Một người sống cùng xóm trọ cho biết, nạn nhân có ngoại hình xinh đẹp, cao ráo, thỉnh thoảng xảy ra xô xát với bạn trai.

Khoảng 13 giờ ngày 18/4, Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được tin báo từ chủ nhà trọ trong ngõ 140 phố Trần Duy Hưng về việc một cô gái thuê trọ tử vong trong tư thế treo cổ. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân 28 tuổi, quê ở Hà Nam, hiện đang làm quản lý một tiệm cắt tóc gội đầu trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội).



Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Vietnamnet

Nhận tin báo, Công an phường Trung Hòa và đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định cô gái treo cổ tự vẫn.

Một cán bộ Công an quận Cầu Giấy thông tin, trước khi tự sát, cô gái trẻ chụp hình chiếc khăn dùng để thắt cổ rồi gửi cho người yêu. Lo sợ có điều gì chẳng lành, anh này đã gọi điện báo cho chủ nhà. Sau đó, chủ nhà lên kiểm tra thì phát hiện vụ việc đau lòng.

Được biết, trước khi treo cổ tử vong, cô gái này có nhắn tin cho những nhân viên của mình rằng hãy quản lý cửa hàng và làm việc tốt. Người thân cô gái cũng có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra sự việc.

Con ngõ vào khu nhà trọ nơi cô gái tử vong - Ảnh: Người Đưa Tin

Anh T. sống cùng xóm trọ cho biết, nạn nhân có ngoại hình cao ráo, xinh đẹp, đã thuê trọ ở đây nhiều năm nay. Cô sống cùng với bạn trai, cả hai thường xưng hô là vợ chồng. Buổi sáng hôm xảy ra vụ việc, anh T. vẫn thấy cặp đôi đi cùng nhau.

Người này cũng thông tin thêm, thỉnh thoảng nạn nhân và bạn trai xảy ra xô xát, cãi vã, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cô gái xinh đẹp treo cổ tự tử trong nhà trọ: Hé lộ tin nhắn cuối cùng trước khi chết Sau khi cãi nhau với người yêu vào buổi sáng, đến chiều cô gái treo cổ tự tử trong phòng trọ. Trước khi chết, cô còn nhắn tin dặn nhân viên phải chăm chỉ làm việc.

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