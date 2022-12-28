Vụ ngư dân bị 'tra tấn' dã man trên biển: Bắt giữ thêm một kẻ chiếm đoạt tiền bồi thường của nạn nhân

Tin nóng 28/12/2022 19:27

Làm việc với cơ quan công an, bị can Dương Văn Bình khai nhận có lấy số tiền chủ tàu cá bồi thường cho nạn nhân Trương Văn Trung.

Liên quan đến vụ ngư dân bị hành hạ trên biển, theo thông tin từ Vietnamplus/TTXVN, ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can là Dương Văn Bình (còn gọi là "Bình Bùa") để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Làm việc với cơ quan công an, bị can Dương Văn Bình khai nhận có lấy số tiền chủ tàu cá bồi thường cho nạn nhân Trương Văn Trung (47 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Trần Văn Thời đang khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để vụ án hoàn thành điều tra trong thời gian sớm nhất, trường hợp nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố bổ sung tội danh.

Cơ quan công an đang tạm giữ số tiền 120 triệu đồng của bị can Dương Văn Bình nộp lại. Trước đó, nạn nhân Trung được cho là đã nhận một khoản tiền trong số 150 triệu đồng bồi thường của chủ tàu cá.

Vụ ngư dân bị 'tra tấn' dã man trên biển: Bắt giữ thêm một kẻ chiếm đoạt tiền bồi thường của nạn nhân - Ảnh 1
Cảnh ngư dân bị đánh đập dã man - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc) và Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) và Sử Chí Tâm để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Vụ ngư dân bị 'tra tấn' dã man trên biển: Bắt giữ thêm một kẻ chiếm đoạt tiền bồi thường của nạn nhân - Ảnh 2
Các bị can bị bắt trong vụ hành hạ ngư dân trên tàu biển - Ảnh: báo Tiền Phong

Cũng theo Vietnamplus/ TTXVN, ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời cũng đã có báo cáo về vụ việc. Theo báo cáo, cuối tháng 5/2022, ông Trương Văn Trung và ông Lê Văn Bình, (cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, đều làm nghề ngư phủ), đã đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc mình bị đánh trên tàu cá BT 97993 TS.

Ba người tham gia đánh là Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Công Toàn và Nguyễn Văn Hùng.

Qua làm việc, cả hai ngư phủ là Bình và Trung đều không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Ngay sau vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin trên.

Đến ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án, làm rõ hành vi hành hạ người khác, cơ quan chức năng mới gặp được ông Trương Văn Trung.

Đến ngày 22/11, ông Trung được đưa đi giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau. Kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của ông Trung là 48%.

Ông Lê Văn Bình hiện chưa biết ở đâu, trên tàu cá nào.

Vụ việc được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

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