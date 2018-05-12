Vụ cô gái trẻ tố bị chủ phòng khám nha khoa cưỡng hiếp, tạt axit: Hé lộ kết quả điều tra bất ngờ

Tin nóng 12/05/2018 05:02

Bị tố cưỡng hiếp bất thành một cô gái trẻ nên trả thù bằng cách tạt axit, chủ phòng khám nha khoa khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ tên là N.T.H. (27 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tố cáo chủ phòng khám nha khoa tên T. (33 tuổi) tạt axit khi hai người đi cùng nhau.

Chị H. kể, mình và anh T. không có quan hệ tình cảm với nhau. Anh T. từng có ý định cưỡng hiếp chị nhưng bất thành. Trong đoạn clip, chị H. kể vào tháng 10/2017, anh T. thuê một nam thanh niên phá phách quầy thuốc của chị khiến chị phải chuyển địa điểm kinh doanh. 

Vụ cô gái trẻ tố bị chủ phòng khám nha khoa cưỡng hiếp, tạt axit: Hé lộ kết quả điều tra bất ngờ - Ảnh 1
Chị H. kể bị chủ phòng khám nha khoa tạt axit vì hiếp dâm bất thành - Ảnh: Saostar

Theo hình ảnh trong clip, chị H. bị bỏng ở vùng mắt, mũi và má trái. Tuy nhiên, anh T. cho biết những thông tin chị H. chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Người đàn ông này mới là bị hại trong vụ tạt axit chứ không phải chị H.

Anh T. đã gửi đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc. Công an đã tiến hành chụp ảnh, đo tổn thương của anh để phục vụ công tác điều tra. "Chính người hại tôi lại đi nói xấu rồi hủy hoại danh dự, cuộc sống của tôi nên tôi không thể ngồi yên được, tôi phải đòi lại danh dự của mình", anh T. bức xúc.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 11/5, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc chị N.T.H. tố cáo chủ phòng khám nha khoa tên T. có hành vi tạt axit chị H.

Theo kết quả điều tra ban đầu, axit là do chị H. mang theo, việc anh T. và chị H. bị dính axit dẫn tới bị bỏng là do chính chị H. gây ra. Sau vụ việc, anh T. bị bỏng nặng, nửa mặt và người dính axit.

Sau khi xác định thương tích của anh T., cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ việc chị H. vu cáo anh T. tạt axit mình gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

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