TP.HCM: Cháy dữ dội căn nhà 3 tầng ở quận Gò Vấp trong đêm, nhiều người tháo chạy

Tin nóng 19/12/2022 08:39

Cháy lớn cùng tiếng nổ xảy ra tại căn nhà 3 tầng ở Gò Vấp, nhiều người tháo chạy.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, khuya 18/12, tại căn nhà 3 tầng ở phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm trên, người dân sống ở hẻm 616 Lê Đức Thọ bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn nên chạy đến.

Họ thấy căn nhà 3 tầng đang bốc cháy dữ dội, những người trong nhà ôm đồ đạc chạy ra ngoài. Những nỗ lực dập lửa tại chỗ đều bất thành.

TP.HCM: Cháy dữ dội căn nhà 3 tầng ở quận Gò Vấp trong đêm, nhiều người tháo chạy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q. Gò Vấp điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phun nước từ nhiều hướng, đồng thời sơ tán người dân gần đó ra khu vực an toàn, tránh hít khói độc.

TP.HCM: Cháy dữ dội căn nhà 3 tầng ở quận Gò Vấp trong đêm, nhiều người tháo chạy - Ảnh 2
Đám cháy đã được dập tắt, hiện trường khẩn trương được xử lý - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày (18/12), đám cháy đã được dập tắt, hiện trường khẩn trương được xử lý. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi biển lửa. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do chập điện gây cháy nổ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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