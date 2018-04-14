Vụ vợ đâm chết chồng bằng dao chọc tiết lợn: Công an tiết lộ nguyên nhân

Tin nóng 14/04/2018 09:38

Vì mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Thị Thắm đã dùng dao chọc tiết lợn đâm chồng tử vong rồi ra công an đầu thú.

Liên quan đến vụ việc vợ sát hại chồng dã man xảy ra tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) gây rúng động dư luận, ông Nguyễn Khắc Chiến – Phó trưởng công an xã Đông Hưng đã lên tiếng tiết lộ nguyên nhân sự việc.

Theo ông Chiến, sáng ngày 12/4 vừa qua, anh Bùi Thế Vĩnh (56 tuổi) đã dùng đá ném vào người vợ là Nguyễn Thị Thắm (48 tuổi) vì tức giận chuyện Thắm ném đá vào gà của mình ở vườn rau. Thắm liền lấy dây trói tay anh Vĩnh để trút giận. Sau đó, anh Vĩnh tự cởi trói được cho mình và đã chạy xuống bếp lấy một con dao chọc tiết lợn để đe dọa vợ. Hai vợ chồng xảy ra cự cãi rồi xô xát. Trong lúc giằng co, anh Vĩnh ngã xuống nền đất. Thắm cướp được dao nên đâm liên tiếp vào người chồng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thắm vứt dao lại hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú.

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Đối tượng Nguyễn Thị Thắm - Ảnh: Internet

Một phụ nữ sống cách nhà nạn nhân khoảng 50 m cho biết, anh Vĩnh tuy là đàn ông nhưng sức "trói gà không chặt". Trước đây anh là thợ mộc nhưng bị tai biến mạch máu não nên nói ngọng, chân đi không vững, sức khỏe rất yếu.

Bản thân đối tượng Thắm từng xuất khẩu lao động tại Đài Loan, sau đó trở về và tiếp tục đi Trung Quốc. Thắm mới về nhà được hơn 2 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Vụ vợ đâm chết chồng bằng dao chọc tiết lợn: Công an tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 2
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Văn S. (72 tuổi) sống ngay sau ngôi nhà xảy ra án mạng cho biết, khoảng 7 giờ sáng 12/4, ông S. chở cháu đi học thì nghe thấy nhà vợ chồng anh Vĩnh xảy ra cự cãi lớn tiếng. Thậm chí, con trai cả của anh Vĩnh còn khóa trái tay bố ra phía sau, sau đó quật ngã xuống đất. Thấy vậy, ông S. quát lớn: "Chúng mày không được làm như thế", tuy nhiên chị Thắm nạt lại không phải việc của ông nên ông S. không nói gì nữa. Đến khoảng 9 giờ sáng khi trở về nhà, ông S. bàng hoàng khi hay tin anh Vĩnh đã tử vong. Lúc đó, ông quan sát thấy thi thể nạn nhân có 3 vết thương trên vai và cổ.

Cũng theo vị hàng xóm này, bố mẹ ruột của Thắm cũng có mặt trong cuộc xô xát nhưng không có bất kỳ hành động can ngăn nào.

Vụ vợ đâm chết chồng bằng dao chọc tiết lợn: Công an tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 3
Hàng xóm bàng hoàng kể lại sự việc - Ảnh: Internet

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thắm đã khai nhận hành vi phạm tội. Lúc đầu, nghi phạm khai nhận là vứt con dao ở vườn rau. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đối tượng thay đổi lời khai là đã vứt hung khí xuống giếng nước sau nhà.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ vợ đâm chết chồng bằng dao chọc tiết lợn: Công an tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 4
Con dao gây án được vớt lên từ giếng nước - Ảnh: VOV
Vụ vợ đâm chết chồng bằng dao chọc tiết lợn: Lời kể bàng hoàng của hàng xóm

Vụ vợ đâm chết chồng bằng dao chọc tiết lợn: Lời kể bàng hoàng của hàng xóm

Khoảng 7 giờ sáng hôm 12/4, một hàng xóm đi qua nhà thấy đôi vợ chồng cự cãi lớn tiếng. Đến 9 giờ cùng ngày, cả làng quê vốn yên bình bàng hoàng trước thông tin người vợ dùng dao chọc tiết lợn sát hại chồng dã man.

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