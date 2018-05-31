Vào núi tìm bò, hai mẹ con nữ giáo viên mầm non bị đá rơi trúng tử vong thương tâm

Tin nóng 31/05/2018 10:08

Khi đang vào rừng tìm bò, mẹ con chị Nênh không may bị đá từ trên cao rơi trúng, lăn xuống vách núi tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 31/5, ông Lầu Bá Và (phó chủ tịch xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai mẹ con tử vong.

Vào núi tìm bò, hai mẹ con nữ giáo viên mầm non bị đá rơi trúng tử vong thương tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, chiều ngày 30/5, chị Lầu Y Nênh (36 tuổi) và con trai là Già Bá Khư (16 tuổi, ngụ xã Đọoc Mạy) không thấy đàn bò thả rông của gia đình trở về nhà nên cùng đi tìm. Khi đang điều khiển xe máy vào rừng, cách nhà khoảng chừng 3km thì không may bị đá từ trên núi rơi trúng.

Cả người và chiếc xe máy bị ngã, lăn xuống vách núi. Khi người dân phát hiện thì hai mẹ con đã tử vong. Chị Nênh bị đá đè làm biến dạng khuôn mặt. Già Bá Khư bị đá rơi trúng đầu, chảy máu rất nhiều.

Sự việc sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương.

Chiều cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được người thân cùng bà con địa phương đưa về nhà tổ chức mai táng.

Theo tìm hiểu, chị Nênh là giáo viên tại trường mầm non Đọoc Mạy. Khư là con trai đầu lòng của gia đình. Khư đang học lớp 10 trường dân tộc nội trú ở TP Vinh (Nghệ An). Nam sinh mới nghỉ hè, trở về bên gia đình được mấy ngày thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

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