trú ở thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng. Được biết trước đó, anh X. có mâu thuẫn với Lương Thị Hà. Nhà của hai người ở cách nhau một con suối. Anh X. cùng vợ là Lý Thị Thủy (SN 1985) đều có mặt tại nhà hàng xóm, cạnh nhà của Hà, tại đây mọi người đều uống rất nhiều rượu vào ngày 9 tháng 7.

Chỉ vì bưng mâm cơm cúng trên mộ về ăn mà anh X. bị vợ hàng xóm chém tử vong - Ảnh: Dân Trí

Khi uống rượu xong, vợ chồng Đ.N.X. đã mang mâm cơm mà Hà cúng chồng trên mộ về nhà để ăn. Thấy vậy nên Hà đã đến nói chuyện với vợ chồng X. và 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trận cãi vã nổ ra sau đó, Hà bất ngờ cầm một con dao sang tấn công anh X. Còn anh X. đã cầm một chiếc thuổng để đánh lại Hà. Sau đó X. bị Hà dùng dao chém vào vùng lưng và đầu. Anh X. không đi viện chữa trị mà chỉ dùng chăn quấn lên vết thương sau khi bị Hà chém.

Sau đó, chị Thủy phát hiện chồng mình đã tử vong vào khoảng hơn 1 giờ ngày 10 tháng 7. Vụ án mạng chết người đang được Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

