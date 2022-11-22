Bắt khẩn cấp 3 đối tượng tra tấn dã man ngư dân trên tàu biển: Các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật

Tin nóng 22/11/2022 08:40

3 đối tượng hành hạ dã man ngư dân Trương Văn Trung và Lê Văn Bình trên tàu cá đã bị Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bắt giữ.

Liên quan đến vụ ngư dân Trương Văn Trung và Lê Văn Bình bị hành hạ dã man trên tàu cá, theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 21/11, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng để phục vụ điều tra gồm: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi; cùng ngụ huyện Trần Văn Thời).

 

 

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Online, làm việc với các điều tra viên, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể sự việc trước đó, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án hành hạ người khác.

Trước đó, tối 15/11, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá. Hai nạn nhân là ngư dân Trương Văn Trung và Lê Văn Bình.

Công an huyện Trần Văn Thời nắm được thông tin, đồng thời nhanh chóng xác minh vụ việc.

Nạn nhân cho biết tàu cá trên do bà Phạm Thị Hà làm chủ, xuất bến ra biển đánh bắt tại cửa sông Ông Đốc vào ngày 4/1. Trên tàu có 7 thuyền viên, gồm: Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ.

Do ông Đoàn Văn Hùng không làm biển được nên đi nhờ tàu khác vào bờ và bà Hà điều ông Bình ra thay thế. Sau đó, vụ việc hành hạ dã man đã xảy ra.

Thông tin mới nhất vụ ngư dân bị 'tra tấn' dã man trên tàu bằng kìm bấm vào môi, hạ bộ

Thông tin mới nhất vụ ngư dân bị 'tra tấn' dã man trên tàu bằng kìm bấm vào môi, hạ bộ

Những đối tượng hành hạ dã man 2 ngư dân trên tàu cá đang di chuyển vào bờ để phục vụ quá trình điều tra.

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