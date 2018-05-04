Trên đường chở cháu đi học bằng xe đạp điện, bà ngoại không may gặp tai nạn giao thông với chiếc xe tải chạy ngược chiều. Cú tông mạnh khiến bé gái 3 tuổi ngồi trên xe đạp điện tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay (ngày 4/5). Tại thời điểm trên, bé Vũ Thị Ngọc Giang (3 tuổi, ngụ xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được bà ngoại chở đi học bằng xe đạp điện.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Hoàng Cát

Khi đang lưu thông trên đường liên xã thì bất ngờ bị chiếc xa tải mang BKS: 37C- 05605 chở vật liệu xây dựng chạy ngược chiều tông phải.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe đạp điện ngã ra đường. Bé Giang bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ. Người bà may mắn bị hất ra xa nên chỉ bị thương nhẹ. Chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng.

Bà ngoại gào khóc bên thi thể cháu - Ảnh: Hoàng Cát

Được biết, bé Giang là con gái của vợ chồng anh Vũ Văn Song (25 tuổi) và Nguyễn Thị Soa (25 tuổi). Vợ chồng chị Soa đều đi làm ăn ở miền Nam. Bé Giang được gửi cho bà ngoại ở xã Lý Thành chăm sóc.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Bé gái 9 tuổi bị mẹ ép uống thuốc chuột tử vong do bị xiết cổ Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương) đã xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết (9 tuổi, trú tại TP Hải Dương). Nạn nhân tử vong do ngạt cơ học, bị xiết cổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-be-gai-3-tuoi-tu-vong-duoi-gam-xe-tai-tren-duong-di-hoc-281310.html