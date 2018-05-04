Nghệ An: Bé gái 3 tuổi tử vong dưới gầm xe tải trên đường đi học

Tin nóng 04/05/2018 11:07

Trên đường chở cháu đi học bằng xe đạp điện, bà ngoại không may gặp tai nạn giao thông với chiếc xe tải chạy ngược chiều. Cú tông mạnh khiến bé gái 3 tuổi ngồi trên xe đạp điện tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay (ngày 4/5). Tại thời điểm trên, bé Vũ Thị Ngọc Giang (3 tuổi, ngụ xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được bà ngoại chở đi học bằng xe đạp điện.

Nghệ An: Bé gái 3 tuổi tử vong dưới gầm xe tải trên đường đi học - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Hoàng Cát

Khi đang lưu thông trên đường liên xã thì bất ngờ bị chiếc xa tải mang BKS: 37C- 05605 chở vật liệu xây dựng chạy ngược chiều tông phải.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe đạp điện ngã ra đường. Bé Giang bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ. Người bà may mắn bị hất ra xa nên chỉ bị thương nhẹ. Chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng.

Nghệ An: Bé gái 3 tuổi tử vong dưới gầm xe tải trên đường đi học - Ảnh 2

Bà ngoại gào khóc bên thi thể cháu - Ảnh: Hoàng Cát

Được biết, bé Giang là con gái của vợ chồng anh Vũ Văn Song (25 tuổi) và Nguyễn Thị Soa (25 tuổi). Vợ chồng chị Soa đều đi làm ăn ở miền Nam. Bé Giang được gửi cho bà ngoại ở xã Lý Thành chăm sóc.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

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